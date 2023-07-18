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Подкормка для замиокулькаса

Использование натуральных подкормок, приготовленных своими руками, поможет преобразить любой домашний цветник.
Нередко такие подкормки оказываются более эффективными, чем дорогие химические препараты. Так, добиться отличных результатов при выращивании замиокулькаса и других лиственных комнатных растений помогут два препарата, которые стоят копейки.
Стимулировать активный рост новых побегов и листьев замиокулькаса поможет удобрение, одним из компонентов которого ялвяется молотая корица.

Подкормка для замиокулькаса

Разведите 1 ч л корицы в стакане горячей воды. Преимущество использования корицы для растений обусловлено тем, что она содержит огромное количество витаминов и минеральных веществ, в том числе витамин А, витамины группы В, витамин С, витамин Е, калий, фосфор, различные аминокислоты. Все эти вещества необходимы для активного роста и развития всех растений.

Подкормка для замиокулькаса

Оставьте корицу настаиваться на 3-4 часа, за это время она передаст все питательные вещества в воду. Доведите настой до объема 1 литр и добавьте к нему 2 таблетки аспаркама, который содержит калий и магний. Для достижения наилучшего эффекта такую подкормку рекомендуется вносить под корень один раз в неделю или один раз в 2 недели.

Подкормка для замиокулькаса

Для приготовления еще одной натуральной подкормки, которая поможет увеличить количество зеленой массы, потребуется глюкоза в ампулах. 1 ампулу (10 мл) 40% раствора глюкозы растворите в 1 л воды. Использование глюкозы положительно скажется на процессах образования зеленой массы: листочки будут крупными, плотными и сочными.

Подкормка для замиокулькаса

Сделать удобрение еще более эффективным поможет 1 ч л гумата калия. Этот препарат улучшит процесс всасывания глюкозы и даст растениям калий в необходимом количестве.
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Замиокулькасподкормка

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