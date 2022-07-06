20 снимков индонезийского племени Дани, которое живет так, как жили их предки

Племя Дани чтит своих предков и хранит их тела сотни лет в закопченном виде.

1. Жестокий ритуал

Если умирает мужчина, то его родственницы отрезают себе фалангу пальца, демонстрируя свое горе и успокаивая дух умершего.

2. Женщины племени Дани

Женщины готовят еду, занимаются рукоделием и заготовкой дров, ухаживают за скотиной и огородами .

3. Подрастающее поколение

Дети принимают участие во всех проводимых ритуалах и обрядах племени, хотя уже новое поколение стремится ближе к цивилизации.

4. Племенной наряд

Главная отличительная черта наряда мужчин - халим.

5. Мужские развлечения

Основными занятиями мужчин племени Дани были: охота и война с соседними племенами .

6. Женский наряд

Традиционный женский наряд - юбки из листьев дикой орхидеи и конструкция из ткани для мешков, закрепляемая на голове.

7. Мумификация предков

Мумифицировали уважаемых членов племени, труп подвешивали над углями и коптили-сушили несколько месяцев.

8. Скорбь по ушедшему родственнику

Так женщины демонстрируют свое горе и успокаивают дух умершего родственника.

9. Молодая мама

В племени Дани брачный возраст для девушек начинается с 14 лет.

10. Выкуп невесты

За хорошую невесту нужно отдать не менее 5 свиней, после чего муж уводит жену в свои владения.

11. Боевой наряд воина

Традиционный наряд воина племени.

12. Племя Дани

Представители племени Дани.

13. Показательные войны

Ежегодные фестивали с показательными сражениями с соседними племенами .

14. Участники сражения

Почти нешуточные баталии.

15. Воин Дани

Воин племени Дани с копьем и кинжалом, сделанным из кости животного.

16. Музыкант

Традиционный музыкальный инструмент пикон

17. Уважаемый член племени

Его наряд содержит большее количество бус и «защиту» больших размеров.

18. Церемониальный наряд

Церемониальные бусы, цветы и головной убор.

19. Важный элемент защиты

Стратегически расположенный кусок дерева выполняет очень важную функцию .

20. Образ жизни племени

Соблюдение традиций и обычаев является основой образом жизни племени Дани .