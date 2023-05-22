5 направлений дизайна, демонстрирующих эстетику современной архитектуры

Современная архитектура не определяется одним стилем или набором характеристик. Она охватывает сразу несколько направлений, которые неожиданно пересекаясь, образуют особенную эстетику, граничащую с нереальностью, ведь большинство объектов нарушают все законы физики и каноны архитектуры. Несмотря на это, все же можно определить несколько основных направлений в дизайне, которые лучше всего отражают изменившийся набор ценностей и технологические возможности, открывающиеся перед современными творцами.
1. Биоархитектура
Интеграция природной среды в урбанизированное пространство мегаполисов (жилые небоскребы Сингапура).
На данном этапе существования человечества на первый план выходят совсем другие ценности, главной из которых является сохранность нашей планеты. И дизайнеры не остались в стороне он насущной проблемы, они стали разрабатывать новое направление. Сейчас экологическая архитектура (она же биоархитектура, возобновляемая или зеленая архитектура) – не новый тренд или дань моде, а абсолютно новый образ жизни и мышления, которые нашли свое отражение и в принципах проектирования.
Гармоничное внедрение жилых домов в природную среду.
Уже сложились основные правила, которых придерживается прогрессивные архитекторы и застройщики, а именно:
• использование экологически чистых строительных материалов;
• внедрение альтернативных энергосберегающих источников энергии (тепловые насосы в геотермальных установках, солнечные коллекторы, волновые излучающие поверхности, котлы, обеспечивающие качественное сжигание сырья;
• терморегуляция с использованием инновационных материалов;
• использование для внутренней отделки только экологически чистых натуральных материалов, обеспечивающих оптимальную среду обитания для людей;
• внедрение современных вентиляционных систем, обеспечивающих правильную рекуперацию воздуха;
• щедрое остекление, обеспечивающее беспрепятственный поток дневного света;
• энергосбережение и качественные способы утилизации отходов;
• максимальное озеленение, вплоть до использования вертикальных поверхностей и крыши зданий.
2. Монументальность
Недостроенный «Искупительный храм Святого Семейства» великого Антонио Гауди является самым впечатляющим образцом монументализма. | Фото: barcelona-excurs.org.
Для начала нужно определиться, что же такое монументализм, и почему он присущ строениям еще с древних времен.
Справка: Монументальность в архитектуре — это выражение общественно-значимой идеи сооружения, облаченной в величавый эстетический образ, который считается эталоном той или иной эпохи. Слова мэтра современной архитектуры Луиса Кана, как нельзя точно описывают эту художественную категорию: «Монументальность – это духовное качество, присущее структуре, передающей ощущение своей вечности, к которой нельзя ничего добавить или изменить».
Грандиозная инсталляция от Томаса Хизервик объединила самые впечатляющие элементы от творений, которые в разные эпохи считались иконами стиля.
Естественно, «вечные ценности» для каждой эпохи и даже для каждого народа свои, при этом они постоянно меняются в зависимости от общественных требований и эстетических предпочтений, представлений о незыблемом облике сооружений и возможностей строительной индустрии (технологий, материалов, конструкций).
Шедевр архитектуры от несравненной Захи Хадид («Центр Гейдара Алиева», Баку).
Современный монументализм имеет свои отличия, и обусловлены они не только кардинальной сменой ценностей и приоритетов жизни, но и появлением инновационных методов строительства и материалов. Наиболее впечатляющими современными монументальными постройками считаются «Искупительный храм Святого Семейства» гениального зодчего Антонио Гауди в Барселоне, «Центр Гейдара Алиева» непревзойденной Захи Хадид в Баку, фантастическая структура The Vessel от архитектурного бюро Heatherwick Studio в Нью-Йорке и многие другие.
Небоскреб The Shard – культовая достопримечательность Лондона (Великобритания).
При проектировании современных зданий все чаще дизайнеры и архитекторы заменяют витиеватые детали монументальностью — это означает, что структура выступает в роли символа или узнаваемого ориентира. Как, например, «Осколок», спроектированный итальянским архитектором Ренцо Пьяно. Несмотря на простые формы, культовый лондонский небоскреб превратился в одну из оригинальных достопримечательностей города.
3. Экспрессионизм в современной архитектуре
Работы экспрессионистов начала XX в. («Башня Эйнштейна» Э. Мендельсона и «Чилихаус» в Гамбурге Ф. Хегера).
Поиск новых форм в условиях экономического и политического кризиса привел к появлению нового направления, которому было свойственна эмоциональная выразительность за счет искажения привычных архитектурных форм. Экспрессионисты рассматривали архитектуру как произведения искусства и не принимали, хоть и логичные, но бездушные формы и линии классики. Построенные объекты, их не так уж и много (большинство впечатляющих концептов так и осталось на бумаге), отличаются образностью и выразительными формами, которые могли быть как плавными и обтекаемыми, так и нарочито заостренными.
Экспрессионисты рассматривают архитектуру как произведения искусства (Международный аэропорт имени Джона Кеннеди – Ээро Сааринен, «Город искусств и наук» – Сантьяго Калатрава).
Несмотря на то, что экспрессионистов пытались не воспринимать в серьез и считали это течение побочной веткой, все же эти сооружения разнообразили унылую и устаревающую архитектуру городов в первой четверти XX века. Подобный всплеск произошел и в послевоенное время, когда началась массовая застройка бюджетных комплексов, которые не стали украшением городов, именно тогда сторонники экспрессионизма и попытались возродить движение.
Сиднейский оперный театр – образец современной архитектуры и яркий пример экспрессионизма (архитектор Йорн Утзон, Австралия).
Эстетика и тактильность свойственная экспрессионистской школе нашли отражение не только в работах основоположников стиля (В. Гропиус, Э. Мендельсон, Г. Пельтиг, Ф. Хегер, Б. Таут, Мис ван дер Роэ, Г. Херинг), но и в творчестве современных архитекторов, чьи работы всегда узнаваемы. Среди них можно выделить «парящие» объекты Сантьяго Калатравы, впечатляющие здания Энрика Мираллеса, Ээро Сааринена, Йорна Утцона, фантастические работы Ле Корбюзье, Захи Хадид, Даниэля Либескинда, Дугласа Кардинала, Йорна Утзона и многих других.
4. Архитектура постмодерна
Здания постмодернизма всегда заметны на фоне других построек, хотя многие их и считают странными.
Философия постмодернизма – противостояние модерну как «безликому» стилю, хотя сам он и считается непонятным и странным направлением в архитектуре. Сторонники постмодернизма считали, что попытки предшественников «заставить» все здания следовать одной и той же логике дизайна – просто скучны. Поскольку кроме функционального предназначения, максимального упрощения конструкционных форм и удешевления процесса строительства, при проектировании не стоит забывать об игривости, выдумке, фантазии, внедрении театральности, образных ассоциаций и самом искусстве, как таковом. После господствая модерна, его стереотипности и пристрастия к безликости многие города потеряли индивидуальность и даже исторические достопримечательности, которые сторонники этого течения пытались реконструировать, превратились во что-то странное и совсем неузнаваемое.
Разнообразные и замысловатые геометрические формы, ирония и намек на цитирование стали отличительной чертой постмодерна.
Шедевры, созданные в стиле постмодернизма, отличаются особыми художественными и дизайнерскими решениями (Жилой комплекс Camembert в Париже и Шадуэлл-Бейсин в Лондоне).
Необходимость вернуть образность, фактурность и яркость строениям была настолько очевидна, что появление архитекторов, стремящихся найти новые выразительные формы стало спасением для многих городов. Благодаря осознанному желанию увязать новые здания с уже существующей застройкой (особенно в исторических кварталах), архитекторам-постмодернистам удалось внедрить массу интересных объектов, отличающихся неожиданными формами, тонким намеком на историческое и национальное наследие без ущерба для сторон.
Яркими представителями постмодерна считаются: Роберт Вентури, Морис Кюло, Джеймс Фрейзер Стирлинг, Гэри Фрэнк, Леон Крие, Филип Джонсон, Леон Крир, Альдо Росси, Антуан Грюмбах и другие.
5. Брутализм
Брутализм – это не всегда просто бетон или эконом-строительство.
Брутализм происходит от французского термина «Beton brut» или необработанный бетон. Здания, созданные в этом стиле, известны максимальным использованием необработанного бетона с элементами из стали и стекла, а также полным отсутствием декора и изящества. Это направление сродни модернизму, который так же шел по пути простейшего решения пространственной или программной проблемы, обращая внимание лишь на целостность объекта и его функциональность.
Хотя встречаются странные и даже жуткие объекты, которые создали архитекторы бруталисты.
Брутализм в архитектуре до сих пор является достаточно популярным и даже привлекательным направлением.
Брутализм широко применялся в проектах социального жилья, поскольку его минимализм и функционализм делали его экономичным вариантом. Особенно он почитаем был в Советском Союзе и послевоенной Европе, когда в кратчайшие сроки нужно было обеспечить жильем людей. Хотя не все сооружения, построенные в этом стиле можно назвать грубым и бездушным, появлялись поразительные объекты, которые до сих пор впечатляют и даже «берут за душу».
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