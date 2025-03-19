«Элитарный» общепит: какими были советские рестораны, и как часто их посещали обыватели

В Советском Союзе рестораны были в каждом крупном городе. Правда, для большинства советских граждан они являлись местом, куда заходят только по особому поводу. Несмотря на это, в СССР была своя практика обучения персонала, собственные особенности обслуживания и, конечно, меню. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что советский ресторан был в некотором смысле уникальным местом.
Официант ресторана «Прага», 1960-е годы. /Фото: smashno.ru
Рестораны существовали на протяжении всей советской эпохи. И за эти десятилетия там успела сложиться особая система их работы и обслуживания. Так, постоянными клиентами подобных заведений была прослойка «элиты» советского общества – представители эстрады или спорта, актеры, иностранные граждане, номенклатурные работники и их родственники.
Отрывались в ресторанах в основном представители советской элиты. /Фото: cnews.com
А вот обыватели бывали там куда реже, да и, как показывает история, уже тогда существовала некая система «фэйс-контроля». Во-первых, перед тем, как попасть в ресторан или даже кафе, приходилось сначала отстоять очередь на входе. Вторым своеобразным рубежом нередко становился швейцар: порой случалось так, что посмотрев на посетителя оценивающим взглядом, он мог сказать, что мест в заведении нет.
Интересный факт: решить проблему «фэйс-контроля» частенько мог простой подкуп - советская «трешка», вложенная в карман швейцара, открывала двери ресторана.
Не так-то беспрепятственно было попасть в ресторан в СССР. /Фото: back-in-ussr.com
Кроме того, в самых респектабельных советских ресторанах города была возможность забронировать столик заранее. Так зачастую делали постоянные клиенты, а вот те, кто редко бывал в подобных заведениях, попадал под пристальный оценивающий взгляд уже официанты. И если заказ клиента прост, а счет его небольшой, то чаевых от него также ждать не приходилось, и ему даже могли всем видом демонстрировать, ему здесь не очень рады.
Наглядно демонстрирует отношение к безденежным клиентам сцена из «Место встречи изменить нельзя». /Фото: stuki-druki.com
Советские рестораны отличались довольно роскошным интерьером, особенно если они находились в крупных городах. Однако и в СССР старались идти в ногу со временем, внедряя все новые и новые дизайнерские решения. Так, в семидесятых годах появились первые так называемые «стекляшки» – рестораны, где залы имели большие панорамные окна. Изящные скульптуры и картины там обычно заменялись яркими витражам или мозаикой. Поэтому залы стали больше напоминать помещение аэровокзала. В некоторых случаях даже официантки могли носить форму, делавшую их похожими на стюардесс.
Есть и любоваться видом из окна было куда привлекательнее. /Фото: irk.ru
Управление всеми советскими кафе и ресторанами осуществлялось единым центральным органом – трестом столовых и ресторанов. Он согласовывал меню, устанавливал цены на блюда, производил закупки продуктов и оборудования, а также осуществлял подбор персонала.
Кроме того, в некоторых заведениях работали живые музыканты. А вот их подбором занималась уже другая структура - ОМА – «объединение музыкальных ансамблей». Они также осуществляли тотальный контроль за деятельностью ресторанных артистов: проводили кастинги, прослушивали репертуар каждого коллектива, и даже согласовывали «концертную» форму.
Порой в ресторане работал едва ли не оркестр. /Фото: homsk.com
Меню ресторана, впрочем, было составлено таким образом, что даже с небольшим бюджетом там можно было что-то заказать. К примеру, группа студентов, скинувшись на общую сумму в 5-10 рублей, могли отведать котлету по-киевски, или заказать бризоль или антрекот. Существовали также комплексные обеды - в среднем их стоимость составляла полтора рубля.
Меню в советском ресторане было довольно разнообразным. /Фото: russian7.ru
Для тех же, кто располагал большими средствами, могли позволить себе цыплята табака, бутерброды с икрой, осетрину. Отужинать в ресторане с дополнительным заказом на алкогольные напитки обходился уже в 10-20 рублей, или даже больше - обычно конечная стоимость зависела от уровня наценочной категории заведения советского общепита.
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