Дополненная карандашом реальность

Фотохудожник Бен Хейн совмещает карандашные рисунки и фотографию, воображение и реальность



Сначала Бен делает от руки набросок карандашом на бумаге. Затем фотографирует рисунок на фоне реального объекта и дорабатывает получившееся изображение в фотошопе, придавая контрастность и насыщенность. Получается волшебство.



Первую фотографию Бен сделал в 2010 году совершенно случайно, чтобы проиллюстрировать личное письмо. Сегодня в коллекции художника около 100 изображений на темы, близкие всем: любовь, свобода, дружба, жизнь после смерти и другие.



«Я делаю искусство для людей. Я хочу, чтобы они отвлеклись от своих повседневных забот и помечтали. Много лет назад я писал стихи. Сегодня я стараюсь наделить все свои изображения поэтическим и философским смыслом. Каждая картинка должна рассказывать историю и вызывать эмоции, как стихотворение, как мелодия.»