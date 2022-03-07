Как создавался мультсериал о коте Леопольде

Популярный мультсериал о добродушном и разумном коте Леопольде, который из фильма в фильм призывает шкодливых мышат «жить дружно», а те искренне просят прощения, но к следующей серии благополучно забывают об этом и с удовольствием продолжают проказничать.







Роли озвучивали: Александр Калягин, Андрей Миронов, Геннадий Хазанов



Режиссер: Анатолий Резников



Сценарист: Аркадий Хайт



Операторы: Эрнст Гаман, Владимир Милованов, Игорь Шкамарда



Композитор: Борис Савельев



Год выпуска: 1975-1987



Cерий: 11







Всем хорошо известно, что кошки – непримиримые враги и злостные истребители мышек. Это с пеленок знают все. Этот факт взят за основу многими аниматорами. Самое знаменитое воплощение этого сурового закона жизни в свое время создали Уильям Хана и Джозеф Барбера, выпустив на мировую сцену мультфильм «Том и Джерри».



А если пофантазировать и полностью изменить существующие правила? Сделать так, чтобы не кошки охотились на мышек, а совсем наоборот? Воплотить эту задумку на экране попытались Аркадий Хайт и Анатолий Резников — автор сценария и режиссер знакомого всем многосерийного мультфильма про великодушного и добросердечного кота Леопольда.







Впервые эту попытку зрителям представили в 1975 году. Именно тогда на экраны вышли первые мультфильмы серии: «Леопольд и золотая рыбка» и «Месть кота Леопольда».

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