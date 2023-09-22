Как живёт самая многодетная мама в мире, родившая 44 ребёнка, и что она советует будущим матерям

Африканская Золушка и 40-летний Принц

Мариам выдали замуж в 12 лет.

Муж часто поднимал на жену руку и любил выпить.

Бесконечные роды по совету врача

Дети рождались и рождались...

Мариам доверилась врачу, но дети всё рождались и рождались.

Эта неунывающая женщина тянет на себе всю многочисленную семью.

Муж удрал и оставил без дома

Она остановилась на 44-ам ребёнке.

Дома на стене у Мариам висят семейные фотографии.

О чём жалеет супермама

У неё есть одна мечта: чтобы дети реализовали то, что не смогла осуществить то, что не смогла осуществить она.