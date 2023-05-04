10 исторических фотографий, разрушающих стереотипы о размерах привычных вещей

Исторических фотографий гигантских вещей.
За окном техногенная эпоха, в которую сложно удивить какими-то рекордами. Но эти старые фотографии заставят даже современного человека почувствовать себя всего лишь песчинкой в огромном мире и несколько по-иному взглянуть на прошлое.
Лилии доктора Бансона
Лилии доктора Бансона, 1892 год.
Американский врач Джордж Фредерик Бансон, вернувшись с гражданской войны, занялся делом весьма мирным. Бансон и его супруга начали выращивать водные лилии Victoria Regal. Это растение встречается в бассейне Амазонки, а Бансоны первыми вырастили это растения не в дикой природе. Листья лилий в диаметре достигают 2,5 метров и легко удерживают на себе детей.
Антарктический снеговой крейсер
Женщины у огромных резиновых шин, предназначенных для снегового крейсера.
15 января 1940 года в Антарктиду на корабле доставили гигантский 17-метровый автомобиль - антарктический снеговой крейсер Томаса Полтера. Предполагалось, что это авто поможет исследователям арктических широт. Но автомобиль сразу же увяз в снегу на метр, огромные шины крутились вхолостую. Пока гиганта вытащили из сугроба, у него перегрелся двигатель. В результате крейсер использовали в качестве жилого помещения. Он так и остался в Антарктике.
Гигантские омары
Мальчик с гигантскими омарами, 1915 год.
Многие гурманы уверены, что самый большой омар немного больше тарелки. На самом деле они могу быть по-настоящему гигантскими. На фото – не самые большие особи. Каждый такой омар весил около 20 кг. Каждая клешня этих монстров, выловленных в водах канадской провинции Новой Шотландии, больше туловища мальчика.
Гигантский барельеф на горе Рашмор
Работы на горе Рамшор, 1941 год.
На фотографии запечатлён момент создания барельефа на горе Рашмор. Это 1941 год. До завершения проекта ещё несколько лет. Барельеф высотой 18,6 метров, на котором запечатлены портреты четырёх американских президентов, - Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна – создавали на протяжении 14 лет. Одновременно на площадках, закреплённых на высоте стальными тросами, работало до 30 человек.
Так выглядит гора Рашмор сегодня.
Обломки дирижаблей
Обломки дирижабля. Мисоне, Франция. 1918 год.
Во времена Первой мировой войны были построено 84 дирижабля, 60 из которых были уничтожены огнём противника или просто разбились. На фотографиях обломки этих воздушных левиафанов выглядят весьма впечатляюще.
Гигантские секвойи.
Вырубка гигантских секвой.
Гигантские секвойи, произрастающие в Калифорнии, - один из символов Америки. Срок жизни этих деревьев - 3500 лет. В 1850 году, с началом «золотой лихорадки», началась массовая вырубка этих лесов. Было уничтожено 95% секвой, диаметр ствола которых в среднем составлял 3 метра.
Секвойя Марк Твен
Лесорубы на фоне дерева Марк Твен, срубленного в Калифорнии, 1892 год.
Самая огромная секвойя была срублена в 1892 году. Это было именное дерево «Марк Твен». Два среза ствола были отправлены в музеи, а остальные были пущены на бревна. Снимок был сделан сразу после того, как срубили дерево.
Римская арка в Ираке
Римская арка в Ираке.
Возраст этой каменной арки в провинции Нинава на севере Ирака – 1500 лет. Археологи считают, что это каменный мост времён правления римского императора Юстиниана I.
Гигантские овощи на Аляске
Мальчик рядом с супер кочаном капусты. Аляска, 1959 год.
В долине Матануска-Суситна на Аляске летом солнце светит более 20 часов в день. В 1959 году здесь вырос огромный кочан капусты. По слухам, в дни сельскохозяйственных ярмарок на Аляске можно купить тыквы весом в 500 кг и диаметром в 2 метра.
Плотина Нагарджуна Сагар
Строительство плотины Нагарджуна Сагар.
В 1955 взял старт глобальный индийский проект. 125 тысяч рабочих за 14 лет вручную построили громадную плотину из 140-килограммовых камней и цемента. Размеры расположенной на реке Кришна в Индии плотины Нагарджуна Сагар - 1,6 километра в длину и 150 метра в высоту. С помощью ее было создано одно из крупнейших в мире искусственных озер, посреди которого находится остров Нагарджуконда – место паломничества буддистов.
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