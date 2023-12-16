«Корона Апулии» – самый таинственный и магический замок Италии

На территории Европы сохранилось немало старинных замков, одни – тешат самолюбие современных владельцев, другие – привлекают толпы туристов, ну а третьи – вызывают благоговейный трепет и восхищение. Именно к последним относится замок Кастель-дель-Монте (местные жители его называют «Корона Апулии»), который считается одним из самых загадочных и даже мистических сооружений Средневековья. Необычное восьмиугольное строение из белого камня является духовным наследием своего выдающегося основателя – сицилийского короля Фридриха II Гогенштауфена, одного из самых ярких правителей своей эпохи.
1. Причины появления замка Кастель-дель-Монте
Кастель-дель-Монте – один из красивейших и таинственных замков Европы, расположенный в области Апулия (Италия). | Фото: juzaphoto.com.
В Южной Италии находится выдающееся во всех смыслах сооружение – замок Кастель-дель-Монте (итал. Castel del Monte — «Замок горы»), который в народе получил название «Корона Апулии» из-за своих необычных форм. Появился он в этих краях в ориентировочно в 1220–1250 годах на месте более древнего монастыря, который предки предусмотрительно построили на вершине холма в стратегически важном месте.
На живописном холме 540-метровой высоты находится белоснежная геометрически правильной формы «корона», которую окружает 8 башен-зубцов (Castel del Monte, Италия). | Фото: keywordbaskets.com.
Его строительство инициировал Фридрих II, представитель династии Гогенштауфенов, который носил сразу несколько титулов – король Германии, император Священной Римской империи, король Сицилии и король Иерусалимский. Учитывая обширную территорию, которую нужно было охранять и удерживать, а также стремление подчинить себе всю Италию (включая Папские владения), неудивительно, что он издал указ об усилении защиты всех владений и восстановлении/укреплении замков и крепостей королевства Сицилия (являющегося наследством его матери – Констанции Норманнской). В этот период и началось строительство «Замка горы».
Несмотря на то, что Castel del Monte считается замком, он не является фортификационным сооружением, предназначенным для защиты именитого владельца (Италия). | Фото: culturalheritageonline.com.
Авторы Novate.ru, хотели бы обратить внимание на то, что необычный во всех отношениях объект хоть и носит название замок, но по структуре и характеристикам таковым не является. Здесь нет ни укрепительных валов, ни рвов, которые бы помогали остановить неприятеля на подступах к замку, ни подъемного моста, ни складов, где хранились бы съестные припасы, ни конюшен. Его предназначение само по себе является загадкой, которую многие века пытаются разгадать ученые и историки, выдвигая версии и предположения. Пока многие из них сходятся на том, что загадочный Кастель-дель-Монте мог быть охотничьим домиком короля Фридриха II Гогенштауфена, который и сам по себе являлся неординарным человеком.
Фридрих II Гогенштауфен – один из самых ярких правителей Европы в эпоху Средневековья.
Историческая справка: Фридрих II Гогенштауфен (1194-1250 гг.) – неординарный и высокообразованный человек, проявивший незаурядные способности в создании государственного строя (прообраз современной модели), разработке законодательных норм и правил (прогрессивных по тем временам), живо интересующийся точными науками (основал Неаполитанский университет), литературой и искусством (его двор всегда был центром поэзии и искусства). Во время своего правления из-за ожесточенных противоречий с Папами трижды отлучался от церкви и в религиозной среде слыл еретиком и антихристом, хотя многие его современники называли «изумлением мира», поскольку он был одним из самых ярких правителей Европы.
2. Почему замок имеет необычные архитектурные формы
Удивительная структура замка делает его таинственным и даже мистическим сооружением, предназначение которого до сих пор остается неразгаданным (Castel del Monte, Италия). | Фото: keywordbaskets.com.
Подчеркнутая геометричность замка, в облике которого угадывается сразу несколько стилей архитектуры (Кастель-дель-Монте, Италия).
Его любовь к экспериментам и всему магическому обрели архитектурные формы в случае с загадочным объектом – замком Castrum Sancta Maria de Monte (Санта-Мария-дель-Монте, именно так он назывался вплоть до 1463 г., пока Фердинанд II Арагонский – король Сицилии и Неаполя не утвердил новое название). Доподлинно неизвестно, кто из архитекторов проектировал замок, но то, что в его разработке участвовал сам король никто даже не сомневается. Магический смысл объекта до сих пор не разгадан, но то, что он был главной идеей проекта видно у входа в замок, который отчетливо напоминает портал готического храма, а не укрепленного убежища.
Восьмиугольные 26-метровые башни установлены на каждом из 8 углов замка (Кастель-дель-Монте, Италия).
И это, не говоря о геометрии объекта, представляющего собой правильный восьмиугольник (длина каждой стороны составляет 16,5 м), на каждом углу, которого возведена восьмиугольная башня высотой 26 м (диаметр каждой 7,9 м), при высоте монолитных стен 25 метров. Видимо с цифрой 8 у Фридриха II связаны особые ассоциации, о которых сведений не сохранилось (хотя известно о любимом перстне с восемью золотыми лепестками и огромным изумрудом в центре). На данный момент существует несколько версий, которые могли бы объяснить выбор такой необычной формы для строения.
В облике замка, напоминающего корону Священной Римской империи, присутствуют черты средневекового немецкого зодчества, готики, романские и даже арабские элементы (Castel del Monte, Италия).
Вход в Castel del Monte напоминает портал готического храма (Италия). | Фото: culturalheritageonline.com.
Некоторые исследователи считают, что он решил подчеркнуть значимость короны Священной Римской империи, другие предполагают, что была отдана дань месту, где Фридрих был коронован, ведь и корона, и Базилика Ахена в Лондонской храмовой церкви имеют восьмигранную форму. Также не сбрасывается со счетов увлеченность короля эзотерикой и магией, в которых восьмерка (в перевернутом виде) – это символ бесконечности, считающийся божественным и магическим знаком, олицетворяющим гармонию и правосудие. Также восьмиугольник связывают с возрождением, как начало трансформации квадрата (символ земли), в круг (символ неба и солнца).
3. Структурные особенности Кастель-дель-Монте
В зависимости от освещения Castel del Monte может быть как белоснежным, так и розового или песочного цвета (Италия).
Удивительная структура под названием Кастель-дель-Монте отдаленно напоминает технологии возведения норманнских крепостей, которым присущи мощные, можно даже сказать, монолитные стены и башни с узкими окнами-бойницами. Но конструкция этого замка куда более сложная и завораживающая, если учесть увлеченность восьмиугольной геометрией и строгой симметрией. Нестандартные архитектурные элементы и использование отшлифованного известняка в качестве основного строительного материла (в зависимости от освещения он приобретает оттенки от белого и песочного до розового), сделало замок действительно выдающимся сооружением, признанным одним из самых знаковых замков Средневековья.
Несмотря на почтенный возраст и вандализм, в залах замка до сих пор можно увидеть следы былой красоты (Кастель-дель-Монте, Италия). | Фото: juzaphoto.com.
На сводчатом потолке были обнаружены таинственные символы (Castel del Monte, Италия). | Фото: keywordbaskets.com.
Восьмиугольная планировка наложила печать на обустройство внутреннего пространства двухэтажного строения, отличительной четой которого является плоская крыша без каких-либо башен, башенок, зубцов и шпилей. Из-за такой формы здания, расположенного вокруг внутреннего двора, помещения имеют трапециевидную форму, такие себе кусочки пирога, распределенные по двум его уровням. В угловых же башнях находятся лестницы и пресловутые гардеробы-туалеты, об обустройстве которых не раз говорилось на страницах Novate.ru. Кстати сказать, туалеты были смывными, о чем свидетельствуют цистерны, предусмотренные на крыше замка и водоводы.
Винтовые лестницы в замке, находящиеся в восьмиугольных башнях, закручиваются не по правилам фортификационных сооружений (Кастель-дель-Монте, Италия). | Фото: austria-forum.org.
Также, примечательным является тот факт, что винтовые лестницы закручиваются не вправо, как это было принято в те времена (в целях обороны), а влево – повторяя природное движение (взять, к примеру, панцирь улитки). Стоит отметить, что богатое убранство жилых апартаментов и отсутствие кладовых ставит под сомнение гипотезу использование замка в качестве охотничьего домика.
Восьмиугольный внутренний двор напоминает гигантский колодец, на дне которого в былые времена был бассейн или фонтан (Кастель-дель-Монте, Италия).
Особо хотелось бы остановиться на внутреннем дворе, напоминающем дно гигантского колодца, имеющего все те же 8 углов. Как показали исследования, в центре двора, над которым открывается голубое небо, в Средневековье имелся не то фонтан, не то бассейн, созданный из монолитного мрамора. К нему вела гидротехническая система, так что король и его потомки могли наслаждаться бесконечным потоком воды, поднимающимся из цистерны, которая находилась под фонтаном.
4. Замок-календарь или обсерватория
Несмотря на то, что в замке мало окон и они небольшие, помещения могли выступать в роли календаря (Castel del Monte, Италия). | Фото: keywordbaskets.com.
Существует еще одно предположение для чего был возведен столь странный замок, который не мог быть укрепленным объектом, защищающим короля и его свиту. Учитывая расположение и размер окон, ученые выдвинули версию, что архитектурный объект мог служить гигантским астрономическим прибором (солнечными часами) и даже календарем. В пользу этой версии свидетельствует освещенность помещений. Так, например, крошечные окна (как для такого масштаба строения) второго этажа способны пропускать прямые солнечные лучи дважды в сутки круглый год. В комнатах, расположенных на первом этаже солнечный свет проникает в то же время, но только в летние месяцы. При этом два раза в год в дни летнего и зимнего солнцестояния свет равномерно распространяется по всем помещениям первого этажа.
Предполагается, что первый этаж Castel del Monte выступал в роли календаря, а второй – использовался в качестве гигантских солнечных часов (Италия).
Интересный факт: Два раза в год во внутреннем дворе замка Кастель-дель-Монте происходят и вовсе не объяснимые явления – 8 апреля и 8 октября (по Юлианскому календарю) прямые лучи солнца, проникая сквозь окна 1 этажа, преломляясь, освещают ту часть северо-западной стены, где находится карта звездного неба, высеченная еще во времена Фридриха II. Кстати сказать, в XIII столетии октябрь был восьмым месяцем в году.
В замке снимался фильм «Чудо женщина», на фоне которого амазонки выглядели очень правдоподобно (режиссер Пэтти Дженкинс, 2017).
Учитывая загадочные явления и то, что Фридрих II был сам высокообразованным человеком и окружал себя учеными и выдающимися деятелями Средневековья (среди которых были: астролог Гвидо Бонатти; математик Леонардо Фибоначчи; астролог, маг и теоретик алхимии Мишель Скотус), гипотеза с обсерваторией может оказаться вполне обоснованной.
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