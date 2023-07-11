Печёный салат с чесноком и зеленью на зиму

Приготовьте сладкий перец на зиму необычным способом — в виде печёного салата с чесноком и зеленью. Зимой каждая баночка будет нарасхват в семье!







Ингредиенты:



2 кг сладкого перца;



10 зубчиков чеснока;



1 пучок петрушки;100 мл уксуса 9 %;



100 мл растительного масла;1 ч. л. соли.



Сладкий перец помойте, выложите на противень, выстеленный пергаментной бумагой. При температуре 250 градусов запекайте 20 минут.

Затем перец переверните на другую сторону, при той же температуре запекайте его ещё 10 минут.







Готовый перец достаньте из духовки и накройте полотенцем до остывания. Тогда кожица очень легко снимется! Также выньте семенные коробочки.







Нарежьте очищенный перец на кусочки. Добавьте соль, нарезанную петрушку, чеснок, влейте масло и уксус. Перемешайте, оставьте на полчаса.







Разложите перец по сухим, чистым баночкам, прикройте крышками. Поставьте банки в кастрюлю, дно которой устелено полотенцем. Налейте воду по плечики банок. После закипания стерилизуйте 35 минут. Готовый салат из печёного перца с чесноком и зеленью можно отправить на хранение!





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