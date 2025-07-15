Что отличает интроверта от экстраверта?

Многие считают, что интроверт и экстраверт — это просто две стороны одной медали. Останешься дома в пятницу вечером или встретишься с друзьями? Будешь в центре внимания или подальше от софитов? На самом деле, личность не бывает белой или черной, чистых типов в психологии нет, уверяют специалисты. Есть люди, например, очень высокого или низкого роста, но большинство стремится к средним значениям.

Кто такой интроверт

Кто такой экстраверт?

Как понять, кто ты?