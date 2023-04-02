Мемуары куртизанки

Родившаяся в 1876 году в Нидерландах Маргарета Гертруда Зелле вышла замуж за капитана голландской армии в возрасте 18 лет. В 1897 году вместе с мужем они переехали на остров Ява, где Маргарета родила двоих детей.



Ее муж был жестоким и агрессивным алкоголиком. Чтобы хоть как-то отвлечься от безрадостного брака, Маргарета погрузилась в изучение индонезийской культуры и традиций, в том числе — танцев.



В 1902 году после возвращения в Нидерланды семья Зелле распалась. Женщина переехала в Париж, где вскоре нашла работу цирковой наездницы. Иногда она подрабатывала натурщицей и исполнительницей экзотических танцев.











Зарабатывая неплохие деньги на растущей популярности восточных шоу, Маргарета взяла себе сценический псевдоним Мата Хари, что в переводе с малайзийского означало «солнце», и выдумала впечатляющую легенду о своем прошлом. Женщина говорила, что является индонезийской принцессой, обученной индийским танцам и проведению экзотических ритуалов.

Она умело пользовалась своей привлекательной внешностью, которая в сочетании с достаточно распущенным характером сделала ее сенсацией на танцевальной сцене. Разумеется, танцы не всегда оставались традиционными и целомудренными. Порой выступления Хари больше напоминали стриптиз.















Ею восхищались зрители по всей Европе. В основном, конечно, мужская половина, которую она покорила танцами и провокационными фотосессиями. Вскоре Мата Хари приобрела репутацию дорогой куртизанки.



Она действительно состояла в сексуальных отношениях с несколькими мужчинами, занимавшими высокое положение в обществе, в том числе с дипломатом Жюлем Камбоном и наследным принцем Германии.











Карьера Хари с возрастом пошла на спад, но посещать своих «ухажеров» она продолжала. Куртизанка много путешествовала и часто пересекала границу. Именно из-за этого на женщину обратили внимание секретные службы в период Первой мировой.











Незадолго до начала войны Мата Хари была в Германии. Ее просьба о выезде за границу в Париж обернулась обыском и конфискацией значительной части имущества. Ей пришлось вернуться на родину в Голландию, где один из любовников смог предоставить ей жилье.



Вместо того чтобы переждать войну дома, женщина отправилась в Париж через Англию, что сделало ее объектом пристального внимания английских спецслужб. Они были уверены, что Мата Хари — немецкая шпионка.







Тем временем в Париже Мата Хари влюбилась в молодого русского капитана, который частично ослеп, находясь на службе во французской армии. Во время визита в госпиталь к возлюбленному, Мата Хари столкнулась с офицером французской контрразведки. От англичан он слышал, что танцовщица подозревается в шпионаже.



После их встречи мужчина предложил куртизанке использовать ее связи и шпионить для Франции. Тогда Мата Хари согласилась при условии, что ей заплатят внушительную сумму денег. Она мечтала заработать достаточно средств на беззаботную жизнь со своим новым возлюбленным.







На свою первую миссию Мата Хари отправилась в Германию, вновь проложив маршрут через Туманный Альбион. В Англии женщину арестовали и подвергли допросам. Тем временем французский вербовщик отрицал факт знакомства с танцовщицей. В конечном итоге женщину отпустили, и спустя некоторое время она оказалась в Мадриде, совершенно на мели.



Тогда она решила соблазнить немецкого атташе в надежде получить от этой связи хоть какую-то выгоду — будь то информация или деньги. Она рассказывала ему все французские сплетни, в то время как неудавшийся любовник, заподозривший в Хари шпионку, скармливал ей устаревшую информацию.







13 декабря 1916 года французская разведка перехватила секретное сообщение от атташе, которое на самом деле было фиктивным и содержало в себе слухи, рассказанные бывшей танцовщицей. Согласно полученным данным, информацию атташе предоставлял некий агент под кодовым именем H-21. Спецслужбы заклеймили Мату Хари как двойного агента, а немцы таким способом пытались выяснить, является ли женщина французской шпионкой. В итоге контрразведка Германии убедилась в своей правоте.



Вскоре Мата Хари вернулась в Париж в надежде получить обещанные деньги за работу, но не смогла связаться со своим вербовщиком. 13 февраля 1917 года женщина была арестована французскими спецслужбами по подозрению в шпионаже.







Привычка выдумывать легенды о своем прошлом на допросе сыграла с Матой Хари злую шутку. Она постоянно путалась в показаниях. В итоге выяснилось, что неудавшаяся шпионка действительно получала деньги от представителей немецких спецслужб. Правда, добывать информацию она вовсе не собиралась и рассматривала этот жест как месть за то, что произошло с ней в начале войны. В итоге суд признал Мату Хари виновной в шпионаже и приговорил к смертной казни.



Приговор был приведен в исполнение 15 октября 1917 года. В казни принимали участие 12 солдат. Стоя на эшафоте, словно на сцене, Мата Хари скинула пальто и послала своим палачам воздушный поцелуй: «Я готова, господа!»



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