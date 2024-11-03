Модно, но жутко неудобно: обувь на платформе прошлых столетий

Как известно, мода циклична, и все новое – это хорошо забытое старое. Глядя на сегодняшние всевозможные модели босоножек, туфлей и ботильонов, можно с уверенностью сказать, что все это уже носилось. В XIV-XVII веках в разных странах мира весьма популярными были очень высокие туфли. Именно они стали прародителями сегодняшней обуви на платформе.

Чопины – обувь на платформе времен эпохи Возрождения.Окобо – обувь японских гейш в старину.В Японии уже несколько веков гейши (или майко) носят обувь на платформе, которая называется окобо . Первоначальное назначение высокой обуви такое же, что и прочих у европейцев – не испачкаться в уличной грязи. Высота окобо у гейш примерно 14 см. Название этой обуви связывают с характерным звуком, который издается во время ходьбы. К ноге окобо крепятся лентами. Раньше по цвету тесемок можно было определить статус гейши. Красный цвет указывал на то, что девушка только встала на путь обучения, а желтый подчеркивал его окончание. Японцы заботятся о сохранении своих обычаев, поэтому до сих пор на улицах городов можно увидеть японок, которые надевают на прогулку окобо.Ливанки в кабкабах, XIV-XVII вв.Кабкабы – традиционная обувь в Ливане XIV-XVII веков.В XIV-XVII веках в Ливане женщины также любили высокую обувь – кабкабы. Первичная их функция была той же, что и прочей обуви на платформе – защитить одежду от грязи. В общественные бани в кабкабах ходили не только ливанки, но и мужчины. На свадьбе невеста должна была выделяться среди всех. Если это была невысокая девочка-подросток, то ее кабкабы могли достигать 60 см.Кабкабы делались из дерева и украшались перламутром, или даже золотом и серебром. К ногам они крепились лентами. Чопины . Италия, около 1650 г.Чопины. Италия, XVII век.Считается, что чопины (или как их еще называли, цокколи или пьянелле) появились в XIV веке в Венеции. Эта обувь, прежде всего, была призвана защищать платья аристократок и простолюдинок от уличных нечистот (канализации тогда не было) . Позже чопины стали указывать на социальный статус женщин – тем выше они были, важнее считалась персона. Доходило до того, что некоторые чопины достигали 50 см.В XVII высота чопинов составляла около 18 см. Нижняя часть этой обуви изготавливалась из сосны или пробкового дерева, а затем обтягивалась кожей, шелком или бархатом. Когда модные каноны изменились, и платья стали чуть короче, чопины украшали золотой вышивкой.На смену чопинам в XVII веке пришли туфли на каблуках. Более того, король-солнце Людовик XIV издал указ, чтобы все придворные носили туфли с красной подошвой. Именно они считаются прародителями известных лабутенов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)