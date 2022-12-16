Почему в старину матросы на кораблях спали в гамаках, если современные спят на кроватях

Если посмотреть какой-нибудь фильм, посвященный приключениям на море в эпоху Нового времени, то можно заметить, что матросы на тогдашних кораблях спали исключительно в гамаках. При этом, если поинтересоваться вопросом о том, как спят современные моряки, то окажется, что ночуют они в нормальных кроватях. Почему же «люди моря» не додумались спать в них столетия назад?
Матросы вообще могли спать на полу. |Фото: a-sharkov.livejournal.com.
Если бы какой-нибудь матрос XVII века увидел быт современных моряков во время прохождения службы, то скорее всего он задал бы один единственный известный вопрос: «А что так можно было?» Хотя на самом деле не задал бы, потому что было нельзя. К кроватям на кораблях люди пришли достаточно поздно, и связано это в первую очередь с размерами судна и свободной площади на нем относительно количества людей, проходящих службу. Корабли XV века кажутся большими. Корабли XVIII века еще больше. Однако, и те и другие рядом с современными кораблями (особенно военными и грузовыми) будут выглядеть как шлюпки.
Где прилег, там и спи. |Фото: ya.ru.
Но самое главное в том, что в условиях отсутствия паровых, электрических и двигателей внутреннего сгорания, старинные суда серьезно проигрывают любым судам индустриальной эпохи и современности в соотношении квадратный метр на человека. Другими словами, парусники были буквально набиты людьми, как банка консервов - шпротами. А все потому, что для обслуживания парусного вооружения и управления таким судном требуется огромное количество людей. Отсюда закономерный итог – места на корабле Нового времени вечно не хватало. По этой причине на средневековых судах и кораблях раннего Нового времени матросы часто спали буквально где попало.
Места на парусных судах вечно не хватает. |Фото: faktrus.ru.
Иногда матросы спали даже на палубе и на голых досках. Хотя чаще всего в качестве импровизированных кроватей использовались примитивные спальные мешки, набитые сеном или конским волосом. Проблема у такой «мебели» - она достаточно часто намокала или отсыревала. Спать на такой становилось не только некомфортно, но и опасно для здоровья. Более того, матросы, набранные чаще всего из крестьян или городской голытьбы, не имели никаких представлений о личной гигиене. Люди спали по сменам на одних и тех же спальниках, что способствовало распространению кожных и инфекционных заболеваний на корабле. Сон на полу был сопряжен также с риском травматизма, так как всегда существовала вероятность того, что какой-нибудь плохо закрепленный груз сорвется и полетит в тартарары, закончив свое стремительное путешествие в чьей-нибудь голове. В общем матросская доля была тяжела даже во сне.
Гамак стал настоящей революцией. |Фото: ivejournal.com.
В этом отношении гамак был настоящей революцией на парусных кораблях в вопросе организации спальных мест. Считается, что привезли гамак в Европу испанские и португальские исследователи из Южной Америки. Впрочем, упоминания гамаков встречаются и в европейских источниках XIII-XIV веков. Впрочем, настоящая популярность к «парящей кровати» пришла на флоте только в XVI столетии. Гамак решал очень многие проблемы: он не занимал много места, он не намокал и не отсыревал, в случае необходимости он легко сушился, его всегда можно было убрать, а самое главное он защищал спящих людей от падающих и катающихся по полу грузов. Конечно, с гигиеной на кораблях еще долго будут проблемы. Потребуется еще не один век прежде, чем развитие медицины позволит установить, что спать даже двум людям в одном белье – не лучшая идея. А еще неплохо бы на регулярной основе мыться… Тем не менее, даже в XVI веке гамак стал настоящим прорывом.
На современных кораблях - кровати. ¦Фото: forums.airbase.ru.
Широко использовались гамаки на флоте вплоть до XX века. Более того, в обе мировые войны о гамаках на кораблях вспомнили вновь. Правда теперь их чаще всего использовали на транспортных судах в целях увеличения пассажирской нагрузки. Чего уж там, гамаки использовались американцами даже во время космической программы «Аполлон». Тем не менее, увеличение габаритов кораблей и повышение числа свободных квадратных метров на человека, позволило устанавливать на современных судах обычные кровати.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии