«Розовый дамский автомобиль» 1950-х годов

Прекрасный автомобиль для прекрасной половины.
Автомобиль для настоящих дам, был создан в середине прошлого века в США. Столь любопытное звание, машине было дано вовсе не из-за ее специфического розового цвета кузова. Эта машина была настоящей «сумочкой на колесах».
Кузов действительно был розовым.
В 1955 году Dodge выпустил первую в мире машину, предназначенную специально для женщин. Dodge La Femme нежно-розового цвета продавалась в комплекте с розовым зонтиком, розовой сумочкой и держателем для помады. Несмотря на ехидные замечания в прессе, существовала реальная причина появления столь необычной модели авто.
Салон был во многом типовым.
До 1940-х годов подавляющее большинство американских женщин после того, как выходили замуж, становились домохозяйками и отказывались от карьеры, которую они имели до брака. Тем не менее, после начала Второй мировой войны внезапно женщины стали важной частью рабочей силы в Америке. Поскольку многие мужчины отправлялись воевать в Европу или в Тихоокеанский регион, задача работы на предприятиях легла на женские плечи. Именно в это время появился символ «Клепальщицы Рози», представляющий американских женщин, работавших на предприятиях во время войны. Эти женщины иногда шли на совершенно новую, непривычную для них работу, занимая место мужчин, которые ушли на фронт. Поскольку женщины стали более независимы, у них появилась потребность в независимости и на дороге.
Рекламная компания был очень широкой.
Вскоре после Второй мировой войны (и войны в Корее) Америка вступила в новую эру процветания и успеха. Семьи все больше начали селиться в пригородах, откуда до города можно было добраться только на машине. Возникла проблема нехватки транспорта. Ведь, когда муж уезжал на работу, как женщина могла добраться в магазин или на свое рабочее место? Несколько автомобилей в семье стало не роскошью, а необходимостью.
Эти изменения в Америке были вовремя замечены руководством Dodge. Было подсчитано, что большинство из машин, которых не хватает, необходимы именно женщинам. И какой же автомобиль мог лучше показать новообретенную женскую независимость и процветание, нежели Dodge La Femme?
В комплектацию авто входило вот это.
В спинках сидений La Femme были встроены отделения-«кошельки», в которых были сложены пудреница, помада, портсигар, расчески, зажигалки и кошелек. Все эти аксессуары от «Evans» были сделаны из искусственного «черепахового пластика» или покрашенной в розовый цвет телячьей кожи и золотистого металла.
За сиденьем водителя был отсек, в который были сложены плащ, шляпа от дождя и зонтик.
И вот это.
Базой для Dodge La Femme стал автомобиль 1955 года Dodge Custom Royal Lancer. Переделанная женская версия стоила всего на $ 143 дороже.
Салон тоже был розовым.
Поскольку руководители компании хотели подчеркнуть независимость женщин и то, что авто предназначено только для них, Dodge La Femme выпускался только в розовом цвете.
Рекламный лист.
Приборная панель.
В модели 1956 года добавили футуристическое управление коробкой передач «Миссис Джетсон», в котором передачи переключались с помощью кнопок, расположенных слева от рулевого колеса.
Фирменный знак.
К сожалению, уникальная модель La Femme была фактически забыта к нынешним дням. С 1956 года La Femme стала опцией к базовой модели авто, которую можно было заказать за отдельную плату. Точно неизвестно, сколько было сделано подобных авто, предполагается, что за 2 года их было выпущено около 2500 штук.
Сегодня сохранились менее 60 Dodge La Femme.
В последствии проект был свернут.
К сожалению, La Femme практически не рекламировались. Существовали только брошюры в салонах Dodge, где описывалась данная модель. Поскольку в журналах, на телевидения, и радио почти не было рекламы «розового женского авто», большинство американских семей даже не знали о его существовании.
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«Розовый дамский автомобиль» 1950-х годов
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