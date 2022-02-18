12 нестандартных способов, как использовать вино до последней капли

Нетрадиционные способы использования вина в бытовых целях.
Вино называют благородным напитком. И как не пропустить стаканчик-другой на ужин или во время праздничного застолья. Но некоторые умудряются его употреблять не только внутрь, но и находят напитку полезное применение в быту.
1. Для кожи
Вино для омоложения.
Ферментированный виноград, являющийся основным компонентом вина, обладает мощными антивозрастными свойствами. Вино помогает восстановить коллаген, улучшает цвет кожи, а также помогает справиться с солнечными ожогами. Поэтому полезно добавлять стаканчик красного вина в ванну или использовать его в качестве тоника.
2. Удаление пятен
Белое вино для удаления пятен.
Пятна красного вина считаются трудновыводимыми. И тем ни менее справиться с такими загрязнениями поможет стаканчик белого. Буквально за несколько минут оно поглотит красный цвет. После этого вещь придётся постирать ещё раз и уже при помощи порошка. Стоит отметить, что данный способ работает только в случае, если пятно свежее и ещё не успело высохнуть.
3. Уксус
Самодельный уксус.
Не спешите выливать открытое вино. Оставьте немного вина в бутылке на несколько недель и вскоре напиток превратится в домашний уксус.
4. Средство от насекомых
Винная ловушка для насекомых.
Ферментированный запах вина очень привлекает насекомых, которые сильно докучают на кухне летом. Поэтому этот напиток можно использовать для создания простой ловушки для насекомых. Просто налейте в миску немного вина и поставьте возле окна. Так насекомые переключатся на содержимое миски и вскоре потонут в ней.
5. Ополаскиватель для волос
Ополаскиватель из белого вина.
Хотите чтобы ваши волосы выглядели роскошно, были блестящими, шелковистыми и меньше выпадали? Смешайте столовую ложку аптечной ромашки с таким же количеством майорана и розмарина. Залейте травы стаканом белого вина и оставьте настаиваться на неделю. По истечении времени настой следует процедить и перелить в бутылку. Растворите несколько ложек приготовленного средства в стакане воды, нанесите на чистые волосы, помассируйте, а затем смойте.
6. Винный лед
Лед из остатков вина.
Разлейте остатки вина по формам и заморозьте. Позднее кубики винного льда можно будет использовать для приготовления соусов или для охлаждения вина.
7. Компрессы
Винные компрессы при травмах.
Если вы травмировались, а под рукой нет льда, сделайте винный компресс. В этом благородном напитке содержатся флавониды, выполняющие роль антиоксидантов, которые ускоряют процесс заживления ссадин и синяков.
8. Чистота окон
Средство для мытья окон.
Испорченное белое вино можно использовать для мытья окон и других стеклянных поверхностей.
9. Удобрение
Красное вино вместо удобрения.
Красное вино прекрасно подходит для удобрения почвы. Добавьте небольшое количество напитка в компост, чтобы активизировать полезные бактерии, тем самым превращая его в эффективное удобрение.
10. Маринад
Маринад для мяса.
С помощью красного вина можно улучшить вкус мяса. Залейте стейк или кусочки свинины красным вином и оставьте мариноваться в течение 6 часов. Это позволит уменьшить канцерогены и сделать вкус мяса интересным и пикантным.
11. Ванночка для ног
Расслабляющая ванночка для ног.
Снять напряжение, отечность ног и усталость всего тела поможет ванночка для ног с добавлением вина. Для этого налейте в таз 3 стакана минеральной воды, 1 стакан вина и перемешайте. Опустите ноги в ванночку на 10-15 минут.
12. Очистка фруктов и ягод
Очистка фруктов и ягод.
Алкоголь, который содержится в белом вине, убивает сальмонеллу, кишечную палочку и другие вредные патогены. Поэтому его часто используют для замачивания сезонных фруктов и ягод.
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