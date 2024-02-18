Откуда пошла мода на 8-угольные дома: кто в прошлом знал толк в использовании пространства

Мода на восьмиугольники в древности

Башня Ветров в Афинах. Источник: pinterest.com

Восьмиугольник - распространенная форма для отдельных частей собора или церкви. Источник: google.com

Церковь Вознесения в Коломенском, Москва. Источник: google.com

Тренд викторианской эпохи

Орсон Фаулер вдохновил тысячи людей строить именно восьмиугольные дома

С середины позапрошлого века за океаном был целый бум на восьмиугольные дома. Источник: pinterest.com

По некоторым данным, только в Америке остается до 2000 восьмиугольных домов, построенных в XIX веке. Источник: commons.wikimedia.org

Восьмиугольные дома и восьмиугольный город

Конструкция восьмиугольного здания прочнее обычной, четырехугольной - это используют при строительстве домов в местностях, где бывают ураганы и землетрясения. Источник: google.com

Дом Фаулера, снесенный в 1897 году. Источник: commons.wikimedia.org