Стойкий оловянный солдатик:От защитника мертвых и пособия для будущих королей до литературного героя

Самые древние солдатики в мире - ушебти в виде египетских воинов из гробницы Месехти, номарха Асьюта. XX в. до н. э.

Оловянный солдатик в форме для отливки

Йоган Лейболд. Наполеон с сыном играют в солдатиков, расставленных на карте в кабинете императора во дворце Тюильри.

Игрушечный солдатик и всадник-мамелюк, принадлежавшие сыну Наполеона Бонапарта. Музей Армии, Париж.

Герберт Уэллс играет в солдатиков