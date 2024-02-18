Откуда пошла мода на 8-угольные дома: кто в прошлом знал толк в использовании пространства

С домами «квадратными» и «прямоугольными» все понятно: это самый простой и самый честный способ устроить жилище из любых строительных материалов – от бревен до кирпича и бетонных блоков. А что можно сказать о проектировании и возведении восьмиугольного дома? Не стоит торопиться обвинять будущих домовладельцев и архитекторов в стремлении соригинальничать: не так давно восьмиугольные здания строили тысячами, а самые старые такие сооружения сохранились еще со времен античности.
Мода на восьмиугольники в древности
В числе самых ранних из известных сейчас восьмиугольных зданий – Башня Ветров в Афинах. Точная дата ее сооружения не известна, но, в любом случае, это произошло не позднее 50 г. до н.э. – в это время башню уже хорошо знали и с удовольствием обсуждали. Башня Ветров – редкий случай, когда древнегреческое здание прекрасно сохранилось до наших дней. В высоту 12 метров, в диаметре основания – 8, она была когда-то, по всей видимости, «городскими часами», а форма определялась восемью ветрами, древнегреческими божествами. Внутри, в единственной комнате, размещался механизм водяных часов.
Башня Ветров в Афинах. Источник: pinterest.com
А вот другое восьмиугольное сооружение античных времен вообще вошло в список семи чудес света. Это Александрийский маяк, возведенный в III веке до н.э., но впоследствии разрушенный. Маяк стоял на квадратном основании, со средней секцией в виде восьмиугольника и «круглой» верхней частью. «Подражая» маяку, похожими в древнем мире строили и другие здания, тем более, что восьмерка как число во многих культурах имела магическое значение. Поначалу такими строили разные «общественные» или культовые сооружения.
Восьмиугольник - распространенная форма для отдельных частей собора или церкви. Источник: google.com
На Руси этот вариант организации пространства получил название «восьмерик». А «восьмерик на четверике» был распространенной формой для церквей начиная с XVII века. Нижняя часть была квадратной или прямоугольной. Следующий ярус – тот самый «восьмерик», и наверху храма строили купол. Так были возведены церковь Вознесения в Коломенском, храм Василия Блаженного на Красной площади и многие другие архитектурные шедевры.
Церковь Вознесения в Коломенском, Москва. Источник: google.com
Тренд викторианской эпохи
Восьмиугольные строения можно отыскать по всему миру, но в Америке середины XIX века, как и в соседней Канаде, такие дома строили особенно много. Тогда возник настоящий модный тренд – и запустил его большой энтузиаст строительства восьмиугольных домов, Орсон Сквайр Фаулер, специалист по изучению френологии (которая теперь признана псевдонаукой) и по совместительству архитектор-любитель. Не изобретая велосипед (в данном случае – дом-восьмиугольник), он сумел так раскрыть все преимущества этого вида жилища простым американцам, что задал направление строителям на десятилетия вперед.
Орсон Фаулер вдохновил тысячи людей строить именно восьмиугольные дома
Фаулер выпустил книгу под названием «Восьмиугольный дом: дом для всех, или новый дешевый удобный и превосходный способ строительства». Вышло издание в 1848 году, и тогда же Фаулер начал возводить свой собственный восьмиугольный дом в Нью-Йорке с видом на реку Гудзон, дом из четырех этажей с 60 комнатами. Вот какие преимущества имела такая геометрическая форма над «обычной» в том, что касалось строительства домов.
С середины позапрошлого века за океаном был целый бум на восьмиугольные дома. Источник: pinterest.com
Математически выходило, что восьмиугольник куда эффективнее ограничивал пространство: при равном диаметре площадь восьмиугольного дома на 20 % превышала площадь квадратного. (Еще больше места занял бы круг в основании, но такую форму воспроизвести на практике сложнее, да и с размещением мебели в помещениях могут возникнуть проблемы). С уменьшением поверхности внешних стен естественным образом уменьшались теплопотери, зимой такой дом меньше охлаждался, а летом – меньше нагревался.
По некоторым данным, только в Америке остается до 2000 восьмиугольных домов, построенных в XIX веке. Источник: commons.wikimedia.org
Восьмиугольные дома и восьмиугольный город
Эстетически восьмиугольный дом смотрелся гораздо интереснее «обычного», а еще – внутрь проникало больше естественного света, да и веранды для «восьмиугольников» делали по всему периметру. Фаулер предлагал сооружать плоские крыши, на них устанавливать цистерны для сбора дождевой воды. Дымоходы и вентиляцию предполагалось «прятать» в толще стен, чтобы не забирали лишнее пространство внутри. По этой же причине архитектор призывал делать лестницу спиральной. А впрочем, книга давала лишь общие рекомендации, детали каждый домовладелец продумывал сам.
Конструкция восьмиугольного здания прочнее обычной, четырехугольной - это используют при строительстве домов в местностях, где бывают ураганы и землетрясения. Источник: google.com
С книги «Восьмиугольный дом» и начался американо-канадский бум на такие строения. Обычно их возводили двухэтажными, хотя встречались варианты и более высоких. По некоторым оценкам, с XIX века сохранилось около двух тысяч восьмиугольных домов. В 1956 году была предпринята попытка создать целый «восьмиугольный город», Октагон-Сити, в котором восьмиугольная центральная площадь и расходящиеся от нее в стороны восемь улиц обеспечивали бы идеальную защиту от ветров и ураганов.
Дом Фаулера, снесенный в 1897 году. Источник: commons.wikimedia.org
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