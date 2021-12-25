25 фотографий забавных хомяков, которые обязательно поднимут настроение

Милые и очаровательные дикие хомячки.
Когда речь заходит о хомяках, большинство, несомненно, представит забавное животное в клетке на колёсах. Эти грызуны невероятно популярны в качестве домашних животных, но всё же есть ещё и такие, что живут в дикой природе. Впрочем, и те, и другие – очаровательные симпатяги, которые поднимают настроение даже на фото.
1. «Я хочу, чтобы…»
Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).
2. «Этот цветок довольно ... ммм ... вкусный!»
Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).
3. «А теперь – последний кусочек… и все!»
Автор снимка - фотограф Эрик Баччега (Eric Baccega).
4. Тренировка за завтраком – полезно и вкусно!
Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).
5. «Этот пароль был вчера, где ты пропадал?»
Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.
6. Когда твой аппетит больше, чем ты сам…
Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).
7. «…8, 9, 10 – я иду искать!»
Автор снимка – фотограф Карл Лейтнер (Karl Leitner).
8. «На сантиметр ближе – и я за себя не отвечаю!»
Автор снимка – фотограф Виктор Васильев–Фиктор (Viktor Vasilev-Fiktur).
9. «Улетный аромат!»
Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).
10. «Свет мой, зеркальце, скажи…»
Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).
11. «Кто здесь?!»
Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.
12. «Надо идти за ним, иначе он все съест сам!»
Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.
13. «Любит, не любит… Ом-ном-ном…»
Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).
14. «Пожалуй, я здесь останусь»
Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.
15. «Я только попробую!»
Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.
16. «Много есть вредно, а мало не получается…»
Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).
17. «Запахло вкусненьким!»
Автор снимка – фотограф Сандра С. (Sandra S.).
18. Следствие ведут хомячки
Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.
19. Когда спешишь донести домой вкусняшки из магазина
Автор снимка - фотограф Джулиан Рад (Julian Rad).
20. «Не подскажите, который час? Как бы обед не пропустить…»
Автор снимка - фотограф Эрик Баччега (Eric Baccega).
21. «Я не жадный, я запасливый!»
Автор снимка - фотограф Филипп Андре (Philipp Andre).
22. Уход за зубами в полевых условиях
Автор снимка – фотограф под псевдонимом perdita petzl.
23. «Доброе утро!»
Автор снимка – фотограф под псевдонимом tina_6500.
24. «Главное, до шести успеть…»
Автор снимка - фотограф Ирис Вильке (Iris Wilke).
25. «Аппетит приходит во время еды»
Автор снимка - фотограф Ирис Вильке (Iris Wilke).
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