20 снимков индонезийского племени Дани, которое живет так, как жили их предки

Племя Дани чтит своих предков и хранит их тела сотни лет в закопченном виде.
Племя дани было обнаружено только в 1926 году во время экспедиции Стирлинга на Новую Гвинею. Эти люди и сегодня свято чтят традиции своих предков: отрубают пальцы в знак скорби по умершим родственникам, вдевают в нос кабаньи клыки и носят «халим», который прикрывает мужское достоинство. У мужчины может быть много жён – главное, чтобы хватало свиней, чтобы заплатить родственникам понравившейся барышни. А особое место в племени занимает колдун, который общается с духами и хранит мумию умершего вождя племени.
1. Жестокий ритуал
Если умирает мужчина, то его родственницы отрезают себе фалангу пальца, демонстрируя свое горе и успокаивая дух умершего.
2. Женщины племени Дани
Женщины готовят еду, занимаются рукоделием и заготовкой дров, ухаживают за скотиной и огородами.
3. Подрастающее поколение
Дети принимают участие во всех проводимых ритуалах и обрядах племени, хотя уже новое поколение стремится ближе к цивилизации.
4. Племенной наряд
Главная отличительная черта наряда мужчин - халим.
5. Мужские развлечения
Основными занятиями мужчин племени Дани были: охота и война с соседними племенами.
6. Женский наряд
Традиционный женский наряд - юбки из листьев дикой орхидеи и конструкция из ткани для мешков, закрепляемая на голове.
7. Мумификация предков
Мумифицировали уважаемых членов племени, труп подвешивали над углями и коптили-сушили несколько месяцев.
8. Скорбь по ушедшему родственнику
Так женщины демонстрируют свое горе и успокаивают дух умершего родственника.
9. Молодая мама
В племени Дани брачный возраст для девушек начинается с 14 лет.
10. Выкуп невесты
За хорошую невесту нужно отдать не менее 5 свиней, после чего муж уводит жену в свои владения.
11. Боевой наряд воина
Традиционный наряд воина племени.
12. Племя Дани
Представители племени Дани.
13. Показательные войны
Ежегодные фестивали с показательными сражениями с соседними племенами.
14. Участники сражения
Почти нешуточные баталии.
15. Воин Дани
Воин племени Дани с копьем и кинжалом, сделанным из кости животного.
16. Музыкант
Традиционный музыкальный инструмент пикон.
17. Уважаемый член племени
Его наряд содержит большее количество бус и «защиту» больших размеров.
18. Церемониальный наряд
Церемониальные бусы, цветы и головной убор.
19. Важный элемент защиты
Стратегически расположенный кусок дерева выполняет очень важную функцию.
20. Образ жизни племени
Соблюдение традиций и обычаев является основой образом жизни племени Дани.
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