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Как маркетологи обманывают людей

Маркетинг — как секс. Некоторые бренды стараются установить с клиентом теплые, доверительные отношения, другие используют бесстыдные приемы ради сиюминутной выгоды. Одни покупатели остаются довольными, другие чувствуют себя обманутыми. В этой подборке нет ни одной фотографии от довольного покупателя.

Как маркетологи обманывают людей

Как маркетологи обманывают людей
Один сэндвич хорошо, а два лучше.
Как маркетологи обманывают людей
Теперь у вас есть головы креветок. Осталось придумать, что с ними делать.
Как маркетологи обманывают людей
Акция: получи на 20% больше пластика.
Как маркетологи обманывают людей
Еще одна акция, более традиционная.
Как маркетологи обманывают людей
«12 мини-роллов, если разрезать каждый на четыре части».
Как маркетологи обманывают людей
Ну очень длинная вкуснятина.
Как маркетологи обманывают людей
Веревка для скалолазания «не подходит для скалолазания».
Как маркетологи обманывают людей
Две пиццы в одной: пепперони и никакая.
Как маркетологи обманывают людей
Мишки и просторный дом для мишек.
Как маркетологи обманывают людей
Это вообще законно?!
Как маркетологи обманывают людей
Оливковое масло, на 90% состоящее из подсолнечного масла.
Как маркетологи обманывают людей
Санта оказался жадным старикашкой.
Как маркетологи обманывают людей
Симуляция детства.
Как маркетологи обманывают людей
Страшно представить, какой ширины крекеры.
Как маркетологи обманывают людей
Вот это точно незаконно.

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