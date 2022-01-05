С нами не соскучишься!

8 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...

Как прекрасен этот мир: живописные пейзажи, глядя на которые кружится голова и перехватывает дыхание


Национальные парки США.

Национальные парки США.

 

Путешествовать по Америке можно круглый год. Эта удивительная страна – лидер по части разнообразного отдыха от заснеженных гор до бескрайних пляжей, от порока и удовольствия до звенящей тишины, в которой утопают все звуки, являя взору живописные просторы. Красочная серия фотографий «Национальные парки США» - уникальная возможность насладиться виртуальной прогулкой по самым ярким местам, при виде которых кружиться голова и перехватывает дыхание.

Природа - неиссякаемый источник вдохновения, толкающий фотографов на самые отчаянные поступки. Бессонные ночи, затяжные часы у объективов, а порой и вовсе приходится, покорят опасные вершины, чтобы заполучить желаемый снимок. Солнечные блики, разноцветное небо, величественные пейзажи, нереальные цвета и оттенки – всё это и многое другое, складываясь воедино, образует полноценную картинку больше похожую на кадры из фантастических фильмов, где окружающий мир выглядит так, словно его нарисовала рука невидимого художника, чья фантазия не знает границ и предела.
Национальный парк Гранд-Титон, Вайоминг. Автор: Claude Pepin.

Национальный парк Гранд-Титон, Вайоминг. Автор: Claude Pepin.

 
Национальный парк Арки, штат Юта. Автор: Beau Rogers.

Национальный парк Арки, штат Юта. Автор: Beau Rogers.

 
Национальный парк Каньонлэндс, штат Юта. Автор: Gleb Tarro.

Национальный парк Каньонлэндс, штат Юта. Автор: Gleb Tarro.

 
Национальный парк Брайс-Каньон, штат Юта. Автор: Jan Gorzynik.

Национальный парк Брайс-Каньон, штат Юта. Автор: Jan Gorzynik.

 
Йеллоустонский Национальный парк, Вайоминг. Автор: Yun Gao.

Йеллоустонский Национальный парк, Вайоминг. Автор: Yun Gao.

 
Как прекрасен этот мир: живописные пейзажи, глядя на которые кружится голова и перехватывает дыхание

Национальный парк Конгари, штат Южная Каролина. Автор: Zach Holmes.

 
Олимпийский Национальный парк, Вашингтон. Фото: Green Mountain Photographic Workshops.

Олимпийский Национальный парк, Вашингтон. Фото: Green Mountain Photographic Workshops.

 
Национальный парк Зайон, штат Юта, США. Автор: Leonel Torres.

Национальный парк Зайон, штат Юта, США. Автор: Leonel Torres.

 
Национальный парк Кратерное озеро, штат Орегон. Автор: Johan De Wulf.

Национальный парк Кратерное озеро, штат Орегон. Автор: Johan De Wulf.

 
Национальный парк Йосемити, Калифорния. Автор: Johan De Wulf.

Национальный парк Йосемити, Калифорния. Автор: Johan De Wulf.

 
Национальный парк Акадия, штат Мэн. Фото: Green Mountain Photographic Workshops.

Национальный парк Акадия, штат Мэн. Фото: Green Mountain Photographic Workshops.

 

 
Дерево Джошуа, Калифорния. Автор: Xiang & Jie.

Дерево Джошуа, Калифорния. Автор: Xiang & Jie.

 
Кратерное озеро, штат Орегон. Автор: Bun Lee.

Кратерное озеро, штат Орегон. Автор: Bun Lee.

 
Национальный парк Йосемити, Калифорния. Автор: Murali Achanta.

Национальный парк Йосемити, Калифорния. Автор: Murali Achanta.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как прекрасен этот мир: живописные пейзажи, глядя на которые кружится голова и перехватывает дыхание

И не забудьте:
Как прекрасен этот мир: живописные пейзажи, глядя на которые кружится голова и перехватывает дыханиеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх