Шестой спутник Сатурна в объективе

Шестой по величине спутник Сатурна, Энцелад, имеющий 504 километра в поперечнике, является предметом пристального внимания ученых, и это в значительной степени из-за его впечатляющих активных гейзеров и возможного подземного океана с жидкой водой. В 2011 году учёные заявили, что Энцелад — «наиболее пригодное для такой жизни, какую мы знаем, место в Солнечной системе за пределами Земли.

Энцелад—шестой спутник Сатурна. Он был открыт ещё в 1789 году Уильямом Гершелем, но оставался малоизученным до начала 1980-х, когда с ним сблизились два межпланетных зонда «Вояджер». Их снимки позволили определить его диаметр и обнаружить, что поверхность Энцелада отражает почти весь падающий на неё солнечный свет. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Энцелад назван в честь гиганта Энкелада из древнегреческой мифологии. Это название (в числе имён первых семи открытых спутников Сатурна) предложил сын его первооткрывателя — Джон Гершель — в публикации от 1847 года «Результаты астрономических наблюдений , сделанных на мысе Доброй Надежды». Так выглядит поверхность Энцелада с расстояния примерно 2 028 километров. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Деталям рельефа Энцелада дают имена, взятые из сборника рассказов «Тысяча и одна ночь». Кратеры называют в честь его персонажей, а другие структуры — борозды (fossae), гряды, равнины и рытвины — в честь упомянутых там географических объектов. По состоянию на май 2013 года Международный астрономический союз официально утвердил 84 названия. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute):Поверхность Энцелада с кратерами, сфотографированная 14 октября 2015.(Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Энцелад, кольца Сатурна и Титан на заднем фоне — второй по величине спутник в Солнечной системе (после спутника Юпитера Ганимеда), кстати, является единственным, кроме Земли и Марса, телом в Солнечной системе, для которого доказано существование жидкости на поверхности. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Средний диаметр Энцелада — 504.2 км. Это шестой по размеру и массе спутник Сатурна после Титана (5 150 км), Реи (1 530 км), Япета (1 440 км), Дионы (1 120 км) и Тефии (1 050 км). Орбита спутника располагается на расстоянии в 237 378 км от Сатурна и 180 000 км от верхней границы его облаков. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): На фоне огромного Сатурна его спутники кажутся совсем крошечными. Здесь видны Энцелад и маленький спутник Эпиметей (113 километров в поперечнике). (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Поверхность Энцелада, 14 октября 2015. Исследование полученной мозаики высокого разрешения показало, что на спутнике есть по меньшей мере пять различных типов ландшафта, в том числе участки с кратерами, гладкие области и ребристые участки, часто граничащие с гладкими. На поверхности мало кратеров и много своеобразных желобков. Кроме того, там есть длинные трещины и уступы. Эти факты говорят о том, что поверхность Энцелада молодая (несколько сот миллионов лет) и/или недавно обновлённая. Видимо, это связано с его криовулканической активностью. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Энцелад состоит в основном из водяного льда и имеет почти белую поверхность с рекордной в Солнечной системе чистотой и отражательной способностью. Он отражает почти весь падающий свет. Соответственно, поглощение света поверхностью очень маленькое , и её средняя температура в полдень достигает только −198 °C. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Температура поверхности — минус 200 градусов по Цельсию. Есть области с аномально высокой температурой (на 20—30 градусов выше). Наличие на Энцеладе таких участков и атмосферы, а также молодость поверхности говорит о наличии какого-то источника энергии, поддерживающего геологические процессы на спутнике. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Глубокие разломы и рельефные полосы на Энцеладе. на Снимок был сделан на расстоянии примерно 2 446 километров над поверхностью. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Переданные «Кассини» в 2005 году снимки гейзеров, бьющих из «тигровых полос» на высоту 250 км, дали повод говорить о возможном наличии под ледяной корой Энцелада полноценного океана жидкой воды. Однако сами по себе гейзеры не являются доказательством наличия жидкой воды, а указывают в первую очередь на наличие тектонических сил, приводящих к смещению льда и образованию в результате трения выбросов жидкой воды. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): В 2014 году были опубликованы результаты исследований, согласно которым на Энцеладе существует подповерхностный океан. В основу этого вывода легли измерения гравитационного поля спутника, сделанные во время трех близких (менее 500 км над поверхностью) пролетов «Кассини» над Энцеладом в 2010—2012 годах . Полученные данные позволили ученым достаточно уверенно утверждать, что под южным полюсом спутника залегает океан жидкой воды. Температура верхних слоев водной массы может составлять около −45°С и с ростом глубины достигать 0…+1 °С, что сравнимо с температурой земных арктических и антарктических вод. Дно, предположительно, каменное. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Органические соединения, обнаруженные «Кассини» в солёных гейзерах спутника в 2005 году, подтверждение существования океана жидкой воды достаточно неглубокого залегания, сопоставимого с Марианской впадиной, высокая щелочность воды и прямые свидетельства гидротермальной активности в совокупности делают Энцелад самым привлекательным местом с Солнечной системе для поиска микробной жизни . Энцелад во всей красе на фоне колец Сатурна, 21 декабря 2010. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute):Изображения, полученные «Кассини» при сближении 14 июля 2005 года, показали своеобразную тектонически деформированную область, расположенную вокруг южного полюса Энцелада. Этот регион испещрен разломами и хребтами. Там мало крупных ударных кратеров, из чего можно заключить, что это самый молодой участок поверхности Энцелада. По скорости накопления кратеров возраст некоторых участков этой области оценивается в 500 000 лет, а возможно, и меньше. Вблизи центра данной области можно увидеть четыре разлома, ограниченных с обеих сторон хребтами. Они носят неофициальное название «тигровые полосы». Глубина их достигает 500 метров, ширина — двух километров, а протяжённость — 130 километров. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Вид на Энцелад и Сатурн с кольцами с расстояния примерно 1 378 400 км. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute):Ледяные пейзажи Энцелада. Большая часть Энцелада покрыта кратерами с различной концентрацией и степенью разрушенности . (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): На этом снимке видны Энцелад, кольца Сатурна и маленький спутник Эпиметей , 1 октября 2011. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): В 2006 году упомянутые выше «тигровые полосы» получили собственные названия: рытвины Александрия, Каир , Багдад и Дамаск. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute):Вид поверхности Энцелада с расстояния 1 063 километра, 31 октября 2008. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Северная полярная область спутника сильно отличается от южной: она сильно кратерированная и, значит, довольно старая. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute): Ледяная луна Энцелад и кольца Сатурна с расстояния 291 000 километров, 28 июня 2007. Масштаб изображения составляет приблизительно 2 км на пиксель. (Фото NASA | JPL | Space Science Institute):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!