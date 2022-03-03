Почему не надо нести на кассу овощи с такой наклейкой и как выбирать продукты правильно

На такой наклейке зашифрована важнейшая информация.

Куда находчивые люди только не лепили эти наклейки…

Важно знать, что значит этот цифровой кода.

Почти «нормальное» яблоко.

Код начинается на «9» – перед вами органический продукт.

Берегитесь фруктов, пятизначный код которых начинается на «8»!