Один день из жизни американской уличной банды

Фотограф задокументировал жизнь одной из самых крупных и жестоких банд в США, которая называется Bloodline. В объектив попали члены банды, оружие и наркотики, незаконная деятельность и траур по товарищам, которые погибли в круговороте насилия.











Murder держит в руках пистолет, который он купил за 250 долларов на улице после того, как его друга зарезали члены другой банды.







Члены банды и друзья скорбят по Simba, который умер от 20 ножевых ранений в грудь.



Смерть стала чем-то обыденным для членов банды. Они привыкли к траурным церемониям и посещениям больницы и живут с постоянным страхом того, кто будет следующим.







Татуировка «Семья» на груди Томаса Дженнингса, активного члена банды.



Банда Bloodline насчитывает приблизительно 35 000 активных членов. Ее история началась в 1950-х годах. Первоначально банда была создана как организация, направленная на борьбу с расовой дискриминацией против латиноамериканского народа. Но она превратилась в огромный преступный синдикат, управляемый «Латиноамериканскими королями» — одной из крупнейших латиноамериканских уличных банд в стране.







Flash лежит на полу после курения марихуаны.







Smokey идет по улице, снимая рубашку перед дракой с членами враждующей банды под названием Trinitarios.

Член банды B-RAD прячется в углу своей квартиры: его ищут полицейские и члены враждующей группировки. Он участвовал в перестрелке на втором этаже своего дома, и его подстрелили в ногу. Теперь он не может покинуть дом из-за возмездия банды.Члены банды King Looney, King Chucho, King Smokey и King Buckets отдыхают в своей квартире после встречи с другими членами банды, курят марихуану и пьют пиво.Teflon показывает на стол, где лежит пистолет, Библия, пули, наркотики и деньги. Наркотики и насилие — часть повседневной жизни членов банды в Нью-Йорке.Фотограф получил уникальный доступ к группировке, документируя повседневную жизнь ее членов. Помимо освещения суровых реалий жизни преступников, он обращает внимание на счастье, единство и уважение, которое члены банды проявляют друг к другу.Smokey прикуривает сигарету с марихуаной, сидя в своей комнате. Smokey — лидер южного клана «Латиноамериканских королей» в Бруклине На одном из верхних этажей жилого дома происходит сделка по продаже марихуаны. Дилеры пытаются избежать камер безопасности в вестибюле и снаружи здания.«Латиноамериканские короли» встречаются в одном из штабов банд. Ежемесячная встреча часто проводится в парках или заброшенных домах.Looney, активный член группировки, выкрикивает «Amor de Rey» и «King Love» своим друзьям, в то время как они ищут членов Trinitarios.Карен, мать члена банды Kirell и тетя Smokey, смотрит в телефон в своей квартире в Бруклине.Недавно администрация Трампа пообещала расправиться с членами банды и преступниками из американских общин. Только в Нью-Йорке были арестованы сотни человек . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)