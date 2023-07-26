15 лайфхаков, которые сделают жизнь гораздо проще

Гвоздь и прищепка.
Оказывается, даже современную жизнь с ее безумным темпом можно упростить. Благодаря совершенно несложным лайф-хакам будет сэкономлена куча времени и усилий, которые можно потратить на что-либо гораздо более полезное, чем повседневная рутина. В нашем обзоре 15 очень полезных бытовых советов на каждый день.
1. Лёд и пластик
Лёд и пластик.
Большинство людей летом ставят бутылку с водой в холодильник, чтобы в любой момент можно было освежиться холодной водой. Однако, когда достаешь бутылку из холодильника, много времени уходит на то, чтобы лед в ней растаял. Решить эту проблему просто. Нужно наполнить бутылку водой на четверть, после чего положить ее в морозильную камеру на бок. Затем, когда понадобиться холодная вода, нужно просто долить бутылку доверху. Вода охладится почти моментально.
2. Мыло и шкаф
Мыло и шкаф.
Чтобы одежда или белье всегда пахли свежестью, нужно положить кусок-другой мыла в шкаф, где хранится одежда.
3. Застывшее масло и терка
Застывшее масло и терка.
Ели масло настолько застыло в холодильнике, что его невозможно намазать на хлеб, нужно взять обычную терку и натереть кусок масла на ней. После этого оно гораздо быстрее растает.
4. Мокрое полотенце и пиво
Мокрое полотенце и пиво.
Если летом хочется выпить бутылку холодного пива и нет сил ждать, пока оно охладится в холодильнике, нужно обернуть бутылку пива парой мокрых бумажных полотенец и положить ее в морозильную камеру на 8 - 15 минут.
5. Зубная паста и прыщ
Зубная паста и прыщ.
Если перед важными переговорами внезапно на лице появляется раздражение или прыщ, не стоит паниковать. Нужно намазать прыщ зубной пастой, и он исчезнет буквально за час.
6. Лед и глажка
Лед и глажка.
Помялась рубашка? Это может показаться парадоксом, но просто нужно бросить ее в сушилку с несколькими кубиками льда. За 5 минут складки исчезнут.
7. Обдув феном
Обдув феном.
После принятия душа или горячей ванны практически все сталкиваются с тем, что зеркало в ванной комнате запотело. Чтобы устранить запотевание, нужно обдуть зеркало горячим воздухом из фена.
8. Штопор и фольга
Штопор и фольга.
Большинство горлышек винных бутылок обернуты фольгой. Не стоит пытаться ее снять. Нужно проткнуть штопором фольгу и доставать пробку прямо так.
9. Прищепка и чипсы
Прищепка и чипсы.
Тем, кто не доел чипсы из пакета за один раз, стоит знать, что самый простой способ закрыть пакет — использовать обычную прищепку для белья.
10. Гвоздь и прищепка
Гвоздь и прищепка.
Тем, кто не может забить гвоздь, не отбив при этом половину пальцев, будет интересно узнать, что проблема решается просто — нужно держать гвоздь не пальцами, а прищепкой.
11. Газета и обувь
Газета и обувь.
Те, кто любит носить кроссовки без носков, прекрасно знает проблему неприятного запаха, которым вскоре буквально пропитывается обувь. Чтобы избавиться от запаха, нужно помыть кроссовки и запихнуть внутрь их скомканную газету. Газета впитает влагу и любые неприятные запахи.
12. Молния и графит
Молния и графит.
Молнии в одежде постоянно застревают? Нужно просто протереть зубчики молнии графитом, т. е. простым карандашом.
13. Переезд, носки, стаканы
Переезд, носки, стаканы.
Во время переезда часто бьются стаканы. Чтобы избежать этого, нужно просто запихнуть в них свернутые чистые носки.
14. Солнечные ожоги и чайные пакетики
Солнечные ожоги и чайные пакетики.
Хотя лето уже давно закончилось, этот совет пригодится тем, кто собирается на курорт. Есть очень простое средство для лечения солнечных ожогов — нужно положить на них использованные чайные пакетики.
15. Заряд батарейки
Заряд батарейки.
Существует необычный способ определить является ли батарейка пригодной для использования. Нужно бросить ее на стол с высоты 15 см. Если она подпрыгнет 1 раз, батарейку можно смело применять. Если более одного раза — ее стоит выбросить.
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