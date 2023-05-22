5 направлений дизайна, демонстрирующих эстетику современной архитектуры

1. Биоархитектура

Интеграция природной среды в урбанизированное пространство мегаполисов (жилые небоскребы Сингапура).

Гармоничное внедрение жилых домов в природную среду.

2. Монументальность

Недостроенный «Искупительный храм Святого Семейства» великого Антонио Гауди является самым впечатляющим образцом монументализма. | Фото: barcelona-excurs.org.

Грандиозная инсталляция от Томаса Хизервик объединила самые впечатляющие элементы от творений, которые в разные эпохи считались иконами стиля.

Шедевр архитектуры от несравненной Захи Хадид («Центр Гейдара Алиева», Баку).

Небоскреб The Shard – культовая достопримечательность Лондона (Великобритания).

3. Экспрессионизм в современной архитектуре

Работы экспрессионистов начала XX в. («Башня Эйнштейна» Э. Мендельсона и «Чилихаус» в Гамбурге Ф. Хегера).

Экспрессионисты рассматривают архитектуру как произведения искусства (Международный аэропорт имени Джона Кеннеди – Ээро Сааринен, «Город искусств и наук» – Сантьяго Калатрава).

Сиднейский оперный театр – образец современной архитектуры и яркий пример экспрессионизма (архитектор Йорн Утзон, Австралия).

4. Архитектура постмодерна

Здания постмодернизма всегда заметны на фоне других построек, хотя многие их и считают странными.

Разнообразные и замысловатые геометрические формы, ирония и намек на цитирование стали отличительной чертой постмодерна.

Шедевры, созданные в стиле постмодернизма, отличаются особыми художественными и дизайнерскими решениями (Жилой комплекс Camembert в Париже и Шадуэлл-Бейсин в Лондоне).

5. Брутализм

Брутализм – это не всегда просто бетон или эконом-строительство.

Хотя встречаются странные и даже жуткие объекты, которые создали архитекторы бруталисты.

Брутализм в архитектуре до сих пор является достаточно популярным и даже привлекательным направлением.