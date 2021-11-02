8 ошибок во время стирки, которых стоит избегать, чтобы не испортить полотенца

Полотенце является незаменимым атрибутом в доме любой хозяйки. Вне зависимости от того, вытираем мы им руки или закутываемся после расслабляющей ванны, нам всегда хочется, чтобы полотенце было мягким, пушистым и нежным. Однако со временем изделие теряет свой прекрасный внешний вид, становится более жестким и неприятным на ощупь.

И дело не столько в качестве товара, столько в том, что мы его неправильно эксплуатируем. Ниже вы увидите список самым распространенных ошибок, которые допускают хозяйки в процессе использования и ухода за полотенцем. Постарайтесь не совершать их, и тогда вам будете покупать эти изделия гораздо реже.

1. Кладете большое количество порошка

Если положить много порошка, он не вымоется из полотенец полностью.

Больше – не всегда лучше. Особенно, когда дело касается стирки. Перед тем, как положить полотенца в стиральную машину, ознакомьтесь с инструкцией и кладите ровно столько порошка, сколько указано на упаковке. Если вы переборщите с ним, то при полоскании средство не вымоется полностью, что приведет к жесткости полотенца.

2. Используете кондиционер

Кондиционер создает на полотенцах пленку, что делает изделие жестким.

Несмотря на то, что кондиционер создан для улучшения качества воды, придания вещам мягкости и приятного аромата, в случае с полотенцами его лучше не использовать.

3. Удаляете полотенцем мейкап

Дело в том, что средство может оставаться на поверхности ткани, формируя тонкую восковую пленку. Если вы не прополоскаете полотенца достаточно хорошо, то они утратят свою мягкость. Специалисты советуют использовать вместо кондиционера обычный уксус. Добавьте небольшое количество в стиральную машину в цикле полоскания и тогда изделия будут шелковистыми и приятными на ощупь. Еще один вариант – кондиционер, предназначенный для детских вещей или средство, в состав которого входит силикон. По информации, данный компонент улучшает уровень гигроскопичности ткани.

Следы от косметики плохо отстирываются.

Как это похоже на девушек – пойти в душ, забыв о том, что на лице большое количество косметики. Хорошо, если осознание приходит в процессе купания и под рукой есть мицеллярная вода и ватные диски. А если вы обнаруживаете боевую раскраску уже после того, как половина осталась на полотенце, тогда готовьтесь к большой стирке. Косметические продукты вымываются очень тяжело, особенно тушь. Поэтому будьте готовы к тому, что вы сможете отстирать полотенце только при высокой температуре, выбрав долгий цикл. Также производители советуют застирывать пятно сразу же после того, как вы его обнаружили. Так будет проще вернуть полотенцу его прекрасный внешний вид.

4. Стираете в чересчур горячей воде

Горячая вода не подходит для стирки цветных полотенец.

Горячая вода помогает в процессе удаления бактерий и грязи с тканей, однако она актуальна лишь в том случае, если вы стираете белые вещи. Во всех остальных ситуациях лучше использовать теплую или холодную воду, так как кипяток негативно отражается на цвете, делая его более тусклым.

5. Часто используете полотенце

Даже если у вас есть любимое полотенце, без которого вы не представляете свои водные процедуры, все равно нужно как минимум еще одно изделие на смену. Пока одно «работает», второе «отдыхает». Таким образом, вы сможете избежать частых стирок и быстрой порчи полотенец.

Если слишком часто пользоваться полотенцем, оно быстро испортится.

Мнение специалиста: Частота стирки зависит от вида текстиля, который вы используете: банные нужно освежать после трех применений, кухонные – 3-4 раза в неделю, но можно и ежедневно, в зависимости от степени их загрязнения.

6. Применяете не по назначению

Не используйте для устранения пятен на поверхностях полотенца.

Зачастую хозяйки используют кухонные полотенца не только для того, чтобы вытереть руки или протереть посуду. Они вытирают ими стол, удаляют с поверхностей жирные пятна, эксплуатируют, когда нужно достать из духовки противень и так далее. Однако применение полотенец не по назначению лишь способствует их быстрому износу. Изделие становится жестким, теряет свою мягкость, становится блеклым и некрасивым. Поэтому для устранения загрязнений используйте специальные тряпки или салфетки.

7. Не удаляете пятна перед стиркой

Вовремя выводите пятна с полотенец.

На кухонных полотенцах часто остаются пятна от кофе, свеклы, подсолнечного масла и так далее, которые входят в разряд трудновыводимых. Если сразу после того, как образовалось пятно, вы не замочите изделие, или сразу отправите его в стиральную машину, то существует большая вероятность того, что оно и вовсе не отстирается. Если же приняли решение выводить пятна при помощи стирки в стиральной машине, то обязательно воспользуйтесь отбеливателем. Он хорошо устраняет пятна и неприятные запахи, дезинфицирует ткань, возвращает им привычный цвет. Однако помните, что покупать нужно лишь кислородосодержащие средства, так как наличие в составе хлорки вредит как полотенцам, так и бытовой технике.

8. Стираете вместе с другими вещами

полотенца нужно стирать отдельно от других вещей.

Эксперты не рекомендуют стирать полотенца вместе с постельным бельем и одеждой. Во-первых, это негигиенично, а во-вторых, пуговицы, молнии, различные декоративные элементы, присутствующие на предметах гардероба, могут зацепиться за ворс и испортить внешний вид полотенец. Кроме того, нельзя загружать барабан стиральной машинки на 100% – он должен быть заполнен не более, чем на ¾.

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