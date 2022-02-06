Морячок Попай - самый нестандартный супергерой и его прототип

Мультяшный супергерой Попай и его реальный прототип.
Когда речь заходит о супергероях, тут же представляется образ бравого парня с грудой мышц и в маске. Однако среди всех этих «спасателей мира» настоящим феноменом стал морячок Попай. Несмотря на нестандартную для героя внешность, да и еще суперсилу, приобретаемую за счет простого шпината, этот персонаж приобрел огромную популярность в 20 веке.
Попай - самый нестандартный супергерой.
В первый раз Попай появился в комиксах в 1929 году. Его автором стал художник-карикатурист Элзи Крайслер Сегар. Изначально этот персонаж был второстепенным в сюжетной линии, но он так понравился читателям, что вскоре автор создал для него свою историю.
Фрэнк Фигль - реальный прототип моряка Попая.
Считается, что прототипом Попая стал друг Сегара настоящий моряк – кочегар на британском линкоре «Родни» (HMS Rodney) Фрэнк Фигль. Типичная внешность, неизменная трубка во рту, прищур на один глаз. Кстати, прозвище Попай также было выбрано не случайно. Это производное от «pop-eyed» - что в переводе с англ. означает «лупоглазый».
Мультик о Попае стал положительной пропагандой шпината.
В 1933 году выходит первый мультипликационный фильм про Попая, чудодейственная сила которого появляется от съеденной банки шпината. Кстати шпинат был выбран в виде средства силы из-за ошибочного исследования доктора Айвана Вольфа. Ученый утверждал, что в шпинате содержится огромнейшее количество железа, полезного для растущего организма. Однако позже выяснилось, что просто была перепутана запятая. И вместо реальных 3,5 мг железа на 100 граммов продукта, все говорили о 35 мг.
Моряк Попай - нестандартный супергерой.
Тем не менее, благодаря мультфильму о Попае, количество потребления шпината в Америке увеличилось на 33 процента, а в городе Кристал-Сити (штат Техас) производители этой овощной зелени даже установили памятник Попаю.
Моряк Попай - нестандартный супергерой.
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