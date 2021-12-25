С нами не соскучишься!

8 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    "Знаток моды". Пункты 2,3,4,5,6,8,9 как раз в тренде."Сумка и туфли одного цвета - предрассудки из прошлого." - нет э...10 вещей, которые...

25 фотографий забавных хомяков, которые обязательно поднимут настроение


Милые и очаровательные дикие хомячки.

Милые и очаровательные дикие хомячки.

Когда речь заходит о хомяках, большинство, несомненно, представит забавное животное в клетке на колёсах. Эти грызуны невероятно популярны в качестве домашних животных, но всё же есть ещё и такие, что живут в дикой природе. Впрочем, и те, и другие – очаровательные симпатяги, которые поднимают настроение даже на фото.

1. «Я хочу, чтобы…»


Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

 

2. «Этот цветок довольно ... ммм ... вкусный!»


Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

 

3. «А теперь – последний кусочек… и все!»


Автор снимка - фотограф Эрик Баччега (Eric Baccega).

Автор снимка - фотограф Эрик Баччега (Eric Baccega).

 

4. Тренировка за завтраком – полезно и вкусно!


Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

 

5. «Этот пароль был вчера, где ты пропадал?»


Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

 

6. Когда твой аппетит больше, чем ты сам…


Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

 

7. «…8, 9, 10 – я иду искать!»


Автор снимка – фотограф Карл Лейтнер (Karl Leitner).

Автор снимка – фотограф Карл Лейтнер (Karl Leitner).

 

8. «На сантиметр ближе – и я за себя не отвечаю!»


Автор снимка – фотограф Виктор Васильев–Фиктор (Viktor Vasilev-Fiktur).

Автор снимка – фотограф Виктор Васильев–Фиктор (Viktor Vasilev-Fiktur).

 

9. «Улетный аромат!»


Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

 

10.
«Свет мой, зеркальце, скажи…»


Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

 

11. «Кто здесь?!»


Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

 

12. «Надо идти за ним, иначе он все съест сам!»


Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

 

13. «Любит, не любит… Ом-ном-ном…»


Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

 

14. «Пожалуй, я здесь останусь»


Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

 

15. «Я только попробую!»


Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

 

16. «Много есть вредно, а мало не получается…»


Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

 

17. «Запахло вкусненьким!»


Автор снимка – фотограф Сандра С. (Sandra S.).

Автор снимка – фотограф Сандра С. (Sandra S.).

 

18. Следствие ведут хомячки


Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

 

19. Когда спешишь донести домой вкусняшки из магазина


Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).

 

20. «Не подскажите, который час? Как бы обед не пропустить…»


Автор снимка - фотограф Эрик Баччега (Eric Baccega).

Автор снимка - фотограф Эрик Баччега (Eric Baccega).

 

21. «Я не жадный, я запасливый!»


Автор снимка - фотограф Филипп Андре (Philipp Andre).

Автор снимка - фотограф Филипп Андре (Philipp Andre).

 

22. Уход за зубами в полевых условиях


Автор снимка – фотограф под псевдонимом perdita petzl.

Автор снимка – фотограф под псевдонимом perdita petzl.

 

23. «Доброе утро!»


Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.

 

24. «Главное, до шести успеть…»


Автор снимка - фотограф Ирис Вильке (Iris Wilke).

Автор снимка - фотограф Ирис Вильке (Iris Wilke).

 

25. «Аппетит приходит во время еды»


Автор снимка - фотограф Ирис Вильке (Iris Wilke).

Автор снимка - фотограф Ирис Вильке (Iris Wilke).

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





25 фотографий забавных хомяков, которые обязательно поднимут настроение

И не забудьте:
25 фотографий забавных хомяков, которые обязательно поднимут настроениеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх