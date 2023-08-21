Что известно про самый странный английский портрет XVII века

Два года назад на английском аукционе была продана эта картина – очередное старинное произведение живописи из тех, какими так богаты поместья аристократов. Событие, казалось бы, типично британское, почти рядовое – но оказалось, что с картиной не все так просто. Вопросов она вызывала гораздо больше, чем давала ответов, а потому судьба произведения сделала интересный поворот. А искусствоведы заговорили об особенном значении картины для европейской и мировой культуры.
Двойной портрет
Аукцион состоялся в Шропшире, на торги выставлялась картина, которая принадлежала ранее шестому лорду Кеньону, умершему в 2019 году. Это было так называемое «Аллегорическое изображение двух дам», вышедшее из-под кисти неизвестного художника примерно в 1650 году. Сам художник принадлежал, по всей видимости, к английской школе того периода. Картина представляла собой холст размером 75 на 64 сантиметра, а первоначальная оценка произведения перед началом аукциона не превышала 4 000 – 5 000 фунтов стерлингов.
Но случилось так, что сюжет картины привлек слишком много внимания публики, в итоге окончательная стоимость лота по завершении торгов составила 220 000 фунтов, что стало рекордом для местного аукционного дома. А покупатель, желая вывезти «Аллегорическое изображение» за рубеж, не смог согласовать разрешение на экспорт с властями: специальная комиссия пришла к выводу, что картина уникальна и имеет слишком большое значение для Великобритании, чтобы выпустить ее за границу.
Аллегорическое изображение двух дам. Неизвестный художник, ок. 1650 г. Источник: google.com
Кем были две женщины, запечатленные на холсте, – неизвестно. Нельзя даже точно сказать, существовали ли они в реальности, или их образы родились в воображении художника. Необычность же картины заключается в том, что на ней изображены чернокожая и белая женщины, причем, вопреки реалиям того времени, – как равные, в похожих платьях, с одинаковыми прическами и украшениями. Интересной была и надпись в верхней части портрета, над фигурами женщин.
Что не так с картиной?
Вопросов, которые остаются без ответа при рассмотрении картины, довольно много. Прежде всего, возникает вопрос расовый. В Англии XVII века статус чернокожих жителей дальних стран мог варьироваться, они не во всех случаях оставались в услужении в качестве дешевой или бесплатной рабочей силы. Иногда случалось, что африканцы становились свободными и даже обеспеченными людьми, начинали свое дело. Но в целом ни о каком равенстве возможностей белых и чернокожих говорить не приходилось.
Чернокожие слуги порой появлялись на картинах того периода
В народе были сильны суеверия, объяснявшие черный цвет кожи не географическим происхождением человека, а «библейским проклятием». Активно велась работорговля, несмотря на то, что официально продажа и использование рабов разрешены не были. Что касается портретов – чернокожие домашние слуги могли появляться на картинах, но только дополняя образы главных, белых персонажей. «Аллегорическое изображение двух дам» в этом смысле оказалось нетипичным произведением и поставило перед исследователями ряд вопросов об обстоятельствах написания портрета.
Отдельного внимания заслуживают декоративные отметины на лицах женщин и связанная с ними надпись, изречение в морализаторском, пуританском духе: «Я черным на белом запятнаю тебя, белым на черном; это зло происходит из твоего гордого сердца, так бери ее, Дьявол». Речь, скорее всего, идет об использовании макияжа и модных в то время мушек, кусочков ткани разной формы, которые должны были оттенить цвет лица, а заодно скрыть недостатки кожи – будь то шрамы или изъяны от болезней (включая оспу и сифилис).
В книге 1650 года «Антропометаморфозы», написанной Дж. Бульвером, есть похожая иллюстрация, демонстрирующая одно из веяний английской моды. Источник: themessenger.com
Подобные декоративные «наклейки» носили на лице еще в римские времена. В середине XVII столетия многие английские дамы забавлялись с такими мушками из черного шелка или бархата, придавая им разные очертания. Кроме того, как раз на пике моды тогда были лифы с глубоким вырезом и открытыми плечами, жемчужные ожерелья и серьги, волосы, по бокам свободно спадавшие волнами до плеч, а сзади собранные на затылке. Все это – но прежде всего мушки – могло тогда восприниматься частью общества как распущенность.
Памятник английской морали?
Назидательный тон надписи на двойном портрете, видимо, предполагал, что при взгляде на лица женщин зрители проникнутся пуританскими идеалами и примкнут к критикам, объявляющим аморальным любое ухищрение по изменению своей внешности. Может быть, так оно и было три с лишним века назад. Сейчас же куда более интересными нам кажутся размышления о том, кто именно изображен на картине, скрывает ли двойной портрет какую-то историю и каково было отношение художника к этим двум женщинам.
Строгая надпись в верхней части картины еще ждет тщательного изучения. Источник: commons.wikimedia.org
Представители министерства культуры Великобритании говорят, что портрет поднимает много вопросов об отношении к расам и этносам в ту эпоху, а еще – о гендерной иерархии и женской самостоятельности. Сейчас картина принадлежит галерее Комптон Верни в графстве Уорикшир; она была выкуплена за сумму более чем в 300 000 фунтов стерлингов с помощью грантов от музея Виктории и Альберта и Мемориального фонда национального наследия.
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