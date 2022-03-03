Почему не надо нести на кассу овощи с такой наклейкой и как выбирать продукты правильно

На такой наклейке зашифрована важнейшая информация.
Отправляясь в супермаркет за продуктами, нужно держать ухо востро, а глаза открытыми. И не только для того, чтобы не положить в корзину лишнего. Взять, к примеру, наклейки на овощах и фруктах. Их видели все, но мало кто присматривался поближе. А зря. Ведь они могут рассказать о многом. В том числе, какие продукты точно не стоит нести на кассу.
Куда находчивые люди только не лепили эти наклейки…
Кто хоть раз не видел наклейки на бананах, яблоках или мандаринах? Помнится, когда-то они даже служили способом творческого самовыражения и почти «дизайнерского» декора квартиры. Но стикеры размещают на овощах и фруктах отнюдь не для красоты. Они служат источником ценной информации. Нужно только знать, как её читать.
Важно знать, что значит этот цифровой кода.
Нет, речь даже не о штрих-коде. А о другом номере, расположенном чуть выше. Обычно он начинается с символа «#» и состоит из 4-5 цифр. Это – международный идентификатор, в котором зашифрован тип овоща или фрукта. И кое-что ещё. Попробуем разобраться.
Почти «нормальное» яблоко.
К примеру, вот среднестатистическое яблоко. Его номер по международной классификации – 4131. Если код состоит только из 4 символов, это значит, что овощ или фрукт был выращен в «традиционных» условиях или же с применением пестицидов, одобренных международными стандартами. Допустимый вариант для покупки, но лучше бы поискать что-то еще.
Код начинается на «9» – перед вами органический продукт.
Если код состоит из 5 символов и начинается на цифру «9», это значит, что продукт выращен органическим способом, без пестицидов и генных модификаций. Код органического яблока будет выглядеть вот так: 94131. Хороший выбор, стоит брать и нести на кассу. Жаль только, выглядит натурпродукт, преимущественно, не слишком заманчиво: не таким большим и глянцевым, как его собратья из следующего пункта.
Берегитесь фруктов, пятизначный код которых начинается на «8»!
Видите пятизначный код, который начинается на цифру «8»? Держитесь от таких экземпляров подальше! Ведь перед вами – генномодифицированный продукт. Например, код ГМО-яблока – 84131. И вы вряд ли захотите выдать его ребёнку в школу.
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