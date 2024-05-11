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Как правильно стирать подушки и одеяла

Рассказываем, как после стирки получить свежие, чистые и не деформированные подушки и одеяла.



Когда дело доходит до стирки подушек и одеял — многие сразу же предвкушают долгую и кропотливую работу. А между тем есть несколько полезных лайфхаков, которые помогут быстрее сделать ваши одеяла и подушки чистыми и свежими (и сохранить их такими как можно дольше).

Выпустите из подушек воздух





Часто нам приходится стирать все подушки по очереди, потому что они элементарно не влезают в барабан стиральной машины. Чтобы сэкономить время, можно вручную выдавить из подушек воздух (особенно хорошо это работает с перьевыми или синтетическими наполнителями), тем самым уменьшив их объем. В итоге в машинку влезет не одна, а сразу две (а то и три) подушки.

Читайте этикетки



Этот совет может показаться банальным, однако многие игнорируют рекомендации по стирке от производителя. А между тем, если не соблюдать указанные на этикетке правила (температуру воды, режим стирки и т.п.), можно быстро испортить подушку или одеяло.

Стирайте в щадящем режиме 





Если по каким-то причинам у вас нет возможности стирать по рекомендациям с этикетки, установите на машинке самый щадящий режим для деликатных тканей и стирайте подушки и одеяла на нем. Подходящая температура, как правило, — 30-40 °C. В качестве моющего средства используйте мягкие гипоаллергенные гели.

Тщательно полоскайте



Полоскание — чуть ли не самый важный этап в стирке подушек и одеял. Чтобы в них точно не осталось порошка или геля — лучше запустите двойной цикл полоскания.

Сушите на свежем воздухе 





По возможности не сушите одеяла и подушки в машинке, лучше выложите их на бельевую сушилку и оставьте в комнате у окна (а в идеале — на балконе). Также эксперты не советуют сразу складывать подушки и одеяла в шкаф — путь пару дней полежат на открытом проветриваемом пространстве.

Используйте саше



Саше — это маленькие мешочки с зашитыми в них сушеными ароматными травами. Это приспособление поможет подушкам и одеялам дольше сохранить свежесть и приятный запах. Просто положите 1-2 мешочка с любимым ароматом в ящик с подушками и одеялами.

Стирайте каждые 2-3 месяца





Если говорить о частоте стирки подушек и одеял — достаточно одного раза в два или три месяца. А вот постельное белье лучше менять и стирать каждую неделю.
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