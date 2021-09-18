15 вариантов использования кукурузного крахмала не только для приготовления еды

Область применения пищевых продуктов не всегда ограничивается только кухней. Например, наши бабушки варили из крахмала не только вкусный ягодный кисель, но и клей для обоев. А как приятно хрустело белоснежное накрахмаленное постельное белье! Современные домохозяйки о крахмале почти забыли. А зря. Этот простой продукт выручит во многих ситуациях за пределами кухни и сегодня. В обзоре Novate.ru пятнадцать способов применения кукурузного крахмала в быту и при приготовлении блюд.
1. «Пушистый» омлет
Небольшое количество кукурузного крахмала придает омлету пышность. /Фото: steweeggs.com
На завтрак многие предпочитают омлет, но не все умеют приготовить его красиво, чтобы он получился пышный как облачко. Секрет «пушистой» текстуры блюда прост. Попробуйте добавить немного кукурузного крахмала в яйца при взбивании, и результат вас приятно удивит.
Интересный факт: Крахмал получают не только из кукурузы и картофеля, но и из риса, пшеницы и других богатых крахмалом растений. Человечество давно знакомо с этим продуктом, еще за 4000 лет до нашей эры древние египтяне изготавливали клейстер для скрепления листов папируса. В древнем Китае наносили слой рисового крахмала на листы бумаги для того, чтобы чернила не растекались.
2. Загуститель соуса
Кукурузный крахмал - отличный загуститель соусов. /Фото: thepioneerwoman.com
Текстура соуса также важна для полноты вкусовых ощущений. Если вы любите готовить соусы, то кукурузный крахмал – отличный загуститель. С его помощью также можно добиться пудинговой консистенции заварного крема или загустить слишком жидкую начинку для пирога.
3. Уменьшение зуда от укуса насекомых
Паста из крахмала и воды уменьшит зуд от укуса насекомого. /Фото: insectcop.net
Если вы не успели воспользоваться репеллентом, и какое-то вредное насекомое вас укусило, кукурузный крахмал поможет смягчить неприятный зуд. Три столовые ложки продукта смешивают с небольшим количеством воды, и получившуюся пасту наносят на область укуса.
4. Успокоить раздражение кожи
Смесь из крахмала и воды успокоит раздражение кожи. /Фото: parkview.com
Если вы обгорели под солнцем, кукурузный крахмал поможет успокоить раздражение кожи.
Рецепт тот же: три столовые ложки кукурузного крахмала смешивают с небольшим количеством воды. Смесь аккуратно наносят на обгоревшую кожу, используя марлевую салфетку или ватный тампон. После того, как паста высохнет, ее смывают теплой водой.
5. Уход за кожей
Принимайте ванны с кукурузным крахмалом, и кожа будет мягкой и нежной. /Фото: thesprucecrafts.com
Горячая ванна может быть действительно полезна для снятия стресса и усталости, а молочная – еще и превосходное средство для ухода за кожей. Однако молоко – удовольствие дорогое. Другое дело – кукурузный крахмал. Он не менее эффективно питает и смягчает кожу, уменьшая сухость и зуд, но в отличие от молока более бюджетен. 500 грамм кукурузного крахмала предварительно размешивают в литре холодной воды, и эту смесь вливают в подготовленную ванну.
6. Устранение неприятного запаха обуви
Немного крахмала – и неприятный запах уйдет. /Фото: hips.hearstapps.com
Неприятный запах обуви, особенно кроссовок, к сожалению, частое явление. Избавиться от него можно, насыпав внутрь обуви немного кукурузного крахмала и оставив на ночь. Он абсорбирует влагу, создающую благоприятную среду для грибка, и впитывает запах. Утром крахмал вытряхивают из обуви.
7. Чистка плюшевых игрушек
Кукурузный крахмал - хорошее средство для очистки мягких игрушек. /Фото: thespruce.com
Детские плюшевые игрушки нуждаются в периодической чистке, и крахмал - отличное средство для деликатного удаления пыли и загрязнений. Игрушку помещают в полиэтиленовый пакет и обильно посыпают крахмалом. Затем пакет закрывают, хорошо встряхивают несколько раз и оставляют на ночь. Утром крахмал, впитавший пыль и загрязнения, счищают с игрушки при помощи щетки или пылесоса.
8. Освежение старых книг
Для очистки старых книг хорошо подходит крахмал. /Фото: i2.wp.com
В наше время большая часть людей предпочитает электронный формат книг, но есть те, кто остался верен печатным изданиям. Любимые книги со временем покрываются пылью и приобретают неприятный запах. Если посыпать их кукурузным крахмалом – книги очистятся и запах уйдет.
9. Сухой шампунь для животных
Если нет времени мыть животное, шерсть можно очистить крахмалом.
Если у вас есть домашний питомец длинношерстной породы, то крахмал поможет поддерживать шерсть в чистоте, особенно если сейчас нет времени на полноценное мытье и сушку. Это экономичный заменитель дорогостоящей косметики для животных. На загрязненные усы, манишку или штаны насыпают крахмал, распределяют по пряди и тщательно вычесывают щеткой.
10. Удаление жирных пятен
Абсорбирующие свойства крахмала используют для удаления жирных пятен. /Фото: ffdesignermag.com
Абсорбирующим способностям кукурузного крахмала можно найти еще не одно применение. Это бюджетная и экологичная альтернатива сухим средствам для чистки ковролина. Также с его помощью можно удалить жирные загрязнения на одежде, посыпав крахмалом пятно. Когда грязь впитается, крахмал счищают и стирают вещь как обычно.
11. Распутывание узлов
Крахмал облегчает распутывание узлов. /Фото: fosdeh.com
Если шнурки затянулись в крепкий узел или котенок заиграл клубок шерсти, из которой вяжете свитер, есть простое решение для их распутывания. Узелки или запутанные витки пряжи посыпают кукурузным крахмалом и мягко, без нажима, крутят в пальцах. За счет уменьшения трения путы немного ослабляются, что позволяет развязать узел. Этот прием поможет справиться с узлами и на металлических цепочках.
12. Пальчиковая краска для малышей
Из кукурузного крахмала можно сварить краску для малышей. /Фото: thesprucecrafts.com
Ваши малыши любят рисовать? Не стоит торопиться в магазин за красками, их можно сделать самим. Полчашки кукурузного крахмала смешивают с двумя чашками воды и варят до загустения. В остывшую смесь добавляют пищевой краситель. Такая краска получается яркой, легко высыхает и абсолютно безопасна для ребенка.
13. Матовый лак для ногтей
Немного крахмала – и обычный лак для ногтей становится матовым. /Фото: purewows3.imgix.net
Матовый лак для ногтей – устоявшийся модный тренд. Его можно купить, а можно сэкономить, купив обычный и попробовав лайфхак с кукурузным крахмалом. На лист бумаги насыпают немного крахмала, добавляют несколько капель обычного лака для ногтей и смешивают. Эту смесь делают в небольшом количестве, так как ее нужно сразу же нанести на ногти.
14. Чистка игральных карт
Крахмал освежит внешний вид старой колоды карт. /Фото: sproutdigital.us
Игральные карты при частом использовании быстро засаливаются. Обновить любимую колоду можно, поместив ее в полиэтиленовый пакет вместе с небольшим количеством кукурузного крахмала. Пакет закрывают, встряхивают, чтобы продукт равномерно распределился по картам, и оставляют до утра. За ночь крахмал впитает сальные частицы, влагу и грязь.
15. Полировка серебра
Крахмал возвращает серебру блеск. /Фото: thespruce.com
Утраченный блеск изделиям из серебра легко можно вернуть с помощью пасты из кукурузного крахмала и воды. Смесь наносят предметы и после высыхания полируют мягкой тряпочкой.
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