Самые мрачные места для туризма на Земле

Кажется странным, что кто-то не прочь посетить места, где происходили массовые казни, природные или техногенные катастрофы. Но факт остается фактом — ежегодно в подобные точки на планете съезжаются толпы туристов. Зачем они это делают — хотят почтить память погибших, выучить исторические уроки или просто ради любопытства — так до конца и непонятно. Этот же вопрос озадачил и фотографа Амбруаза Тезена, когда он узнал, что место крушения поезда в Пералии в Шри-Ланке — одной из крупнейших железнодорожных катастроф в современной истории — стало чем-то вроде туристического аттракциона. В своей книге «Я был здесь» он собрал фотографии самых мрачных «туристических достопримечательностей» со всего мира.









Руины Сычуаньского землетрясения, Китай

Мемориальный центр геноцида Кигали, Руанда

Припять, Украина

Государственный музей Аушвиц-Биркенау, Польша

Дили Плаза, США

Военная тюрьма Karostas Cietums, Латвия

Руины поселка Орадур-сюр-Глан, Франция

Музей сопротивления Хезболла, Ливан

Поля смерти, Камбоджа