Зачем христианский собор Святой Софии превратили в мечеть, и Почему это важно для атеистов

Статус музея Святая София приобрела благодаря первому президенту Турции, Кемалю Ататюрку в 1935 году.

Святая София пережила не одно стихийное бедствие.

Внутреннее убранство собора Святой Софии.

Мозаика с изображением Богоматери с Младенцем в Софийском соборе.

Иисус Христос, а по обе стороны от него в медальонах находятся портреты Богородицы, архангела Михаила и императора Льва VI.

Мозаика императрицы Зои в соборе Святой Софии.

План собора Святой Софии.

Здесь покоятся тела Мурада III, Селима II, Мехмеда III с их семьями.

Эрдоган заявляет, что двери Святой Софии будут по-прежнему открыты для всех желающих.