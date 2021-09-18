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15 вариантов использования кукурузного крахмала не только для приготовления еды


15 вариантов использования кукурузного крахмала не только для приготовления еды

Область применения пищевых продуктов не всегда ограничивается только кухней. Например, наши бабушки варили из крахмала не только вкусный ягодный кисель, но и клей для обоев. А как приятно хрустело белоснежное накрахмаленное постельное белье! Современные домохозяйки о крахмале почти забыли. А зря. Этот простой продукт выручит во многих ситуациях за пределами кухни и сегодня. В обзоре Novate.ru пятнадцать способов применения кукурузного крахмала в быту и при приготовлении блюд.

1. «Пушистый» омлет


Небольшое количество кукурузного крахмала придает омлету пышность. /Фото: steweeggs.com

Небольшое количество кукурузного крахмала придает омлету пышность. /Фото: steweeggs.com

 

На завтрак многие предпочитают омлет, но не все умеют приготовить его красиво, чтобы он получился пышный как облачко. Секрет «пушистой» текстуры блюда прост. Попробуйте добавить немного кукурузного крахмала в яйца при взбивании, и результат вас приятно удивит.

Интересный факт: Крахмал получают не только из кукурузы и картофеля, но и из риса, пшеницы и других богатых крахмалом растений. Человечество давно знакомо с этим продуктом, еще за 4000 лет до нашей эры древние египтяне изготавливали клейстер для скрепления листов папируса. В древнем Китае наносили слой рисового крахмала на листы бумаги для того, чтобы чернила не растекались.

2. Загуститель соуса


Кукурузный крахмал - отличный загуститель соусов. /Фото: thepioneerwoman.com

Кукурузный крахмал - отличный загуститель соусов. /Фото: thepioneerwoman.com

 

Текстура соуса также важна для полноты вкусовых ощущений. Если вы любите готовить соусы, то кукурузный крахмал – отличный загуститель. С его помощью также можно добиться пудинговой консистенции заварного крема или загустить слишком жидкую начинку для пирога.

3. Уменьшение зуда от укуса насекомых


Паста из крахмала и воды уменьшит зуд от укуса насекомого. /Фото: insectcop.net

Паста из крахмала и воды уменьшит зуд от укуса насекомого. /Фото: insectcop.net

 

Если вы не успели воспользоваться репеллентом, и какое-то вредное насекомое вас укусило, кукурузный крахмал поможет смягчить неприятный зуд. Три столовые ложки продукта смешивают с небольшим количеством воды, и получившуюся пасту наносят на область укуса.

4. Успокоить раздражение кожи


Смесь из крахмала и воды успокоит раздражение кожи. /Фото: parkview.com

Смесь из крахмала и воды успокоит раздражение кожи. /Фото: parkview.com

 

Если вы обгорели под солнцем, кукурузный крахмал поможет успокоить раздражение кожи.

Рецепт тот же: три столовые ложки кукурузного крахмала смешивают с небольшим количеством воды. Смесь аккуратно наносят на обгоревшую кожу, используя марлевую салфетку или ватный тампон. После того, как паста высохнет, ее смывают теплой водой.

5. Уход за кожей


Принимайте ванны с кукурузным крахмалом, и кожа будет мягкой и нежной. /Фото: thesprucecrafts.com

Принимайте ванны с кукурузным крахмалом, и кожа будет мягкой и нежной. /Фото: thesprucecrafts.com

 

Горячая ванна может быть действительно полезна для снятия стресса и усталости, а молочная – еще и превосходное средство для ухода за кожей. Однако молоко – удовольствие дорогое. Другое дело – кукурузный крахмал. Он не менее эффективно питает и смягчает кожу, уменьшая сухость и зуд, но в отличие от молока более бюджетен. 500 грамм кукурузного крахмала предварительно размешивают в литре холодной воды, и эту смесь вливают в подготовленную ванну.

6. Устранение неприятного запаха обуви


Немного крахмала – и неприятный запах уйдет. /Фото: hips.hearstapps.com

Немного крахмала – и неприятный запах уйдет. /Фото: hips.hearstapps.com

 

Неприятный запах обуви, особенно кроссовок, к сожалению, частое явление. Избавиться от него можно, насыпав внутрь обуви немного кукурузного крахмала и оставив на ночь. Он абсорбирует влагу, создающую благоприятную среду для грибка, и впитывает запах. Утром крахмал вытряхивают из обуви.

7. Чистка плюшевых игрушек


Кукурузный крахмал - хорошее средство для очистки мягких игрушек. /Фото: thespruce.com

Кукурузный крахмал - хорошее средство для очистки мягких игрушек. /Фото: thespruce.com

 

Детские плюшевые игрушки нуждаются в периодической чистке, и крахмал - отличное средство для деликатного удаления пыли и загрязнений. Игрушку помещают в полиэтиленовый пакет и обильно посыпают крахмалом. Затем пакет закрывают, хорошо встряхивают несколько раз и оставляют на ночь. Утром крахмал, впитавший пыль и загрязнения, счищают с игрушки при помощи щетки или пылесоса.

8. Освежение старых книг


Для очистки старых книг хорошо подходит крахмал. /Фото: i2.wp.com

Для очистки старых книг хорошо подходит крахмал. /Фото: i2.wp.com

 

В наше время большая часть людей предпочитает электронный формат книг, но есть те, кто остался верен печатным изданиям. Любимые книги со временем покрываются пылью и приобретают неприятный запах. Если посыпать их кукурузным крахмалом – книги очистятся и запах уйдет.

9. Сухой шампунь для животных


Если нет времени мыть животное, шерсть можно очистить крахмалом.

Если нет времени мыть животное, шерсть можно очистить крахмалом.

 

Если у вас есть домашний питомец длинношерстной породы, то крахмал поможет поддерживать шерсть в чистоте, особенно если сейчас нет времени на полноценное мытье и сушку. Это экономичный заменитель дорогостоящей косметики для животных. На загрязненные усы, манишку или штаны насыпают крахмал, распределяют по пряди и тщательно вычесывают щеткой.

10. Удаление жирных пятен


Абсорбирующие свойства крахмала используют для удаления жирных пятен. /Фото: ffdesignermag.com

Абсорбирующие свойства крахмала используют для удаления жирных пятен. /Фото: ffdesignermag.com

 

Абсорбирующим способностям кукурузного крахмала можно найти еще не одно применение. Это бюджетная и экологичная альтернатива сухим средствам для чистки ковролина. Также с его помощью можно удалить жирные загрязнения на одежде, посыпав крахмалом пятно. Когда грязь впитается, крахмал счищают и стирают вещь как обычно.

11. Распутывание узлов


Крахмал облегчает распутывание узлов. /Фото: fosdeh.com

Крахмал облегчает распутывание узлов. /Фото: fosdeh.com

 

Если шнурки затянулись в крепкий узел или котенок заиграл клубок шерсти, из которой вяжете свитер, есть простое решение для их распутывания. Узелки или запутанные витки пряжи посыпают кукурузным крахмалом и мягко, без нажима, крутят в пальцах. За счет уменьшения трения путы немного ослабляются, что позволяет развязать узел. Этот прием поможет справиться с узлами и на металлических цепочках.

12. Пальчиковая краска для малышей


Из кукурузного крахмала можно сварить краску для малышей. /Фото: thesprucecrafts.com

Из кукурузного крахмала можно сварить краску для малышей. /Фото: thesprucecrafts.com

 

Ваши малыши любят рисовать? Не стоит торопиться в магазин за красками, их можно сделать самим. Полчашки кукурузного крахмала смешивают с двумя чашками воды и варят до загустения. В остывшую смесь добавляют пищевой краситель. Такая краска получается яркой, легко высыхает и абсолютно безопасна для ребенка.

13. Матовый лак для ногтей


Немного крахмала – и обычный лак для ногтей становится матовым. /Фото: purewows3.imgix.net

Немного крахмала – и обычный лак для ногтей становится матовым. /Фото: purewows3.imgix.net

 

Матовый лак для ногтей – устоявшийся модный тренд. Его можно купить, а можно сэкономить, купив обычный и попробовав лайфхак с кукурузным крахмалом. На лист бумаги насыпают немного крахмала, добавляют несколько капель обычного лака для ногтей и смешивают. Эту смесь делают в небольшом количестве, так как ее нужно сразу же нанести на ногти.

14. Чистка игральных карт


Крахмал освежит внешний вид старой колоды карт. /Фото: sproutdigital.us

Крахмал освежит внешний вид старой колоды карт. /Фото: sproutdigital.us

 

Игральные карты при частом использовании быстро засаливаются. Обновить любимую колоду можно, поместив ее в полиэтиленовый пакет вместе с небольшим количеством кукурузного крахмала. Пакет закрывают, встряхивают, чтобы продукт равномерно распределился по картам, и оставляют до утра. За ночь крахмал впитает сальные частицы, влагу и грязь.

15. Полировка серебра


Крахмал возвращает серебру блеск. /Фото: thespruce.com

Крахмал возвращает серебру блеск. /Фото: thespruce.com

 

Утраченный блеск изделиям из серебра легко можно вернуть с помощью пасты из кукурузного крахмала и воды. Смесь наносят предметы и после высыхания полируют мягкой тряпочкой.

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15 вариантов использования кукурузного крахмала не только для приготовления еды

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15 вариантов использования кукурузного крахмала не только для приготовления едыПодписаться на мой Instagram
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