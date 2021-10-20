Католическая церковь, политики и навязанные стереотипы: Саркастичные иллюстрации на злобу дня

На тему католической церкви. Автор: Gerhard Haderer.

Убийство, 2012 год. Автор: Gerhard Haderer.

Герр Вальдхайм и Сибен Канцлер, 2012 год. Автор: Gerhard Haderer.

Как всё было на самом деле... Автор: Gerhard Haderer.

Гитлер - великая модель. Автор: Gerhard Haderer.

Глобальное потепление. Автор: Gerhard Haderer.

Частная жизнь. Автор: Gerhard Haderer.

Всё то же самое: Стереотипное мышление. Автор: Gerhard Haderer.

Знай своё место, ведьма. Автор: Gerhard Haderer.

Марионетка. Автор Gerhard Haderer.

Хот-дог! Автор: Gerhard Haderer.

Большой удар. Автор: Gerhard Haderer.

Иисус! Автор: Gerhard Haderer.

Космический мусор. Автор: Gerhard Haderer.

Величайшие причёски правительства. Автор: Gerhard Haderer.

Пеппи Длинный жизненный чулок. Автор: Gerhard Haderer .