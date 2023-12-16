«Корона Апулии» – самый таинственный и магический замок Италии

1. Причины появления замка Кастель-дель-Монте

Кастель-дель-Монте – один из красивейших и таинственных замков Европы, расположенный в области Апулия (Италия). | Фото: juzaphoto.com.

На живописном холме 540-метровой высоты находится белоснежная геометрически правильной формы «корона», которую окружает 8 башен-зубцов (Castel del Monte, Италия). | Фото: keywordbaskets.com.

Несмотря на то, что Castel del Monte считается замком, он не является фортификационным сооружением, предназначенным для защиты именитого владельца (Италия). | Фото: culturalheritageonline.com.

Фридрих II Гогенштауфен – один из самых ярких правителей Европы в эпоху Средневековья.

2. Почему замок имеет необычные архитектурные формы

Удивительная структура замка делает его таинственным и даже мистическим сооружением, предназначение которого до сих пор остается неразгаданным (Castel del Monte, Италия). | Фото: keywordbaskets.com.

Подчеркнутая геометричность замка, в облике которого угадывается сразу несколько стилей архитектуры (Кастель-дель-Монте, Италия ).

Восьмиугольные 26-метровые башни установлены на каждом из 8 углов замка (Кастель-дель-Монте, Италия).

В облике замка, напоминающего корону Священной Римской империи, присутствуют черты средневекового немецкого зодчества, готики, романские и даже арабские элементы (Castel del Monte, Италия).

Вход в Castel del Monte напоминает портал готического храма (Италия). | Фото: culturalheritageonline.com.

3. Структурные особенности Кастель-дель-Монте

В зависимости от освещения Castel del Monte может быть как белоснежным, так и розового или песочного цвета (Италия).

Несмотря на почтенный возраст и вандализм, в залах замка до сих пор можно увидеть следы былой красоты (Кастель-дель-Монте, Италия). | Фото: juzaphoto.com.

На сводчатом потолке были обнаружены таинственные символы (Castel del Monte, Италия). | Фото: keywordbaskets.com.

Винтовые лестницы в замке, находящиеся в восьмиугольных башнях, закручиваются не по правилам фортификационных сооружений (Кастель-дель-Монте, Италия). | Фото: austria-forum.org.

Восьмиугольный внутренний двор напоминает гигантский колодец, на дне которого в былые времена был бассейн или фонтан (Кастель-дель-Монте, Италия).

4. Замок-календарь или обсерватория

Несмотря на то, что в замке мало окон и они небольшие, помещения могли выступать в роли календаря (Castel del Monte, Италия). | Фото: keywordbaskets.com.

Предполагается, что первый этаж Castel del Monte выступал в роли календаря, а второй – использовался в качестве гигантских солнечных часов (Италия).

В замке снимался фильм «Чудо женщина», на фоне которого амазонки выглядели очень правдоподобно (режиссер Пэтти Дженкинс, 2017).