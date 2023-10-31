Находки, которые скрывают тайны истории

Знаменитый Индиана Джонс не зря удостоился стольких фильмов. Профессия археолога и в самом деле полна загадок и странных, порой совсем уж необъяснимых находок. О тайнах многих из них ученые только догадываются — но никак не могут понять, что же скрывается в мрачных тенях мировой истории.









Всадники без головы

Младенческое кладбище

Кричащие мумии

Древние кукловоды

Хрустальные черепа

Человек из Гроболла

Венецианский кровопийца