10 «самураев» автомобильного рынка, которые прослужат верой и правдой не меньше 10 лет

Самые надёжные автомобили.
Когда речь заходит о покупке автомобиля, всегда хочется получить в свое распоряжение что-то достаточно стильное и мощное, красивое и в тоже время надежное. Но самое главное - чтобы любимый автомобиль работал без перебоев долгие годы. К сожалению, далеко не каждая модель на это способна.
1. Honda CR-V
Honda CR-V - лучший компактный внедорожник.
В 2015 году Honda CR-V был назван лучшим компактным внедорожником. Будь этот автомобиль человеком, он был бы просто кладезем талантов. Машина в первую очередь заслужила признательность водителей благодаря высокому уровню безопасности и вместительному внутреннему пространству.
2. Toyota Prius
Toyota Prius.
Доведенная до ума модель Toyota Prius от 2015 года, бесспорно, сможет верой и правдой послужить не один год. Машина обзавелась целым набором полезнейших улучшений и обновлений, что не может не радовать. Особой похвалы заслуживает аккумулятор и расход топлива авто.
3. Toyota Rav4
Toyota Rav4.
Другой представитель уже упомянутого производителя - Toyota Rav4. Это тот автомобиль, за рулем которого сидеть приятно, а показать окружающим – не стыдно. Машина сочетает в себе достойный уровень безопасности. Среди приятных дополнений аудиосистема, с которой сможет потягаться далеко не каждая подобная из другого авто.
4. Toyota Highlander
Toyota Highlander.
Машина с таким названием была просто обречена на успех. Ну или невероятно качественный продукт получил такое название, что куда более вероятно. Как бы то ни было, Toyota Highlander – это автомобиль для тех, кто предпочитает абсолютно спокойную езду, даже в условиях отсутствия дороги. Машина имеет сравнительно небольшую цену, за которую предложит комфортный салон, блестящие ездовые качества и готовность служить годами без отдыха.
5. Honda Odyssey
Honda Odyssey: скромный салон и комфортная езда.
Скромный салон и комфортная езда. Все это - Honda Odyssey. Ничего лишнего в автомобиле. Однако что нужно еще? Впрочем, пригодилась бы приемлемая цена, однако и она здесь на месте. Название у машины как нельзя подходящее. Прослужит она десяток лет при должном обращении и соответствующем уходе.
6. Toyota Sienna
Toyota Sienna - лучший среди хэтчбеков.
Второй «самый лучший» хэтчбек в нашем списке. На сей раз речь идет о Toyota Sienna. В отличие от предыдущего претендента, этот автомобиль в первую очередь хвастается своим уровнем потребления топлива, который, справедливости ради – один из самых низких не только в его классе, что не может не радовать.
7. Toyota Camry
Toyota Camry: высокая экономичность и вместительный салон.
Тихий плавный ход, высокая экономия топлива, прекрасный аккумулятор и достаточно вместительный салон. Все это в заводской комплектации есть Toyota Camry. Машина впрочем, куда больше хвастается именно своим салоном и всеми теми устройствами, что в него были напичканы.
8. Toyota Avalon
Toyota Avalon.
Прекрасный, достаточно мощный автомобиль для спокойной размеренной езды с элементами роскоши. На эту роль как нельзя лучше подходит такое диво, как Toyota Avalon. Машина станет идеальным выбором для тех, кто ездит преимущественно по городу и пригороду. Может играть роль семейного авто.
9. Honda Pilot
Honda Pilot: большая и комфортная.
Нужно что-то большое и комфортное? Тогда стоит обратить внимание на Honda Pilot. Машине в равной степени присущи все упомянутые ранее (с другими претендентами) качества. При этом даже новая Honda Pilot будет стоять сравнительно не много, что также очень радует большинство автомобилистов.
10. Subaru Forester
Внедорожник Subaru Forester.
Завершить подборку японских авто хотелось бы таким внедорожником, как Subaru Forester. Здесь достаточно сказать, что по версии многих изданий именно этот автомобиль был признан лучшим в своем классе по итогам 2015 года. А те кто не назвал его таковым, все равно поставили машине высочайшие отметки.
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