Таинственный древний город и знаменитое озеро Титикака

Новосибирский фотограф и руфер Вадим Махоров выложил фотографии с поездки в Перу — на снимках есть озеро Титикака, радужные горы и «затерянный город» Мачу-Пикчу.







Террасы для земледелия Морай.







Пустыня Наска.







Андский канделябр.







Перу — невероятно колоритная страна с точки зрения достопримечательностей, это колыбель Империи инков. Здесь в Андах есть «затерянный город» Мачу-Пикчу, пустыня Наска, необычное озеро Титикака и многие другие любопытные места.



Райский оазис Уакачина.







В Перу сложно добраться из-за высокой стоимости перелетов. Средняя стоимость билетов туда-обратно — 60–80 тыс. руб. Однако встречаются и сравнительно недорогие билеты (около 30 тыс. за перелет в оба конца), которыми повезло воспользоваться и Вадиму, и его друзьям. При этом виза в Перу не нужна.



Радужная гора Виникунка.







Радужная гора Виникунка.







«Было очень тепло, но при этом ветрено. Местами было настолько жарко, что мы полностью сгорали. Пользовались кремами от солнца, но даже это не помогало. Все ходили красные, как раки»



Озеро Титикака.







Столбик термометра поднимался не очень высоко, но в высокогорной части страны солнце припекало особенно активно. Путешественники побывали на озере Титикака, которое находится на высоте 3,8 тыс. м над уровнем моря. Им приходилось ездить через перевал высотой больше 4 тыс. м — подниматься на Радужную гору Виникунка.



Лама.











На райский оазис Уакачина, над пустынным плато Наско на южном побережье Перу поднимались на самолете. С высоты открывается вид на знаменитые геоглифы.



Писак — легендарная цитадель инков.







Геоглифы Наски.







Город Куско.







Стоимость отдыха в Перу не так высока. «В Израиле я потратил столько же денег, но при этом (в Перу) увидел намного больше. Перу дешевле Израиля на треть. Главное — добраться, а там можно найти не такие дорогие экскурсии. Люди торгуются».



Национальный заповедник пустыни полуострова Паракас.







Лежбище морских котиков.







Мачу-Пикчу — таинственный город инков, построенный в середине XV века.







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