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Как спасти свалявшиеся шерстяные вещи

Неаккуратная стирка и неправильный уход за шерстяными изделиями могут привести к порче любимой вещи.
Свитер, джемпер, юбка и другие вязаные вещи становятся малы, меняется структура полотна, вещь на ощупь начинает напоминать валенок. Однако не спешите расстраиваться и списывать со счетов вязаную вещь, ведь с этим лайфхаком вы легко вернете ей прежний вид.

Как спасти свалявшиеся шерстяные вещи

Перед восстановлением вещи рекомендуем сделать замеры, чтобы понимать, каких результатов удалось добиться.

Как спасти свалявшиеся шерстяные вещи

Для того чтобы спасти свалявшееся изделие из натуральной шерсти поместите его в таз с небольшим количеством средства для стирки шерстяных изделий и 1-2 столовыми ложками оливкового масла. Количество оливкового масла зависит от размеров шерстяного изделия.

Как спасти свалявшиеся шерстяные вещи

Оставьте шерстяное изделие в тазу на 3-4 часа. По истечении этого времени вытащите изделие из таза и хорошо прополоскайте его. Для того чтобы выжать изделие из шерсти сверните его в трубочку вместе с полотенцем. Полотенце отлично впитает лишнюю влагу.

Как спасти свалявшиеся шерстяные вещи

После отжима аккуратно вытяните вещь в разные стороны до прежнего размера. Разложите изделие на столе и оставьте до полного высыхания. Результат будет заметен сразу же. Изделие приобретет свои прежние размеры, станет мягким и приятным на ощупь.



Как спасти свалявшиеся шерстяные вещи

Об эффективном способе восстановления свалянных вещей из шерсти смотрите на видео:


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