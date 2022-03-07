Как создавался мультсериал о коте Леопольде

Популярный мультсериал о добродушном и разумном коте Леопольде, который из фильма в фильм призывает шкодливых мышат «жить дружно», а те искренне просят прощения, но к следующей серии благополучно забывают об этом и с удовольствием продолжают проказничать.
Роли озвучивали: Александр Калягин, Андрей Миронов, Геннадий Хазанов
Режиссер: Анатолий Резников
Сценарист: Аркадий Хайт
Операторы: Эрнст Гаман, Владимир Милованов, Игорь Шкамарда
Композитор: Борис Савельев
Год выпуска: 1975-1987
Cерий: 11
Всем хорошо известно, что кошки – непримиримые враги и злостные истребители мышек. Это с пеленок знают все. Этот факт взят за основу многими аниматорами. Самое знаменитое воплощение этого сурового закона жизни в свое время создали Уильям Хана и Джозеф Барбера, выпустив на мировую сцену мультфильм «Том и Джерри».
А если пофантазировать и полностью изменить существующие правила? Сделать так, чтобы не кошки охотились на мышек, а совсем наоборот? Воплотить эту задумку на экране попытались Аркадий Хайт и Анатолий Резников — автор сценария и режиссер знакомого всем многосерийного мультфильма про великодушного и добросердечного кота Леопольда.
Впервые эту попытку зрителям представили в 1975 году. Именно тогда на экраны вышли первые мультфильмы серии: «Леопольд и золотая рыбка» и «Месть кота Леопольда».
Многие современные зрители высокопарно выражают свое «Фи», называя мультфильм про кота Леопольда аналогом «Тома и Джерри». Но, господа хорошие… Где же в «Леопольде» вы видели, чтобы кот двинул какого-нибудь мыша молотком по голове? Или когда это было, чтобы беленький мышонок натравил на Леопольда псов и людей??
Или в каком, интересно знать, месте наши персонажи в гигантских количествах использовали колющие и режущие инструменты, черную магию или огнестрельное оружие? Не было этого! Единственное, что «роднит» эти мультфильмы – главные герои – мыши и коты. А вот мораль у этих мультов разная. И… главное — наши все равно хотят жить дружно
«Кот Леопольд» — Хвост за хвост
По своей кошачьей сути, Леопольд — убежденный пацифист. Его знаменитая фраза: «Ребята, давайте жить дружно!», стала крылатой. Интеллигентный педант, аккуратист и немного франт. Кроме того, кот Леопольд обаятелен, умен и добр. Обладает тонким чувством юмора и не лишен смекалки. Как все классические интеллигенты, Леопольд временами бывает рассеян.
«Кот Леопольд» — Неприятность эту мы переживём
Глядя на мягкосердечность своей «жертвы», хулиганистые мыши свято верят, что все их проказы останутся безнаказанными, но кот Леопольд, как оказывается, не так уж и прост. Одна из сильных его сторон – жизненный опыт, с помощью которого он с честью выходит из всех неприятных, и даже, конфликтных ситуаций.
Многое в мультфильме осталось «за кадром». Например, профессия кота Леопольда. Можно предположить, что сфера его профессиональной деятельности напрямую связана с педагогикой.
«Кот Леопольд» — Ярко светит солнце
Он мог бы стать неплохим учителем, библиотекарем или даже бухгалтером. Леопольд – закоренелый холостяк и, скорее всего, никогда не был женат. По внешнему виду можно предположить, что он – типичный «маменькин сынок», в пижаме и шлепанцах по выходным и вечерам, и в накрахмаленной сорочке и отутюженных брюках по праздникам.
Интересные факты про мультик о коте Леопольде
Хулиганов-мышей мы знаем лишь по прозвищам – Серый и Белый. А на самом деле у них есть имена. Толстенького серого мыша зовут Мотей, а худосочного белого проказника — Митей;
На момент создания первых серий мультфильма студия «Экран», с которой авторы вели сотрудничество, еще не располагала художественной мастерской. Поэтому мультфильмы не рисовались, а выкладывались. Как это происходило? Создавались мелкие детали героев, которые после каждого кадра сдвигались на мизерное расстояние. Таким образом проявлялась иллюзия движения;
Люди, которые работали над мультфильмом, вспоминают много интересных моментов, возникавших в процессе его создания. Так, очень дико смотрелась со стороны проработка отдельных сцен. Взрослые люди валялись по полу и всячески мутузили друг друга, гримасничали перед зеркалом. В общем, довольно экзотическое зрелище;
Мультфильм озвучивали разные артисты. Так, в первой серии все герои говорят голосом Андрея Миронова. Но болезнь актера помешала ему продолжить озвучку мультипликации, и Миронова сменил Геннадий Хазанов;
Цензура студии «Экран» отнеслась к мультфильму довольно прохладно. Авторов обвинили в том, что они представляют в невыгодном свете партию, слишком лояльно относятся к странам с иным политическим устройством и даже … пропагандируют китайское влияние.
Мультфильм запретили показывать вплоть до 1982 года. К этому времени о коте Леопольде пишутся книги, и сам образ доброго животного становится широко известным. Дальнейшие 8 серий озвучил Александр Калягин. Это был его первый опыт «говорения» за мультипликационных персонажей;
По замыслу Анатолия Резникова, планировалось 13-серийное продолжение мультфильма про кота Леопольда. Однако воплощению идеи помешал финансовый кризис. Но режиссер надежды не теряет до сих пор.
В честь мультфильма даже была создана монета. Монета номиналом 2 доллара (Острова Кука, 2008). Серебро 999-й пробы. На монете изображены главные герои мультсериала. Примерная стоимость монеты в коллекционных кругах России — 140 долларов США (экв.)
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии