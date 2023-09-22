Как живёт самая многодетная мама в мире, родившая 44 ребёнка, и что она советует будущим матерям

Мариам Набатанзи Бабирье 43 года и к этому возрасту она родила уже более 40 детей. Она живет в Уганде, едва сводит концы с концами и мечтает, что когда-нибудь ей удастся обставить мебелью все детские комнаты, и в них будут не только кровати. Мариам никогда не планировала стать супермногодетной мамой, но так вышло, что на сегодняшний день она вошла в Книгу Рекордов Гиннесса именно благодаря этому факту. Как она умудрилась родить столько детей и от чего предостерегает будущих мам – в нашем материале.
Африканская Золушка и 40-летний Принц
Мариам пришла в эту жизнь уже несчастной. Её мама умерла, когда малышка не прожила ещё и четырех дней, а отец не стал долго горевать и сразу же снова женился. Дальше – как в сказке про Золушку: мачеха ее ненавидела, а заодно и других детей своего мужа от первого брака (у Мариам было несколько старших братьев и сестер).
Дождавшись, когда девочке исполнится 12, мачеха выдала её замуж за первого подвернувшегося мужчину. Несложно догадаться, что за это женщина взяла с него неплохой куш, иными словами, попросту продала несовершеннолетнюю девочку.
Мариам выдали замуж в 12 лет.
Несчастная Мариам до последней минуты не понимала, что её отдают в распоряжение незнакомого человека. Сначала 40-летний незнакомец приходил к ним в гости в гости и приносил родителям подарки, а в один прекрасный вечер, когда она вышла с родственницей из дома, та просто передала её «жениху», поставив её перед фактом.
После свадьбы у 12-летней темнокожей Золушки стало еще больше забот, чем раньше. Ей приходилось не только делать домашнюю работу, но еще и присматривать за детьми новоиспеченного мужа от первого брака.
Вдобавок к этому, супруг регулярно избивал её – иногда причиной было то, что девочка выражала недовольство его поздним приходам домой в нетрезвом виде, а бывало, что поводом для побоев становилось просто его плохое настроение: от выпитого деспот мог внезапно прийти в гнев и молодая жена вызывала раздражение.
Муж часто поднимал на жену руку и любил выпить.
Женщины в Уганде имеют мало прав, и Мариам даже не подозревала, что отношение мужа к жене может быть другим. Даже теперь, спустя годы, она покорно вздыхает: мол, так повелось в этих краях испокон веков, что женщина должна быт кроткой и покорной.
Бесконечные роды по совету врача
В качестве приданого отец Мариам дал за ней небольшой участок земли, и юная девочка надеялась, что они будут жить в уютном домике, что она родит мужу шестерых ребятишек и будет их очень любить, как любила бы её с братьями и сестрами покойная мама, не случись этой трагедии. Однако организм юной жены повел себя совсем не по плану.
В 13 лет у Мариам родились двойняшки, а 15 – тройняшки, а еще через год и семь месяцев – сразу четверо малышей. Итого – девять. И это-то в 16-летнем возрасте!
Дети рождались и рождались...
Как утверждает Мариам, предрасположенность рожать сразу по несколько детей у неё наследственная, причем передалась по линии отца. У того было 45 детей от разных женщин, и все их беременности были многоплодными (некоторые рождали от него даже по четыре и по пять детей).
А когда число детей Мариам достигло 18, она поняла, что пора остановиться. Но не остановилась. Как утверждает женщина, местный врач не рекомендовал её прекращать рожать по медицинским показаниям: мол, это станет опасным для её организма. Вместе с тем он уверял, что если она продолжит беременеть, плодовитость её постепенно сойдёт на нет.
Мариам доверилась врачу, но дети всё рождались и рождались.
Как позже пояснил президент ассоциации гинекологов и акушеров Уганды Чарльз Киггунду, у Мариам редкая генетическая особенность, заключающаяся в гиперовуляции, когда за один цикл у женщины появляется не одна яйцеклетка, а две и более. Это связано с тем что иногда во время цикла овуляции не случается, и тогда в следующий раз её яичники компенсирует это, вырабатывая их в «ударном» количестве. Причем каждый раз так получалось, что все эти яйцеклетки оказывались оплодотворены, что тоже редкость.
Доктор Киггунду считает, что первый врач, к которому обратилась Мариам много лет назад и который заявил, что ей опасно прекращать рожать, ошибся. Коллега перепутал гиперовуляцйию с гиперстимуляцией (последняя, действительно, несет опасность).
А ещё тётя, к советам которой Мариам всегда прислушивалась, всегда говорила ей: «Смирись. И продолжай рожать от своего законного мужа».
Эта неунывающая женщина тянет на себе всю многочисленную семью.
Муж удрал и оставил без дома
Как признается Мариам, после 25-го ребенка, уже изрядно устав от такого гиперматеринства, она всё-таки попросила врача выписать ей противозачаточные таблетки. На тот момент ей, кстати, было только 23 года. Врач согласился. Однако таблетки ей не помогли: она все равно беременела. Тогда она снова обратилась в больницу и поставила в матку спираль, но тут возникла другая проблема: от спирали ей стало так плохо, что она впала в кому. Мариам чудом осталась жива. И решила, что раз уже ей суждено рожать, значит, будет рожать и дальше.
Между тем супруг Мариам постоянно уходил в загулы, и бывало, что он не появлялся дома месяцами. Участия в воспитания детей он не принимал и никак им не помогал. Разве что мог «заботливо» позвонить жене перед родами, чтобы дать будущим детям имена.
Она остановилась на 44-ам ребёнке.
А 8 лет назад, когда Мариам родила 42-го ребенка, многодетный папаша и вовсе ушел из семьи, испугавшись, что не сможет содержать всех детей. И она стала самой многодетной в мире матерью-одиночкой. Кстати, когда муж уже покинул семью, Мариам обнаружила, что снова беременна от него.
Позже супруг продал дом, в котором жили она и дети, и несчастной женщине пришлось перебраться жить в усадьбу к бабушке. Когда же та умерла, Мариам пришлось вести долгие судебные тяжбы с родственниками, которые тоже претендовали на эту недвижимость. Её сложная жизненная ситуация никого не интересовала, и стоило больших трудов убедить родственников уступить ей.
Правда, теперь она вынуждена выплатить им большую неустойку, и необходимая сумма пока не собрана.
Дома на стене у Мариам висят семейные фотографии.
Родив методом кесарева сечения 43-го и 44-го ребенка (один из младенцев умер), женщина все-таки решилась послушать более авторитетных медиков и согласилась на перевязку маточных труб. С тех пор она больше не рожает. Младшему ее малышу сейчас шесть лет, а старшему ребёнку – 28. Из 44 рожденных ею детей 6 умерли, 38 живы.
О чём жалеет супермама
Конечно, многодетной маме приходится нелегко. На участке у них есть пять домиков, но на мебель денег нет. Даже кровати есть не у всех детей, и некоторым приходится спать на полу (благо климат в Уганде жаркий). При этом некоторые из старших детей уже женились и даже подарили ей внуков, и все они тоже живут вместе с ней.
Зарабатывает Мариам парикмахерским делом. Кроме того, она шьет на заказ наряды, готовит травяные сборы и делает макияж невестам. И мечтает когда-нибудь открыть свой ресторан или салон красоты.
Мариам не унывает и не жалеет о своих многочисленных родах. Всех своих детей она любит. Но есть одна вещь, о которой женщина все же очень жалеет: увы, ей так и не удалось получить хорошего образования. Она успела закончить только два класса средней школы, а ведь изначально у нее были большие амбиции.
У неё есть одна мечта: чтобы дети реализовали то, что не смогла осуществить то, что не смогла осуществить она.
– Не забывайте о себе, учитесь, – советует Мариам будущим мамам, – А я постараюсь дать хорошее образование хотя бы своим детям, раз уж у самой мечта не сбылась. Все мои ребята очень целеустремленные и хотят поступить в университет.
Мариам Набатанзи Бабирье на сегодняшний день самая многодетная из современных мам. Однако если рассматривать и прошлые века, то самой плодовитой за всю историю считается жена крестьянина Васильева из России. Увы её имя установить не удалось.
Текст: Анна Белова
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