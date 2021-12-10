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Дополненная карандашом реальность

Дополненная карандашом реальность

Фотохудожник Бен Хейн совмещает карандашные рисунки и фотографию, воображение и реальность

Сначала Бен делает от руки набросок карандашом на бумаге. Затем фотографирует рисунок на фоне реального объекта и дорабатывает получившееся изображение в фотошопе, придавая контрастность и насыщенность. Получается волшебство.

Первую фотографию Бен сделал в 2010 году совершенно случайно, чтобы проиллюстрировать личное письмо. Сегодня в коллекции художника около 100 изображений на темы, близкие всем: любовь, свобода, дружба, жизнь после смерти и другие.

«Я делаю искусство для людей. Я хочу, чтобы они отвлеклись от своих повседневных забот и помечтали. Много лет назад я писал стихи. Сегодня я стараюсь наделить все свои изображения поэтическим и философским смыслом. Каждая картинка должна рассказывать историю и вызывать эмоции, как стихотворение, как мелодия.»

 

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