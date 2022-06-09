Самые мрачные места для туризма на Земле

Кажется странным, что кто-то не прочь посетить места, где происходили массовые казни, природные или техногенные катастрофы. Но факт остается фактом — ежегодно в подобные точки на планете съезжаются толпы туристов. Зачем они это делают — хотят почтить память погибших, выучить исторические уроки или просто ради любопытства — так до конца и непонятно. Этот же вопрос озадачил и фотографа Амбруаза Тезена, когда он узнал, что место крушения поезда в Пералии в Шри-Ланке — одной из крупнейших железнодорожных катастроф в современной истории — стало чем-то вроде туристического аттракциона. В своей книге «Я был здесь» он собрал фотографии самых мрачных «туристических достопримечательностей» со всего мира.
Руины Сычуаньского землетрясения, Китай
Мощнейшее землетрясение произошло 12 мая 2008 года в китайской провинции Сычуань и унесло жизни более 69 тысяч человек. Еще более 288 тысяч пострадало, а 18 тысяч считаются пропавшими без вести. Эти цифры сообщают официальные источники. За публикацию не попавшей в официальную статистику информации о погибших, а также за расследование коррупции среди местных чиновников и бизнесменов, из-за которой строились сейсмоуязвимые здания, известный художник и диссидент Ай Вэйвэй подвергался преследованиям и аресту. На фото группа туристов в городе Хуанькоу позирует на фоне начальной школы, где погибло около 250 человек, и средней школы, где погибло 53 человека.
Мемориальный центр геноцида Кигали, Руанда
События в Руанде 1994 года — один из самых страшных геноцидов в истории, когда за 100 дней по разным данным было убито от 500 тысяч до миллиона человек. В результате военного переворота к власти пришло временное правительство, состоявшее из этнического большинства страны — народности хуту. Действия армии и отрядов ополчения под его командованием были направлены на полное уничтожение этнического меньшинства — тутси, а также тех хуту, кто придерживался умеренных политических взглядов. Скорость убийств в Руанде в 5 раз превышала скорость убийств в немецких лагерях смерти в годы Второй мировой. Руандский геноцид часто приводят в пример, когда мировое сообщество, и в первую очередь США, критикуют за вмешательство во внутренние дела других государств. Во многом именно пассивная и наблюдательная позиция, которую заняла тогда ООН и позволила случиться столь трагичным событиям. Мемориальный центр в столице Руанды Кигали был открыт в 2004 году в 10-ю годовщину геноцида.
Припять, Украина
На фото — заброшенный парк аттракционов в одном из самых известных сегодня городов-призраков Припяти на севере Украины. Население города было в срочном порядке эвакуировано после аварии на Чернобыльской АЭС, которая находится в 3 километрах от города. После ликвидации последствий аварии Припять стала окончательно заброшенной, чем сегодня и привлекает любителей экстремального туризма со всего мира. В 2009 году Forbes назвал Чернобыльскую АЭС самым экзотичным местом для туризма на Земле. До середины 2011 года по Чернобыльской зоне отчуждения вполне официально водили экскурсии. Всех посетителей зоны можно разделить на несколько категорий: иностранные ученые, местные и зарубежные журналисты, те, кто раньше здесь жил и приезжают на могилы близких, и просто желающие полюбоваться постапокалиптическими пейзажами, которых, впрочем, предостаточно и во многих других городах бывшего СССР.
Государственный музей Аушвиц-Биркенау, Польша
Музей в польском городе Освенцим, посвященный убийствам в концлагерях во время Второй мировой войны, включает в себя три основных концентрационных лагеря: Аушвиц 1 (Освенцим в переводе с немецкого), Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Лагеря были переоборудованы в музей в 1947 году, а в 1979 — включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей, в котором также проходят исследования Холокоста при нацистском режиме, посещает более миллиона туристов. Над входом в лагерь посетителей встречает известная надпись «Труд освобождает». В жестяных контейнерах за стеклом на фото — пестицид Циклон Б, которым убивали людей в газовых камерах. Одна из подвальных камер и крематорий были впоследствии воссозданы из оригинальных деталей в качестве памятника жестокости нацистов.
Дили Плаза, США
Дили Плаза — район в городе Даллас в американском штате Техас, где 22 ноября 1963 года был убит президент Джон Кеннеди. В 1993 году Дили Плаза был признан Национальным историческим памятником США. Это было сделано для того, чтобы сохранить все исторические места и здания, которые имели отношения к тем трагическим событиям. Сегодня Дили Плаза – популярное место для фотографирования среди туристов. Двумя белыми крестами на асфальте отмечены места, где президента настигли пули убийцы. Вычислить их удалось благодаря известной видеозаписи очевидца Абрахама Запрудера. На 6 этаже здания книгохранилища, откуда, согласно официальной версии, вел огонь убийца Ли Харви Освальд, устроен небольшой музей. Убийство Кеннеди и спустя более полувека остается одной из главных тайн 20 столетия. Согласно опросам, около 60% американцев считают, что гибель президента стала результатом заговора, и лишь 24% верят, что Освальд был убийцей-одиночкой.
Военная тюрьма Karostas Cietums, Латвия
Здание военной тюрьмы, или гауптвахты, Karostas Cietums почти не менялось с момента ее постройки в 1900 году. Мрачное место, где на протяжении столетия ломались человеческие судьбы, принимало последних заключенных в 1997 году. С тех пор царская тюрьма превратилась в настоящий туристический аттракцион, где спектр предлагаемых услуг варьируется от обычных экскурсий по аутентичным тюремным камерам до настоящих театрализованных представлений, участие в которых могут принять сами посетители. На сайте музея даже предлагается провести в тюрьме дни рождения, свадьбы, мальчишники, девичники и различные корпоративные мероприятия.
Руины поселка Орадур-сюр-Глан, Франция
Еще один город-призрак в этом списке, а также очередной памятник преступлениям нацистского режима. Правда, это скорее поселок, чем город. В 1944 году он был полностью уничтожен немецкими войсками, которые пытались найти своего захваченного в плен партизанами штурмбаннфюрера. Всех жителей поселка собрали в центре, после чего мужчин отвели к сараям и расстреляли, а женщин и детей заперли в церкви и подожгли, расстреливая тех, кто пытался выбраться. Было убито 197 мужчин, 240 женщин и 205 детей, пятерым мужчинам и одной женщине удалось выжить. После войны, в 1953 году, 65 из 200 солдатов, которые участвовали в резне, судили, однако многие из них впоследствии были амнистированы. Решением Шарля де Голля, поселок был объявлен мемориальным центром, его руины были оставлены в назидание потомкам.
Музей сопротивления Хезболла, Ливан
Эту экспозицию под открытым небом, более известную как Памятник сопротивлению или Музей сопротивления Хезболла, также называют «Хезболла-ленд» или «Музей джихада». Мемориал был создан в ливанском городе Млита исламской военной организацией Хезболла в память о боях с израильскими войсками, которые проходили на этой территории с 1982 по 2000 год. Туристов встречают гиды, приветствуя их на «территории противостояния, чистоты и джихада». Большинство объектов представляют из себя образцы вооружений, бункеры, тоннели и прочие военные объекты. Туристам повсюду тщательно доносится информация, что все военные действия Хезболла вела исключительно в оборонительных целях.
Поля смерти, Камбоджа
Чоенг Эк— участок бывшего сада, где растили орхидеи, и китайского кладбища в 17 километрах к югу от камбоджийской столицы Пномпень — самое известное из так называемых Полей смерти, где режим Красных Кхмеров — коммунистическое движение аграрного толка — казнил приблизительно 17 000 человек между 1975 и 1978 годами. После падения режима в братских могилах было найдено 8 895 тел. Сегодня Чоенг Эк— мемориал с буддистским храмом, прозрачные стены которого заполнены более чем 5 тысячами человеческих черепов. Кроме храма в этой туристической достопримечательности есть ямы, из которых выкапывались тела. Человеческие кости до сих пор можно разглядеть в грязи. За годы правления Красных Кхмеров, по разным данным, было убито от 1 до 3 миллионов человек. На фото — магазин сувениров.
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