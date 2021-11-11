6 нетрадиционных методов размножения орхидеи, которые, тем не менее, работают

Существует несколько популярных способов размножения орхидеи. Но эти 6 методов необычны, однако, они всё-таки дают результат. Попробуйте укоренить орхидею одним или несколькими из них!

С помощью губки

Цветонос срежьте, установите в губку. В длинную узкую стеклянную вазу на дно установите губку и налейте немного воды. Оставьте на 10 дней минимум. Далее, проверяйте, укоренился ли цветонос.

В картошке

Размножить орхидею можно и листьями. Можно попробовать укоренить их в картофеле, сделав надрезы внутри. Картофель содержит крахмал и достаточное количество влаги, чтобы питать и стимулировать укоренение. Обложите картофель со всех сторон мхом сфагнум, смоченным в воде. Через некоторое время листья укоренятся (от 10-14 дней).

С помощью банана

Логика здесь похожая: банан обладает высокой питательной ценностью и достаточной влажностью, чтобы укоренить цветонос. Установите его внутрь половинки банана, вокруг обложите влажным мхом сфагнум. Через 14-20 дней (может потребоваться больше времени) пересадите укоренившийся цветонос в почву для орхидей.

Как в естественной среде обитания

Этот способ имитирует естественную среду обитания орхидей — тропический лес. Цветонос нарежьте на 3 отрезка, срезом каждый окуните в активированный уголь.

Затем привяжите по одному кусочку цветоноса к бревну, проложив со всех сторон кокосовым волокном и влажным мхом сфагнум. Подвяжите, для удобства, брёвна, оставьте в солнечном месте без прямых лучей. Периодически сбрызгивайте мох из пульверизатора и проверяйте через 2 недели, появился ли корень у цветоноса.

«Шоковый» метод

Стресс провоцирует орхидеи, как и любые другие растения, укореняться. В пиалу налейте воду, на пиалу наденьте чулок.

Срежьте лист орхидеи. Подержите его буквально пару секунд над паром (кипящая вода), затем установите в срез в чулке. Лист может укорениться уже через 10-20 дней!

С помощью воска

Ещё один необычный метод укоренения цветоноса орхидеи — с помощью воска. Запечатайте срез цветоноса воском из свечи, установите в объемную вазу с влажным мхом сфагнум (обрызгайте из пульверизатора). Затяните пищевой плёнкой, оставьте минимум на 10 дней. Периодически проветривайте и увлажняйте мох, если есть такая необходимость.

Такой способ тоже даёт хороший результат в виде укоренившегося цветоноса орхидеи!