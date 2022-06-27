Честные куртизанки Венецианской Республики

С нами не соскучишься!

Они знали несколько языков, соперничали роскошью с особами королевской крови, служили музами поэтам и живописцам и разбивали сердца. Этих роковых женщин в Венецианской Республике называли «честными куртизанками».









Высшая каста

Золото в шляпе без дна

Открытая грудь и желтый бант

Забота о дочерях

На благо общества

Вторая жизнь монахинь

Полиглотки легкого поведения

О пользе ревности

Важные — отдельно

Ужин оплачен

Постельная политика

Один минус, но большой