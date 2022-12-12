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Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Новосибирский фотограф и руфер Вадим Махоров выложил фотографии с поездки в Перу — на снимках есть озеро Титикака, радужные горы и «затерянный город» Мачу-Пикчу.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Террасы для земледелия Морай.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Пустыня Наска.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Андский канделябр.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Перу — невероятно колоритная страна с точки зрения достопримечательностей, это колыбель Империи инков. Здесь в Андах есть «затерянный город» Мачу-Пикчу, пустыня Наска, необычное озеро Титикака и многие другие любопытные места.

Райский оазис Уакачина.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

В Перу сложно добраться из-за высокой стоимости перелетов. Средняя стоимость билетов туда-обратно — 60–80 тыс. руб. Однако встречаются и сравнительно недорогие билеты (около 30 тыс. за перелет в оба конца), которыми повезло воспользоваться и Вадиму, и его друзьям. При этом виза в Перу не нужна.

Радужная гора Виникунка.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Радужная гора Виникунка.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

«Было очень тепло, но при этом ветрено. Местами было настолько жарко, что мы полностью сгорали. Пользовались кремами от солнца, но даже это не помогало. Все ходили красные, как раки»

Озеро Титикака.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Столбик термометра поднимался не очень высоко, но в высокогорной части страны солнце припекало особенно активно. Путешественники побывали на озере Титикака, которое находится на высоте 3,8 тыс. м над уровнем моря. Им приходилось ездить через перевал высотой больше 4 тыс. м — подниматься на Радужную гору Виникунка.

Лама.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

На райский оазис Уакачина, над пустынным плато Наско на южном побережье Перу поднимались на самолете. С высоты открывается вид на знаменитые геоглифы.

Писак — легендарная цитадель инков.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Геоглифы Наски.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Город Куско.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Стоимость отдыха в Перу не так высока. «В Израиле я потратил столько же денег, но при этом (в Перу) увидел намного больше. Перу дешевле Израиля на треть. Главное — добраться, а там можно найти не такие дорогие экскурсии. Люди торгуются».

Национальный заповедник пустыни полуострова Паракас.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Лежбище морских котиков.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Мачу-Пикчу — таинственный город инков, построенный в середине XV века.

Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

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