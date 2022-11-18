Как маркетологи обманывают людей

Маркетинг — как секс. Некоторые бренды стараются установить с клиентом теплые, доверительные отношения, другие используют бесстыдные приемы ради сиюминутной выгоды. Одни покупатели остаются довольными, другие чувствуют себя обманутыми. В этой подборке нет ни одной фотографии от довольного покупателя.









Один сэндвич хорошо, а два лучше.



Теперь у вас есть головы креветок. Осталось придумать, что с ними делать.



Акция: получи на 20% больше пластика.



Еще одна акция, более традиционная.



«12 мини-роллов, если разрезать каждый на четыре части».



Ну очень длинная вкуснятина.



Веревка для скалолазания «не подходит для скалолазания».



Две пиццы в одной: пепперони и никакая.



Мишки и просторный дом для мишек.



Это вообще законно?!



Оливковое масло, на 90% состоящее из подсолнечного масла.



Санта оказался жадным старикашкой.



Симуляция детства.



Страшно представить, какой ширины крекеры.



Вот это точно незаконно.



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