Стойкий оловянный солдатик:От защитника мертвых и пособия для будущих королей до литературного героя

Известно, что у Ганса Христиана Андерсена была коллекция солдатиков из 30 тысяч фигурок. Так что автор знаменитой сказки действительно знал толк в стойких оловянных бойцах. Многие знаменитые люди были поклонниками игрушечных армий и занимались их коллекционированием. Удивительно, что история этой игрушки насчитывает уже 4 тысячи лет, и в древности солдатиков создавали совсем не для игры.
В древние времена в Египте маленькие фигурки храбрых воинов закладывались в гробницы, чтобы они защищали своего повелителя в загробном мире. Правда, шли они в комплекте с простыми рабочими и крестьянами. Такие небольшие скульптуры назывались ушебти и выполняли они очень важную функцию – должны были прислуживать своему господину и даже отрабатывать вместо него повинность на полях Осириса. Чтобы ушебти не запутались и не ленились, все их обязанности перечислялись – устно, во время похорон, или письменно. Выполнялись они порой очень реалистично. Солдатики из гробницы Месехти, например, вылеплены из глины и раскрашены. Они изображают отряды египетских воинов с копьями и щитами и нубийских лучников. Самые древние солдатики, таким образом, датируются 2 000 лет до нашей эры.
Самые древние солдатики в мире - ушебти в виде египетских воинов из гробницы Месехти, номарха Асьюта. XX в. до н. э.
В средние века в Европе солдатики выполняли важную функцию учебного пособия. С их помощью можно было разыграть настоящую баталию, продумать тактические ходы и стратегию боя. В это время военная наука была важнейшим искусством, которому в обязательном порядке обучали будущих рыцарей и юных наследников престола, и военная игра была при этом важным компонентом учебной программы. Одна известная историческая легенда рассказывает о том, что герцоги Мориц и Вильгельм Людовик Оранские, тренируясь на солдатиках, сумел создать для своей армии новые способы построения, разработали стратегию боя, благодаря которой армия Нидерландов в начале XVII века сумела победить превосходящие силы испанцев и отстояла независимость своей страны. Кстати, именно Мориц Оранский впервые в новой истории ввел команды: смирно, марш, кругом и основал в 1590 году первую Военную академию.
Оловянный солдатик в форме для отливки
Практически все европейские правители средневековья и более позднего времени в детстве изучали военную науку с помощью отрядов бравых металлических бойцов. Правда, в то время эту царственную забаву отливали обычно из серебра. Одна из самых известных средневековых коллекций солдатиков состояла из 300 фигурок и была подарена Марией Медичи своему сыну, будущему Людовику XIII. Но самое большое игрушечное войско было, вероятно, у Людовика XIV. Оно состояло из 20 эскадронов и 10 батальонов, но бойцы были сделаны из картона. В 1650 году эту армию заменили на серебряную. Наполеон же заказал для своего сына армию из золота. В ней было 117 фигурок. Эта коллекция сохранилась и сегодня она является самой дорогой игрушкой в мире.
Йоган Лейболд. Наполеон с сыном играют в солдатиков, расставленных на карте в кабинете императора во дворце Тюильри.
Игрушечный солдатик и всадник-мамелюк, принадлежавшие сыну Наполеона Бонапарта. Музей Армии, Париж.
Русские правители, конечно, тоже не остались в стороне от этой царственной игры-тренажера. У Петра I была игрушечная артиллерия, а пушки и корабли из коллекции Павла I могли даже стрелять. Большими поклонниками солдатиков были великие князья Николай Павлович (будущий император Николай I) и его брат Михаил:
«У малых Романовых были и свои радости. Главная и любимая игра в солдатики. Их было очень много: оловянные, фарфоровые, деревянные... Были пушки. Строились крепости... Как только Николай Павлович вставал по утрам, он почти тотчас же принимался с Михаилом Павловичем за военные игры. У них было большое количество оловянных солдатиков; зимой они расставляли их по столам в комнатах, а летом играли этими солдатиками в саду строили редуты, крепости и атаковали их.»
Однако самым большим поклонником этой забавы из русских царей был, конечно, печально известный Петр III. Его коллекция была действительно замечательной. В ней были не только простые фигурки из дерева, воска, свинца, но даже из ваты, закреплённой сахарной пудрой, и механические фигурки саксонской работы. Император имел специальный кабинет, на полках которого стояло множество солдатиков, а на столе — игрушечная фортеция, где он разыгрывал сражения, изучал военное дело. Он с упоением занимался своими игрушечными бойцами даже будучи женатым. Один курьезный эпизод известен нам как раз благодаря воспоминаниям Екатерины II. Однажды несколько бойцов, выполненных из крахмала, подверглись настоящему нападению – их погрызла крыса. Вражеский нападающий был отловлен собакой императора, над ним произвели суд и по законам военного времени приговорили к казни. Екатерина, зайдя в кабинет мужа, была крайне удивлена, увидев там повешенную крысу. Однако громкий смех супруги очень раздосадовал Петра III:
«Он не переставал дуться на меня за тот хохот и за то, что в оправдание крысы я говорила о необходимости, прежде чем вешать ее, расспросить и выслушать ее оправдание», - вспоминала императрица.
Надо добавить в оправдание заигравшегося императора, что многие взрослые мужчины, которых можно назвать известными и даже историческими личностями, увлекались этой в общем-то детской забавой. Свои весьма обширные коллекции солдатиков имели Суворов, Кутузов, Франс, Гете, Конан Дойль, Стивенсон и Уэллс. Последний, кстати, даже написал книги «Игра на полу» и «Маленькие войны», где разработал правила игры в солдатиков.
Герберт Уэллс играет в солдатиков
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