Маркетинг — как секс. Некоторые бренды стараются установить с клиентом теплые, доверительные отношения, другие используют бесстыдные приемы ради сиюминутной выгоды. Одни покупатели остаются довольными, другие чувствуют себя обманутыми. В этой подборке нет ни одной фотографии от довольного покупателя.
Один сэндвич хорошо, а два лучше.
Теперь у вас есть головы креветок. Осталось придумать, что с ними делать.
Акция: получи на 20% больше пластика.
Еще одна акция, более традиционная.
«12 мини-роллов, если разрезать каждый на четыре части».
Ну очень длинная вкуснятина.
Веревка для скалолазания «не подходит для скалолазания».
Две пиццы в одной: пепперони и никакая.
Мишки и просторный дом для мишек.
Это вообще законно?!
Оливковое масло, на 90% состоящее из подсолнечного масла.
Санта оказался жадным старикашкой.
Симуляция детства.
Страшно представить, какой ширины крекеры.
Вот это точно незаконно.
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Как маркетологи обманывают людей
Маркетинг — как секс. Некоторые бренды стараются установить с клиентом теплые, доверительные отношения, другие используют бесстыдные приемы ради сиюминутной выгоды. Одни покупатели остаются довольными, другие чувствуют себя обманутыми. В этой подборке нет ни одной фотографии от довольного покупателя.
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