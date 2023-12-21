Халва, пирог, печенье: 5 рецептов кофейных десертов, перед которыми так сложно устоять

Кофе – ароматный напиток, который буквально с первого глотка дарит заряд бодрости и хорошее настроение. А какие с ним получаются восхитительно вкусные десерты: лёгкие, воздушные и тающие на языке. Мы собрали 5 восхитительных рецептов.
1. Печенье
Имбирное печенье. \ Фото: img.sndimg.com.
Что может быть вкуснее домашнего печенья? Только имбирное, приготовленное с любовью и заботой. Хрустящее и ароматное, оно идеально вписывается как на праздничный стол, так и в повседневные будни.
Ингредиенты:
• Маргарин – 150 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 0,8 кг;
• Сахар – 1 стакан;
• Кофе растворимый – 4 ч.л;
• Корица молотая – по вкусу;
• Сода пищевая – 2 ч.л;
• Имбирь молотый – по вкусу;
• Мёд – по вкусу.
Кофейно-имбирное печенье. \ Фото: funcakes.com.
Способ приготовления:
• В сотейнике смешать сахар с мёдом;
• Растворить и довести до кипения;
• Затем снять с огня;
• Добавить натёртый на крупной тёрке маргарин;
• Постоянно помешивая, всыпать кофе;
• Перемешать до однородной массы;
• Остудить и вбить яйцо;
• В миске смешать соду с мукой;
• Добавить корицу и имбирь;
• Добавить медово-имбирную смесь;
• Всё хорошенько перемешать;
• Замесить тесто;
• Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на три-три с половиной часа;
• Рабочую поверхность посыпать мукой;
• Раскатать тесто тонким пластом;
• При помощи формочек или стакана сформировать печенье;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на десять-двенадцать минут;
• Готовое печенье остудить и подать к столу.
2. Кофейный пирог
Кофейный пирог. \ Фото: biggerbolderbaking.com.
Тонкий кофейный аромат и яркий насыщенный ореховый вкус – идеальное сочетание, способное вскружить голову за считанные секунды.
Ингредиенты:
• Кофе растворимый – 4 ч.л;
• Сахар коричневый – 1,5 ст.л;
• Сода – ½ часть ч.л;
• Мука – 200 г;
• Масло сливочное – 150 г;
• Яйца – 2 шт;
• Сахар – 1 неполный на два пальца стакан;
• Молоко – 2/3 части стакана;
• Вода – опционально;
• Чернослив без косточки – две горсти;
• Орехи грецкие ядра – две горсти.
Кофейно-ореховый пирог. \ Фото: southernliving.com.
Способ приготовления:
• Чернослив залить кипятком;
• Оставить на десять-пятнадцать минут;
• Орехи подробить до состояния средней крошки;
• Масло комнатной температуры смешать с сахаром;
• И перетереть до однородной массы;
• Добавить яйца;
• Вновь хорошенько растереть и перемешать;
• Всыпать кофе и просеянную через мелкое сито муку с содой;
• Влить молоко и добавить половину орехов;
• Замесить тесто;
• Форму для запекания застелить пергаментной бумагой;
• Аккуратно выложить тесто;
• Разровнять ложкой;
• Добавить нарезанный кусочками чернослив, слегка вдавливая его в массу;
• Сверху посыпать остатками орехов и коричневым сахаром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать-тридцать пять минут.
• Готовый пирог слегка остудить;
• Нарезать порционно и подать к столу.
3. Пирожное «Картошка»
Пирожное «Картошка». \ Фото: bing.com.
Пирожное «Картошка» - лакомство родом из детства. Оно горячо любимо многими детьми, да и взрослыми-сладкоежками.
Ингредиенты:
• Масло сливочное – 100-150 г;
• Печенье песочное – 1 пачка (300-350 г);
• Какао – 6 ч.л;
• Кофе растворимый – 2 ч.л;
• Сахар – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Вода – опционально.
Кофейное пирожное. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Печенье перебить блендером до состояния мелкой крошки;
• Кофе залить кипятком и хорошенько перемешать;
• Смешать с печеньем;
• Сахар смешать с корицей и какао;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Масло натереть на крупной тёрке;
• Дать ему слегка подтаять;
• Соединить с печеньем;
• Замесить тесто;
• Из получившейся массы сформировать небольшие равномерные пирожные в форме картошки;
• Каждое из них обвалять в какао;
• Выложить в контейнер или на тарелку;
• Поставить в холодильник на два-три часа;
• После подавать к столу.
4. Творожный десерт
Творожный десерт. \ Фото: googleusercontent.com.
Не любите творог в чистом виде? Тогда рецепт кофейно-творожного десерта – самая настоящая палочка-выручалочка.
Ингредиенты:
• Сливки жирные – 1 стакан;
• Творог жирный – 1 пачка (300 г);
• Лимонная цедра – 1 ч.л;
• Ванильный сахар – 1 пакетик;
• Сахар – по вкусу;
• Йогурт без добавок – 250 г;
• Ягоды – 2 стакана;
• Кофе растворимый (крепкий без сахара) – 1 кофейная чашка.
Творожно-кофейный десерт. \ Фото: easyhealthyrecipes.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать творог со сливками, йогуртом, сахаром, ванильным сахаром и цедрой лимона;
• Влить кофе;
• Перемешать и взбить блендером до однородной массы;
• В отдельной миске смешать ягоды с парой ложек сахара;
• Взбить блендером до однородной консистенции;
• Получившиеся смеси выложить слоями в пузатые стаканы;
• Перед подачей при желании можно украсить листочками свежей мяты.
5. Халва
Кофейная халва. \ Фото: havocinthekitchen.com.
Для любителей восточных и экзотических сладостей, ловите рецепт кофейной халвы.
Ингредиенты:
• Масло сливочное – 1 пачка (250 г);
• Фундук очищенный – 300 г;
• Сахар – 0,5 кг;
• Яйца – 5 шт;
• Кофе крепкий без сахара – 100 г;
• Ванильный сахар – 1 пакетик.
Халва на кофе. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Фундук обжарить на сухой скороде до золотистого цвета;
• Слегка подробить;
• Сахар растопить до коричневого цвета;
• Смешать с фундуком;
• Проварить пару минут;
• Желтки отделить от белков и взбить с сахаром;
• Добавить ванильный сахар и кофе;
• Соединить с ореховой смесью;
• Готовить на водяной бане до загустения, периодически помешивая;
• Слегка остудить и добавить сливочное масло;
• Тщательно перемешать;
• Получившуюся смесь выложить в ёмкость;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Поставить на пару часов в холодильник;
• Перед подачей порционно нарезать.
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