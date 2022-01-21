Была ли Коко Шанель нацистской шпионкой?

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Коко Шанель и нацисты в Париже



В адрес основательницы самого известного в мире модного бренда Коко Шанель всегда звучат одни дифирамбы. Это и не удивительно – ее профессионализм В адрес основательницы самого известного в мире модного бренда Коко Шанель всегда звучат одни дифирамбы. Это и не удивительно – ее профессионализм , вкус и чувство стиля отрицать никто не берется. Однако, по утверждению историков, у самой элегантной женщины Франции были и другие таланты – во время нацистской оккупации она активно сотрудничала с германской военной разведкой. Что это было – коллаборационизм или настоящая шпионская деятельность?









Законодательница моды











Самый богатый мужчина в Европе на тот момент, герцог Вестминстерский и Коко Шанель











Самая богатая женщина в Европе на тот момент Коко Шанель











Коко Шанель на балконе своего номера в отеле *Ритц*











Коко Шанель











Модный идол и икона стиля Франции











Бутик *Шанель*











Коко Шанель











Коллаборационистка Коко Шанель











Французская легенда

