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Что отличает интроверта от экстраверта?

Многие считают, что интроверт и экстраверт — это просто две стороны одной медали. Останешься дома в пятницу вечером или встретишься с друзьями? Будешь в центре внимания или подальше от софитов? На самом деле, личность не бывает белой или черной, чистых типов в психологии нет, уверяют специалисты. Есть люди, например, очень высокого или низкого роста, но большинство стремится к средним значениям.

Так и с экстравертностью. Это всего лишь одна из основных пяти черт личности (открытость к новому, сознательность, приятность, нейротизм), так что определять наше поведение полностью она не может. Разберемся с этим подробнее! Что отличает интроверта от экстраверта?

Кто такой интроверт


Склонность к интровертности проявляется, если ты любишь проводить время наедине с собой, своими мыслями и идеями. Основные черты: - любовь к одиночеству; - нежелание быть в центре внимания; - предпочтение в общении один на один; - сначала думать, потом делать; - восстановление в одиночестве; - работа в тихом независимом окружении; - скрытность. Между интровертностью и застенчивостью большая разница. Застенчивые люди часто еще и боятся того, что о них подумают другие, а у интровертов негативных эмоций нет. То, что интроверты не любят большие компании, не означает, что они не могут дружить и заводить отношения. В этом смысле они почти ничем не отличаются от экстравертов. Кроме того, они могут сделать отличную карьеру, просто придерживаются ролей, в которых возможно одиночество: бухгалтерия, инженерия, писательство, вождение грузовиков и т. д.

Кто такой экстраверт?


Такие люди направляют энергию вовне — на других людей и воплощение своих задумок. Основные черты: - много знакомых и друзей; - любовь к вниманию; - быстрое принятие решений; - получение энергии от нахождения среди людей; - энтузиазм и позитивное отношение; - работа в команде или группе. Экстраверты обычно получают больше поддержки от других людей, когда оказываются в сложной ситуации.
И в целом общество больше любит экстравертов, поэтому они чаще становятся лидерами и выбирают продажи, маркетинг, PR и другие сферы, где важно общение с людьми. Важно помнить, что это лишь одна из характеристик. И есть большая разница между приятным в общении интровертом и грубым экстравертом.

Как понять, кто ты?


Большинство людей находится в средней части шкалы экстравертности. И это очень хорошо. Существует немало тестов для определения своего типа, но они не имеют большого значения и не должны определять твою жизнь как истина в последней инстанции. Не так важно, два человека рядом или сто. Гораздо важнее воспитывать в себе положительные личностные качества!

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