Зачем христианский собор Святой Софии превратили в мечеть, и Почему это важно для атеистов

Всемирно известный собор Святой Софии в Стамбуле вновь станет мечетью. Место, имеющее столь важное религиозное значение как для христиан, так и для мусульман, существует уже пятнадцать веков. С 1934 года Святая София стала музеем и привлекала миллионы туристов каждый год. Теперь же Турция безоговорочно объявила, что собор станет мечетью и уже прошёл первый намаз. Почему это так важно, что об этом должны знать даже атеисты?
На днях в Турции суд разрешил сделать из собора Святой Софии мусульманскую мечеть. Собор имел статус музея последние 85 лет. Государственный совет Турции пришёл к выводу, что собор Святой Софии в его нынешнем статусе противоречит закону. Те, кто сделал Святую Софию музеем, сделали неправильно, нарушили закон. Правительство утверждает, что теперь они осуществляют своё суверенное право.
Статус музея Святая София приобрела благодаря первому президенту Турции, Кемалю Ататюрку в 1935 году.
Статус музея для византийского собора был установлен Кемалем Ататюрком, первым президентом Турецкой Республики. Построен храм был ещё императором Константином I в период с 324 по 337 год. Это была базилика для греческих православных христиан. Эта церковь сгорела во время восстания в 404 году. Восстановлено здание было императором Юстинианом в 6 веке. В 537 году строительство было закончено. На Рождество состоялась первая служба. В течение 9 столетий собор был резиденцией православного Константинопольского патриарха. Здесь проводились все главные религиозные церемонии. За это время храм дважды подвергался землетрясениям и его купол разрушался. Его восстанавливали и всё возвращалось на круги своя.
Святая София пережила не одно стихийное бедствие.
В 11 веке в Святой Софии произошло знаковое религиозное событие — Церковь разделилась на католическую и православную. Храм пережил множество стихийных бедствий, восстаний и войн. В начале 13 века собор захватили и разграбили крестоносцы. Храм смогли отреставрировать лишь к концу 13 века. Функция собора была в демонстрации могущества христианства и его зависимости от государства.
Внутреннее убранство собора Святой Софии.
Конец христианской истории храма положил Мехмед Завоеватель, захватив его в 1453 году. Так собор Святой Софии начал свой путь от христианского храма к мечети. После падения Византии Святая София оказалась полностью утраченной для христианского мира. А ведь именно благодаря ей Киевская Русь стала православной. Дело в том, что когда послы князя Владимира прибыли в Константинополь, они были приглашены на богослужение в Великую церковь. Величие храма и его богатое убранство, а также сама церемония произвели на них столь глубокое впечатление, что по возвращении они убедили князя принять христианство.
Мозаика с изображением Богоматери с Младенцем в Софийском соборе.
Иисус Христос, а по обе стороны от него в медальонах находятся портреты Богородицы, архангела Михаила и императора Льва VI.
Мозаика императрицы Зои в соборе Святой Софии.
Впечатлиться было от чего. Собор Святой Софии — это классическая базилика с прямоугольным основанием. У неё два уровня - нижний этаж и галерея. Первый ярус был предназначен для представителей духовенства и императора, а также для прихожан-мужчин. Женщины должны были находиться наверху. В здании храма девять выходов. Главный — это знаменитые Императорские ворота. Расположены они с западной стороны. Легенда гласит, что созданы ворота из остатков Ноева ковчега. Их использовали только по большим праздникам, а проходить через них имели право лишь правители и патриархи.
План собора Святой Софии.
Нынешнее решение суда вызвало значительные протесты. Многие расценили его, как попытку укрепить централизованную власть. Религиозные деятели и политики заявляют о том, что данное древнее сооружение — это часть мирового наследия. Оно принадлежит всему человечеству. Турция в ответ попросила «не указывать».
Это похоже на ещё один шаг к тому, чтобы светское государство превратилось в религиозное. У нынешнего президента хорошая поддержка в лице религиозных консерваторов и турецких националистов. А ведь это настоящая граница между Европой и Азией, Западом и Востоком. Подобно Эйфелевой башне в Париже или Парфенону в Афинах, собор Святой Софии является долговечным символом космополитического города. Теперь это изменится.
Здесь покоятся тела Мурада III, Селима II, Мехмеда III с их семьями.
Собор Святой Софии является объектом Всемирного наследия с 1985 года, и ЮНЕСКО входит в число организаций, выступающих против решения превратить собор в мечеть. Стоит ли говорить о том, какое глубокое смятение это решение вызвало среди православных христиан?! Находящийся в Женеве Всемирный совет церквей, в состав которого входят протестантские и православные церкви, говорил о своём «горе и смятении».
Эрдоган заявляет, что двери Святой Софии будут по-прежнему открыты для всех желающих.
Критика звучит с самых высоких уровней. Во время публичного выступления Папа сделал очень краткое импровизированное замечание, сказав: «Я думаю о Софии и мне очень больно». Эрдоган заявляет, что тем, кто боится изменения статуса храма, на самом деле страшиться нечего. «Двери Святой Софии будут широко открыты для местных жителей и иностранцев, мусульман и немусульман». Также правительство обещает, что христианские символы не будут удалены.
Собор Святой Софии открылся, как мечеть для молитвы 24 июля. За последние 1500 лет в этом культовом здании произошло слишком много драматических событий. Может это последнее? Или не столь уж драматичное? Не стоит забывать, что Бог всё-таки не обитает в строениях, а в сердцах.
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