Из чего сделать дорожки в теплице

Основная функция теплицы — улавливать и удерживать солнечное тепло, а также регулировать температуру, влажность и уровень освещённости. Благодаря этому, садоводам удаётся выращивать фрукту, овощи, ягоды и другие растения практически круглый год.







Теплицы различаются по размеру и дизайну, но обычно они включают в себя такие элементы, как стеклянные или пластиковые стены, систему вентиляции, обогреватели или другие устройства климат-контроля.

1. Дорожка из сена или соломы

2. Дорожка из гальки, щебня или гравия

Как это сделать

3. Дорожка из камня

Как это сделать

4. Дорожка из дерева

Как это сделать

5. Дорожка из агроволокна

Впрочем, лишними в теплице не будут и дорожки, которые играют далеко не последнюю роль в помещении. Рассказываем о том, как и из чего их соорудить.Используйте сено или солому для создания дорожек в теплице.Дорожки из сена или соломы имеют ряд преимуществ. Они не только помогают содержать пол теплицы в чистоте, избавляя его от грязи и мусора, а и утепляют его, снижая теплопотери. Кроме того, такие дорожки обеспечивают комфортный проход для лёгкого доступа к растениям между грядок. Многие огородники утверждают, что сено или солома — хороший выбор, поскольку это натуральный, биоразлагаемый материал, с которым легко работать. Ко всему прочему, он неприхотлив в уходе.Солома для создания тепличной дорожки.Тем не менее есть и минусы. Одним из потенциальных недостатков использования сена или соломы в качестве дорожек в теплице является то, что при неправильном уходе они могут привлекать насекомых и вредителей. Материал также может удерживать влагу, тем самым приводя к росту грибков, поэтому важно регулярно менять его, чтобы предотвратить развитие плесени. Сено или солома также могут быть скользкими во влажном состоянии, поэтому при использовании этого материала в качестве дорожки важно обеспечить безопасность людей, работающих в теплице. Кроме того, сено или солома представляют потенциальную опасность возгорания, когда материал высыхает, поэтому следует позаботиться о том, чтобы этого не произошло.Гравий также подойдёт для создания дорожек.Дорожка, выложенная из гальки, щебня или гравия, обеспечивает прочную, устойчивую поверхность для ходьбы и работы в теплице. За галькой или гравием также не требуется особого ухода, так как они достаточно устойчивы к износу и окружающим факторам. Кроме того, такой материал, как гравий, предотвращает рост сорняков, поскольку выступает в качестве естественного барьера. Ко всему прочему, пористая природа гальки, щебня или гравия улучшает дренаж, сохраняя пол теплицы сухим и снижая риск накопления влаги.Дорожка из гравия.Поговорим теперь о недостатках таких дорожек. Как правило, по ним может быть неудобно ходить, особенно в течение длительного времени. Кроме того, поверхность может быть шероховатой и неровной, что может затруднить перемещение тяжёлых предметов (тачек) или инструментов по теплице. Этот материал значительно дороже, чем сено или солома, и за ним может быть трудно ухаживать, если он рассыпается или смещается. Кроме того, некоторые виды гравия удерживают тепло, что не всегда полезно для определённых видов растений.Используйте гальку, гравий или щебень для создания дорожек.Чтобы проложить дорожку из гальки, щебня или гравия, вам нужно сначала расчистить участок, по которому будет проходить дорожка, и удалить с него всю траву или сорняки. Затем выровняйте участок и убедитесь, что грунт твёрдый и ровный. После насыпьте слой песка или щебня толщиной в несколько сантиметров в качестве базового слоя, это поможет создать гладкую и ровную поверхность для гравия или гальки. Наконец, распределите гравий, гальку или щебень поверх базового слоя, используйте уровень, чтобы поверхность была ровной и гладкой.Каменная дорожка.Каменные дорожки – весьма привлекательный и практичный вариант для создания пешеходной зоны. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как плиты, булыжник, бетон или брусчатка. Главным преимуществом является их прочность и долговечность, поскольку такие дорожки зачастую прочные и могут прослужить несколько лет, не требуя значительного ремонта или замены. Ещё одним преимуществом является то, что они просты в обслуживании и не требуют особого ухода после их установки.Дорожка из булыжника.Основным недостатком каменных дорожек в теплице является их высокая первоначальная стоимость. Приобретение и установка могут быть дорогостоящими, особенно если вы используете высококачественные материалы, такие как гранит или мрамор. Ещё один недостаток заключается в том, что такие дорожки бывает сложно установить, и требуется время, чтобы правильно уложить каждый камень на место. Кроме того, по каменным дорожкам может быть холодно ходить, особенно зимой, поэтому важно учитывать этот фактор перед их установкой в теплице.Дорожка из камня.Выложенную камнем дорожку в теплице можно проложить, укладывая плоские камни или брусчатку один за другим, оставляя небольшие промежутки между камнями для обеспечения дренажа и движения воздуха. Камни или брусчатку можно уложить на слой гравия или песка, чтобы обеспечить устойчивое основание и предотвратить смещение с течением времени. Важно убедиться, что камни уложены ровно, поскольку поверхность должна быть гладкой и удобной для ходьбы и передвижения предметов. Правильно уложенные каменные дорожки могут быть долговечными, не требующими особого ухода и обеспечивать устойчивую поверхность для работы в теплице.Деревянная дорожка в теплице.Деревянные дорожки выглядят весьма эстетично, придавая теплице естественную тёплую атмосферу. По ним также удобнее ходить, чем по другим типам дорожек, таким как бетонные или каменные, поскольку они более мягкие и обеспечивают некоторую амортизацию для ног. Кроме того, деревянные дорожки относительно неприхотливы в уходе, так как их легко чистить. Ко всему прочему, они могут служить в качестве утеплителя, помогая сохранять тепло в теплице, предотвращая уплотнение почвы.Теплица с деревянными дорожками.У использования деревянной дорожки в теплице есть несколько существенных недостатков. Один из них заключается в том, что древесина может быть подвержена гниению, особенно в чрезмерно влажной среде. Соответственно, это может привести к более быстрому износу древесины и необходимости её замены или ремонта. Другим недостатком является то, что древесина достаточно дорогой и труднодоступный материал по сравнению с той же соломой или гравием. Дерево также представляет пожароопасность при неправильной установке и уходе. Кроме того, такие дорожки могут быть достаточно скользкими при намокании, следовательно — травмоопасными.Подготовка к обустройству дорожек.Чтобы сделать деревянную дорожку в теплице, вам понадобятся некоторые базовые инструменты, такие как пила, дрель и молоток. Сначала измерьте площадь, на которой вы хотите установить дорожку, определите размер и форму досок. Затем обрежьте доски пилой до нужного размера и формы. Подготовьте дорожку, удалив всю траву или сорняки, выровняйте поверхность, чтобы создать ровное и устойчивое основание. Как только основание будет готово, начинайте укладывать доски на место, следя за тем, чтобы они были ровными и плотно прилегали друг к другу. Наконец, закрепите доски гвоздями или шурупами. При необходимости вскройте древесину специальным защитным средством (лаком, краской).Дорожка из агроволокна в теплице.Дорожка из агроволокна обладает рядом преимуществ: она удерживает влагу, так как является пористой и пропускает воздух, что предотвращает высыхание почвы. Кроме того, агроволокно может действовать как средство для борьбы с сорняками, помогая сохранить почву вокруг растений свободной от паразитирующих растений. Ко всему прочему, материал обеспечивает мягкую поверхность, снижая утомляемость при длительном стоянии или ходьбе в теплице. Также подобного рода покрытие предотвращает любое повреждение почвы в результате перемещения инструментов или оборудования в теплице.Агроволокно также подойдёт для создания тепличных дорожек.Основным недостатком использования дорожек из агроволокна в теплице является его недолговечность. Агроволокно не является прочным материалом и может быть подвержено при чрезмерной нагрузке, особенно если за ним плохо ухаживать. Другой недостаток заключается в том, что покрытие трудно чистить, и со временем на нём могут скапливаться грязь и мусор. Кроме того, агроволокно может стоить дороже, чем другие типы дорожек, такие как гравийные или каменные, и может требовать более частой замены.