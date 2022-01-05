Как прекрасен этот мир: живописные пейзажи, глядя на которые кружится голова и перехватывает дыхание

Национальные парки США.
Путешествовать по Америке можно круглый год. Эта удивительная страна – лидер по части разнообразного отдыха от заснеженных гор до бескрайних пляжей, от порока и удовольствия до звенящей тишины, в которой утопают все звуки, являя взору живописные просторы. Красочная серия фотографий «Национальные парки США» - уникальная возможность насладиться виртуальной прогулкой по самым ярким местам, при виде которых кружиться голова и перехватывает дыхание.
Природа - неиссякаемый источник вдохновения, толкающий фотографов на самые отчаянные поступки. Бессонные ночи, затяжные часы у объективов, а порой и вовсе приходится, покорят опасные вершины, чтобы заполучить желаемый снимок. Солнечные блики, разноцветное небо, величественные пейзажи, нереальные цвета и оттенки – всё это и многое другое, складываясь воедино, образует полноценную картинку больше похожую на кадры из фантастических фильмов, где окружающий мир выглядит так, словно его нарисовала рука невидимого художника, чья фантазия не знает границ и предела.
Национальный парк Гранд-Титон, Вайоминг. Автор: Claude Pepin.
Национальный парк Арки, штат Юта. Автор: Beau Rogers.
Национальный парк Каньонлэндс, штат Юта. Автор: Gleb Tarro.
Национальный парк Брайс-Каньон, штат Юта. Автор: Jan Gorzynik.
Йеллоустонский Национальный парк, Вайоминг. Автор: Yun Gao.
Национальный парк Конгари, штат Южная Каролина. Автор: Zach Holmes.
Олимпийский Национальный парк, Вашингтон. Фото: Green Mountain Photographic Workshops.
Национальный парк Зайон, штат Юта, США. Автор: Leonel Torres.
Национальный парк Кратерное озеро, штат Орегон. Автор: Johan De Wulf.
Национальный парк Йосемити, Калифорния. Автор: Johan De Wulf.
Национальный парк Акадия, штат Мэн. Фото: Green Mountain Photographic Workshops.
Дерево Джошуа, Калифорния. Автор: Xiang & Jie.
Кратерное озеро, штат Орегон. Автор: Bun Lee.
Национальный парк Йосемити, Калифорния. Автор: Murali Achanta.
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