Первый фильм Мэрилин Монро: Редкие фотографии со съёмочной площадки картины «Опасные годы»

На съёмках фильма «Опасные годы».
В 1947 году Мерилин Монро, которая мечтала стать фотомоделью и манекенщицей, получила первое приглашение сняться в кино. Её первым фильмом стала американская драма «Опасные годы» режиссера Артур Пирсон. Она появилась в эпизоде как официантка Эви. На этих редких фотографиях Монро запечатлена в сценах фильма «Опасные годы» и во время актерских уроков с Хеленой Сорэлл, которая готовила ее к роли.
1. Впервые на экране
Уникальные фотографии со съёмочной площадки «Опасные годы».
2. Первая эпизодическая роль
Одна из первых ролей Мэрилин Монро.
3. Женщина, которая изменила мир
Прекрасная голливудская актриса и поп-звезда Мэрилин Монро.
4. Мэрилин Монро
Кадр из фильма «Опасные годы».
5. Пленительная женщина
Блондинка номер один в истории кино.
6. Кадр из фильма
Кадр из американского драматического фильма 1947 года.
7. Подготовка к съёмкам
Тщательная подготовка к съёмкам.
8. Самая знаменитая блондинка
Начало звёздного пути актрисы.
9. Официантка в ресторане
Мэрилин Монро впервые появляется на экране как Эви.
10. Мастер класс
Актерские уроки с тренером Хеленой Сорелл.
11. Работа с киностудией «20-th Century Fox»
Уроки актёрского мастерства.
12. «Не волноваться, а волновать!»
По словам самой Мэрилин, она всегда хотела быть драматической актрисой.
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