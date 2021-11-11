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Первый фильм Мэрилин Монро: Редкие фотографии со съёмочной площадки картины «Опасные годы»


На съёмках фильма «Опасные годы».

На съёмках фильма «Опасные годы».

В 1947 году Мерилин Монро, которая мечтала стать фотомоделью и манекенщицей, получила первое приглашение сняться в кино. Её первым фильмом стала американская драма «Опасные годы» режиссера Артур Пирсон. Она появилась в эпизоде как официантка Эви. На этих редких фотографиях Монро запечатлена в сценах фильма «Опасные годы» и во время актерских уроков с Хеленой Сорэлл, которая готовила ее к роли.

1. Впервые на экране


Уникальные фотографии со съёмочной площадки «Опасные годы».

Уникальные фотографии со съёмочной площадки «Опасные годы».

 

2. Первая эпизодическая роль


Одна из первых ролей Мэрилин Монро.

Одна из первых ролей Мэрилин Монро.

 

3. Женщина, которая изменила мир


Прекрасная голливудская актриса и поп-звезда Мэрилин Монро.

Прекрасная голливудская актриса и поп-звезда Мэрилин Монро.

 

4. Мэрилин Монро


Кадр из фильма «Опасные годы».

Кадр из фильма «Опасные годы».

 

5. Пленительная женщина


Блондинка номер один в истории кино.

Блондинка номер один в истории кино.

 

6. Кадр из фильма


Кадр из американского драматического фильма 1947 года.

Кадр из американского драматического фильма 1947 года.

 

7. Подготовка к съёмкам


Тщательная подготовка к съёмкам.

Тщательная подготовка к съёмкам.

 

8. Самая знаменитая блондинка


Начало звёздного пути актрисы.

Начало звёздного пути актрисы.

 

9. Официантка в ресторане


Мэрилин Монро впервые появляется на экране как Эви.

Мэрилин Монро впервые появляется на экране как Эви.

 

10. Мастер класс


Актерские уроки с тренером Хеленой Сорелл.

Актерские уроки с тренером Хеленой Сорелл.

 

11. Работа с киностудией «20-th Century Fox»


Уроки актёрского мастерства.

Уроки актёрского мастерства.

 

12. «Не волноваться, а волновать!»


По словам самой Мэрилин, она всегда хотела быть драматической актрисой.

По словам самой Мэрилин, она всегда хотела быть драматической актрисой.

 

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Первый фильм Мэрилин Монро: Редкие фотографии со съёмочной площадки картины «Опасные годы»

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Первый фильм Мэрилин Монро: Редкие фотографии со съёмочной площадки картины «Опасные годы»Подписаться на мой Instagram
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