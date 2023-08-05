10 самых странных зрительных иллюзий, которые люди наблюдали в космосе

Марсианский смайлик и прочие космические иллюзии.
Довольно часто в последнее время в прессе появляются фотографии космических тел, на которых люди видят то корабль пришельцев, то древнюю пирамиду, то рукотворные каналы. Учёные же заявляют, что это не более, чем космическая парейдолия - психологический феномен, когда мозг воспринимает образы, которых на самом деле не существует. В основном при формировании подобных иллюзорных образов в качестве их основы выступают детали реального объекта или ландшафта. В нашем обзоре 10-ка самых знаменитых зрительных иллюзий.
1. Лицо на Марсе
Лицо на Марсе.
Это изображение будоражит умы людей уже 40 лет. Марсианский холм в Кидонии, который был снят в 1976 году космической станцией "Викинг-1", на некачественных снимках действительно выглядит как лицо. На современных более четких снимках, где нет таких густых теней, он вовсе не похож на Марсианского сфинкса (так окрестили в Сети это изображение).
2. Марсианская летающая ложка
Марсианская летающая ложка.
По разнообразным оптическим иллюзиям Марс, пожалуй, занимает первое место среди всех известных объектов в космосе. Люди действительно где-то подспудно верят, что жизнь на красной планете все же существует и пытаются найти тому доказательства. На снимке Curiosity люди рассмотрели огромную "ложку", парящую в воздухе. Ученые предполагают, что на самом деле это выступ минеральной жилы над окружающей мягкой осадочной породой
3. Марсианские пирамиды
Марсианские пирамиды.
Учитывая, что египетские пирамиды — одни из самых загадочных объектов на Земле, стоит ли удивляться, что пирамиды рассмотрели и на Марсе. Как известно, тени зачастую могут создавать удивительные иллюзии и придать природным образованиям иллюзию определенной формы. Но это не мешает уфологам утверждать, что на фото видны только верхушки пирамид, а под тысячелетними заносами скрываются настоящие гиганты.
4. Марсианский смайлик
Марсианский смайлик.
Самой веселой парейдолической иллюзией на Марсе является кратер Галле. Благодаря тому, что в нем очень "удачно" расположились несколько горных хребтов, с космоса он выглядит как гигантский смайлик.
5. Марсианский мозг
Марсианский мозг.
И последний интересный факт об оптических иллюзиях на Марсе. Хотя на первый взгляд этот кратер ничуть не отличается от остальных, при рассмотрении его в большом приближении он выглядит как... гигантский мозг. НАСА, как правило, недолюбливает охотников за пришельцами, но на этот раз они специалисты агентства ехидно отметили, что подобный мозг как раз впору Марсианскому сфинксу.
6. Звезда Смерти или Мимас
Звезда Смерти или Мимас.
Одна из самых и необычных лун, которые когда-либо видели люди, вращается вокруг Сатурна. Речь идет о Мимасе. А примечателен он тем, что выглядит потрясающе похожим на пресловутую Звезду Смерти из "Звездных войн". А если посмотреть на
7. Человек на Луне
Человек на Луне.
Люди смотрели на Луну в течение тысяч лет. Чаще всего на поверхности спутника Земли людям мерещилось лицо человека. На самом деле, в разные периоды истории и культуры на Луне также видели лицо женщины, ведьму на костре или даже гигантского кролика.
8. Венерианские клещи
Венерианские клещи.
Получить изображение поверхности Венеры не удавалось очень много лет из-за плотной атмосферы этой планеты. Когда люди, наконец, увидели снимки Венеры, которые смог с помощью радара сделать космический зонд Magellan, то они обнаружили вулканы странной формы, больше всего похожей на клещей.
9. Меркурианский Микки Маус
Меркурианский Микки Маус.
На самом деле, символически нарисовать изображение Микки Мауса вовсе не сложно — один большой кружок-мордочка и два кружка поменьше — уши. Но когда это встречается в природе, еще и на другой планете, то выглядит по меньшей мере необычно.
10. Меркурианский Хан Соло
Меркурианский Хан Соло.
Фанаты "Звездных войн" были в экстазе, когда на снимках поверхности Меркурия обнаружилась оптическая иллюзия, напоминающая окаменевшего космонавта в скафандре. Назвали этот объект Ханом Соло.
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