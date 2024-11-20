10 невероятных случаев кражи археологических или художественных ценностей

Бенинская бронза и другие похищенные ценности.
В последнее время широкую огласку получили сообщения о продаже террористической группировкой незаконно полученных артефактов. Хотя в этих случаях музеи и частные коллекционеры, которые приобретали артефакты, часто утверждают, что следовали букве закона, факт остается фактом.
1. Итальянское завоевание Эфиопии
Обелиск Аксум.
В 1937 году, как раз перед началом Второй мировой войны, итальянские солдаты под руководством Бенито Муссолини вторглись в город Аксум, где находилось одно из самых почитаемых сокровищ Эфиопии - обелиск Аксум, памятник, который датируется четвертым веком нашей эры (технически, на самом деле это стела, поскольку не имеет пирамидального сужения на самом верху). Город Аксум был из самых святых мест в Эфиопии и центром развития коптского христианства в стране.
Вскоре итальянцев вытеснили из Эфиопии, а в конце войны был подписан мирный договор, который включал условие, что Италия вернет любые похищенные артефакты в течение 18 месяцев. Хотя многие предметы были репатриированы, стела так и осталась перед зданием Организации Объединенных Наций в Риме. В течение нескольких десятилетий были подписаны еще два договора, каждый с условием репатриации, но стела продолжала стоять в Риме.
Возвращена в Эфиопию она была только в в 2005 году, для этого стелу (высота которой составляет более 24 метров, а вес — 160 тонн) пришлось распилить на три части. (в Эфиопии она была восстановлена). В качестве официальной причины того, что итальянцы тянули 60 лет с возвратом, было то, что "эфиопы не смогут обеспечить сохранность стелы".
2. Разграбление старого Летнего дворца
Сады совершенной ясности.
После поражения китайских войск во время Второй опиумной войны, Соединенное Королевство захватило Пекин и захотело получить "компенсацию". С этой целью британские войска (также в этом частично участвовали французы) заняли садово-дворцовый комплекс Юаньминъюань ("Сады совершенной ясности") и начали грабить его подчистую. При этом европейцы отправили официального посла, чтобы обсудить мирные переговоры.
Тем не менее, посол был взят в плен китайцами и его запытали до смерти. Возмущенный этим, командующий британскими войсками, приказал своей армии сжечь Юаньминъюань. Впоследствии китайские чиновники подсчитали, что с дворца было разграблено около 1,5 миллиона предметов искусства, в том числе бесценное собрание фарфора.
3. Русско-японская война
Сражение в Маньчжурии.
Русско-японская война, которая по сути была сражением между двумя странами с империалистическими амбициями в Маньчжурии и Корее, продолжалась в течение почти двух лет. В конце концов, Япония вышла победительницей, и это был первый крупный военный конфликт в современное время, в котором азиатская страна победила европейцев.
В Маньчжурии (которая частично находится на территории России, а частично на территории Китая) японские войска часто заходили на территорию Китая, откуда было награблено около 3,6 миллиона ценных экспонатов. Была вывезена даже 1300-летняя 9-тонная стела, которая сегодня украшает Императорский дворец в Токио.
4. Строительство Восточно-индийской железной дороги
Салтэнгинджский Будда.
Подобно знаменитому бриллианту "Кохинур", Салтэнгинджский Будда был предметом спора между индийским и британским правительствами с момента его вывоза из Индии в 1861 году. Статуя была обнаружена Е. Б. Харрисом, местным инженером-британцем, в ходе строительства железной дороги к северноиндийскому городу Салтэнгиндж.
Считалось, что огромная медная статуя Будды, датируемая 500 г. н.э., была закопана в попытке скрыть ее. Будда был вывезен в Англию и передана музею Бирмингема британским промышленником, который участвовал в строительстве железной дороги.
5. Шестая оттоманско-венецианская война
Пирейский Лев.
Хотя флотоводец Венецианской республики Франческо Морозини "прославился" разрушением и последующим разграблением Парфенона в Афинах, он также был ответственен за кражу ряда артефактов, главным из которых является Пирейский Лев. Во время Великой турецкой войны основной конфликт велся между Османской империей и коалицией европейских стран, известных как Священная Лига. По ходу дела разгорелись различные более мелкие войны между разными странами.
Одной из них и была Шестая оттоманско-венецианская война между Венецией и Османской империей. Когда венецианцы и Морозини захватили Афины, то город был разграблен. Самым ценным памятником, который был вывезен из Афин, стала скульптура белого мраморного льва, которая стояла в Пирее (афинской гавани) в течение почти 1500 лет. Сегодня Пирейский Лев установлен в венецианском Арсенале.
6. Завоевание Наполеоном Италии
Лувр.
Подав пример для будущих диктаторов, таких как Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, Наполеон Бонапарт возжелал заполнить недавно построенный музей Лувр предметами истории искусства. Он (как и большая часть элиты Франции) считал, что французский народ обладает лучшим вкусом и может оценить искусство лучше других.
В итоге французы начали массово вывозить предметы искусства из других стран. Первой в длинном списке жертв Наполеона стала Италия. Так в Лувр попали некоторые из величайших произведений Италии , в том числе "Мадонна со святым Иеронимом" работы Корреджо и "Преображение" Рафаэля. Некоторые из них до сих пор остаются в Париже.
7. Сокровища Каруна
Лидийский клад.
Несмотря на то, что американцы лично не участвовали в раскопках лидийских курганов в турецкой провинции Ушак, почти 200 артефактов (которые стали известны, как Сокровища Каруна) оказались в Нью-Йоркском Метрополитен- музее. Более того, американцы заявили: "Если у турков найдутся доказательства воровства, то мы отдадим сокровища".
"Сокровища Каруна" или "Лидийский клад" были обнаружены в 1965 году в курганах железного века западной части Турции. 363 артефакта возрастом почти 2500 лет были найдены местными кладоискателями, после чего их вывезли контрабандой из страны в течение следующих двух лет.
8. Разграбление Берлина во время Второй мировой войны
Сокровища Приама.
Хотя ряд артефактов, которые были вывезены из Берлина советской армией после капитуляции нацистской Германии были возвращены в последние годы, многие из них до сих пор остаются в российских музеях и частных коллекциях. Главным среди этих сокровищ является "сокровища Приама" - коллекция артефактов, обнаруженных пр раскопках древней Трои археологом - любителем по имени Генрих Шлиман.
Возраст находки составлял 4500 лет, а вывезена эта коллекция из Турции была контрабандой. Ряд медных артефактов, включая изысканную диадему, известную как "Жемчужины Елены", оказались в Берлине, где и пребывали до 1945 года, после чего пропали на многие десятилетия. В итоге коллекция "всплыла" в Пушкинском музее в Москве в 1993 году.
9. Бенинская экспедиция 1897 года
Бенинская бронза.
Бенинская экспедиция 1897 года была карательной экспедицией, возглавляемой контр-адмиралом Гарри Роусон он, которая была отправлена в отместку за нападение на британских военных. Целью экспедиции являлось уничтожить каждый город или деревню в Бенине, которые встретятся по пути, а также вывезти все ценное в качестве репарации. К концу британского правления Королевство Бенина было практически стерто с лица Земли.
Когда Бенинские артефакты, в том числе "Бенинскую бронзу" (коллекцию из более чем 1000 латунных пластинок 13 века с изображениями сражений, царей, цариц и мифологии народа Эдо) вывезли в Лондон, большинство их попало в Британский музей, а оставшиеся разошлись по частным коллекциям.
10. Раскопки Амарны
Бюст Нефертити.
3500-летний бюст царицы Нефертити, жены печально известного фараона Эхнатона, был обнаружен немецким археологом по имени Борхардт 6 декабря 1912 года. Найденный в остатках мастерской Тутмоса на раскопках Амарны бюст был незаконно вывезен из страны и скрыт от египетских властей.
Германия оспаривает эту версию событий, утверждая, что все было законно и открыто. Египетские усилия по репатриации бюста оказались бесплодными на протяжении многих десятилетий. Как-то Адольф Гитлер заявил: "Я никогда не откажусь от бюста царицы, поскольку это одно из моих любимых произведений".
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