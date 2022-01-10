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Люди и животные на фотографиях, которые несут заряд радостного настроения миру


Люди и животные на фотографиях, которые несут заряд радостного настроения миру.

Люди и животные на фотографиях, которые несут заряд радостного настроения миру.

Джон Дрисдейл – парень из Уганды, которому несказанно повезло. Гостя у родственников в Великобритании он получил приглашение на обучение в престижном Гилфордском художественном колледже, и Джон использовал этот шанс по полной. Как лучший ученик он начал карьеру в легендарной лондонский студии Vogue, потом помогал снимать представителей британского двора. А лучше всего у него всегда получались дети и животные. Работы Дрисдейла несут заряд добра и позитива всему миру.

1. Сын тяжелоатлета Джона Ингла


4-летний Джек Ингл поднимает изрядный вес над головой, 1956 год.

4-летний Джек Ингл поднимает изрядный вес над головой, 1956 год.

 

2. Индийская слониха Ева


14-месячная индийская слониха Ева в доме миссис Рассел в городе Грейт-Ярмут.

14-месячная индийская слониха Ева в доме миссис Рассел в городе Грейт-Ярмут.

 

3. Всюду за хозяином


Индийский слонёнок втискивается в британскую телефонную будку, 1955 год.

Индийский слонёнок втискивается в британскую телефонную будку, 1955 год.

 

4. «Грусть и тоска безысходная...»


Боксёр Ким в Дрейтон Парке.

Боксёр Ким в Дрейтон Парке.

 

5. Успешное выступление


Участник родео на соревнованиях в Калгари.

Участник родео на соревнованиях в Калгари.

 

6. Спортсмены


Катание на лыжах. Фото: Джон Дрисдейл.

Катание на лыжах. Фото: Джон Дрисдейл.

 

7. Умный папа


Отличный способ занять детей.

Отличный способ занять детей.

 

8. Идеальный партнёр


Пятилетняя Кэрол-Линн Роулинс танцует со своим учителем Джоном Митчеллом, 1963 год.

Пятилетняя Кэрол-Линн Роулинс танцует со своим учителем Джоном Митчеллом, 1963 год.

 

9. Дрессировка на высшем уровне


Собаку Роки учат вести себя на «зебре».

Собаку Роки учат вести себя на «зебре».

 

10. Прокачка мышц


Линда Николь занимается тяжёлой атлетикой под руководством Герберта Дениса.

Линда Николь занимается тяжёлой атлетикой под руководством Герберта Дениса.

 

11. Балет для мальчиков


Занятия в Королевской балетной школе Уайт-Лодж, 20 февраля 1964 года.

Занятия в Королевской балетной школе Уайт-Лодж, 20 февраля 1964 года.

 

12. Заряд бодрости


Вперёд за лидером, 19 марта 1962.

Вперёд за лидером, 19 марта 1962.

 

13. «Бреющий полёт»


Курсанты Королевского военно-морского колледжа в Дартмуре.

Курсанты Королевского военно-морского колледжа в Дартмуре.

 

14. Путешествие по озёрному краю


Девушки на борту небольшой яхты.

Девушки на борту небольшой яхты.

 

15. Девушки на борту


Девушки, отдыхающие в своей каюте во время плавания.

Девушки, отдыхающие в своей каюте во время плавания.

 

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Люди и животные на фотографиях, которые несут заряд радостного настроения миру

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Люди и животные на фотографиях, которые несут заряд радостного настроения мируПодписаться на мой Instagram
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