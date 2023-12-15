Ошибки при стирке, из-за которых выцветают вещи

Рассказываем, каких действий лучше избегать, чтобы стирка вещей была качественной.





Стирка может показаться простой ежедневной задачей по дому. Однако даже при стирке вещей мы совершаем множество ошибок, даже не замечая этого. Некоторые из них относительно безвредны, но есть также распространенные ошибки, которые могут привести к серьезному ущербу вашим вещам. Какие мелкие ошибки способны испортить не только вашу вещь, но и вашу стиральную машину?



Использование вредных средств

Чрезмерное количество бытовых средств

Неправильная подготовка к стирке

В современном мире существует множество экологичных замен привычным продуктам. Эта тенденция распространилась и на моющие средства, правда не все люди доверяют им, поскольку склонны считать, что более вредное средство наверняка справится со сложными пятнами. На самом деле все зависит от производителя, и более натуральные по составу средства справляются со своей задачей даже лучше предшественников. А все потому, что из-за них на коже нет раздражения, сыпи и иных неприятных ощущений, которые лишь на первый взгляд вызваны тканью. К тому же, средства для стирки с экологичным составом берегут не только вашу кожу, но и цвет ваших вещей.Некоторые из нас полагают, что количество налитого средства пропорционально качеству стирки, однако это убеждение ошибочно. Происходит скорее наоборот: если мы добавляем большое количество моющего средства, то наша одежда начинает выглядеть хуже, а вскоре и вовсе становится непригодна для носки. Ваши вещи могут быть жесткими на ощупь, и это ощущение не ошибочно — грубость ткани создается за счет верхнего слоя средства, которое не вымылось из вещи после стирки.Качество вещей при стирке с агрессивными компонентами также страдает. В жаркую погоду мы нередко стираем вещи на максимальной температуре, желая избавиться от неприятных запахов. Наша вещь получает двойную дозу вредоносного воздействия, и даже после первой стирки может навсегда потерять свой привлекательный вид.Одна из самых распространенных ошибок — неправильная подготовка вещи к стирке. К примеру, яркие вещи стоит обязательно проверять на окрашивание перед стиркой. Для этого сбрызните вещь теплой водой с мылом и обмакните бумажным полотенцем. Если на полотенце осталась краска, значит вам не стоит стирать эту вещь с другими, а при индивидуальной стирке выберите самую низкую температуру — это поможет вам сохранить цвет любимой вещи.