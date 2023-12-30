Как «непотопляемая» леди Джессоп, выжила в 3 известнейших кораблекрушениях

Нередко о везунчиках говорят: "Родился в сорочке", обычно имея в виду случай какого-то сказочного везения. Ирландке Вайолет Джессоп в жизни повезло не один раз, а целых четыре. Вопреки всем законам теории вероятности ей удалось пережить не только смертельное заболевание, голод и нищету в детстве, но и крушения трех трансатлантических лайнеров, включая пресловутый «Титаник». «Непотопляемая» леди до сих пор считается самой везучей из всех невезучих, которые смогли выжить там, где их ждала верная погибель.
Рождённая жить
Вайолет Констанс Джессоп в молодости.
Вайолет Констанс Джессоп была уготована необыкновенная судьба, и это стало понятно еще в детстве. Родители Вайолетт - Уилльям Джессоп и Кэтрин Келли были бедными ирландскими эмигрантами, которые в поисках лучшей жизни перебрались из Ирландии в Аргентину. Малышка Вайолетт была девятым ребенком в семье, жившей в полной нищете. Тяжелые бытовые условия спровоцировали у девочки развитие туберкулеза. Врачи не давали ей шанса на жизнь. Проведя обследование, в один голос говорили, что девочка не проживёт и полгода. Казалось, это конец… Родители смирились, что могут потерять дочь. Но малышке чудесным образом удалось выжить. С этого и началась её удивительная история.
Отец семейства брался за самую тяжелую работу, чтобы хотя бы как-нибудь обеспечить жену с детьми, что серьёзно подорвало его здоровье и привело к смерти. Когда это случилось, мать приняла решение вернуться в Великобританию. Распределив, меньших девочек по бесплатным школам пансионного типа при монастырях, женщина устроилась стюардессой на океанский лайнер.
Вайолетт Джессоп в молодости.
После окончания школы при монастыре, Вайолет вместо того чтобы принять обет и стать монахиней, решила пойти по стопам родительницы. Мать к тому времени уже тяжело болела и не могла работать. Молодая девушка, для солидности "накинув" себе несколько лет, успешно прошла собеседование в компании «White Star Line» и устроилась стюардессой на лайнер «Ориноко».
Первое кораблекрушение на «Олимпике»
После двух лет работы на корабле в жизни Вайолетт случилась первое крушение. В июне 1911-го, 23-летняя стюардесса взошла на борт трансатлантического судна «Олимпик», капитаном которого был один из лучших военных офицеров Эдвард Джон Смит.
«Олимпик» - трансатлантический лайнер. (Годы в эксплуатации 1911—1935).
Как тогда писала пресса, непредсказуемые и тяжёлые погодные условия Атлантического океана, приведшие к неудачному маневру, стали причиной столкновения «Олимпика» с крейсером «Хоук». Получив 14-метровую пробоину, в борту судно чудесным образом уцелело и вернулось в порт, а Вайолетт Джессоп успешно пережила первую катастрофу в своей жизни.
Второе морское крушение на «Титанике»
Наша героиня хотя и пережила немалый стресс после кораблекрушения, не слишком переживала за свою жизнь, ведь монахини в школе объясняли, что такое вечная жизнь и почему нужно со смирением принимать все испытания. Перед выпуском из школы одна старая монахиня-ирландка подарила Джессоп перевод старой молитвы, которая «защищала от стихии огня и воды». Именно этот листок со священными словами всегда был в руках Вайолет во время ежедневной вечерней молитвы.
«Титаник» - британский трансатлантический пассажирский пароход, второй лайнер класса «Олимпик» компании «White Star Line». Крупнейшее судно в мировой истории в 1912—1913 годах. (Введён в эксплуатацию - 2 апреля 1912, затонул - 15 апреля 1912 года.
Эта молитва был при ней и на «Титанике», на который девушка устроилась работать через год. Ей не очень то хотелось садиться на борт «Титаника» - точную копию «Олимпика». Но, предложенные большие деньги за рейс и перспектива для дальнейшей карьеры, взяли верх. 10 апреля 1912 года вместе с другими членами экипажа наша героиня всё-таки поднялась на борт «Титаника».
Как известно, в ночь на 15 апреля лайнер потерпел кораблекрушение, ставшее одним из самых громких катастроф двадцатого века...
Вайолетт Джессоп в молодости.
Пассажиры были в панике и боялись спускаться на воду в спасательные шлюпки. Поэтому первыми в качестве наглядного примера в лодки начали усаживать стюардесс, в числе которых оказалась и Джессоп. В суматохе какой-то офицер буквально сунул в руки Вайолетт маленького ребенка. В шлюпке № 16 они дождались спасателей. К сожалению, уцелеть удалось немногим. Спустя три часа громадный лайнер полностью ушел под воду, а вместе с ним погибло 1496 человек. Выжило всего 712.
Когда Вайолетт с ребенком оказалась на борту корабля «Карпатия», пришедшем на помощь «Титанику», какая-то женщина подбежала к ней и, выкрикнув: «Это мой», вырвала ребенка из её рук и скрылась с ним в толпе. Это и была до смерти перепуганная мать малыша. Позже Вайолет Джессоп нередко думала о спасённом ею ребенке и его судьбе. Видимо, потому как сама никогда не смогла стать матерью, она всю свою жизнь посвятила работе на морских судах. Хотя по логике вещей, увиденное в тот трагический день, должно было заставить нашу героиню сменить профессию. Но не там-то было… Этот трагический случай не заставил нашу героиню отказаться от профессии стюардессы.
Третья катастрофа на лайнере «Британик»
«Британик» - лайнер-турбоход класса «Олимпик», госпитальное судно. (Введён в эксплуатацию - 23 декабря 1915, выведен из состава флота - 21 ноября 1916 года. Пассажировместимость - 3300 человек.
Немного оправившись после катастрофы, она продолжила работать на лайнерах и кораблях. Вайолетт не боялась ни погодных условий, ни экстремальных ситуаций, так как, видимо, верила в силу своей молитвы и удачу.
Во время Первой мировой судьба вновь решила испытать отважную женщину. В то лихое время Вайолетт пришлось служить медсестрой на военном лайнере «Британик» - третьем близнеце «Олимпика». Никто и подумать тогда не мог, что «проклятье» настигнет судно такого класса в третий раз. Тем не менее, однажды после подрыва на немецкой мине четыре передних отсека «Британика» затопило, и его нос опустился в воду. Лайнер мог бы в таком состоянии продержаться на плаву, если бы не открытые иллюминаторы, через которые вода хлынула во внутрь.
Вайолетт Джессоп - медсестра на лайнере «Британик».
Первыми борт корабля на спасательных шлюпках покинули стюардессы и медсёстры. Но, что-то пошло не так, и тонущий лайнер образовал водоворот, затягивающий лодки с людьми под воду к работающим на всю мощность винтам. Заметив, что происходит что-то неладное, наша героиня тут же нырнула в воду. Уплыть далеко она не смогла, к тому же сильно ударилась о киль судна. Позднее, в своих мемуарах женщина написала, что, жива осталась благодаря густым волосам, собранным на затылке. Они смягчили удар, и она не потеряла сознание в воде.
Сложно в это поверить, но Вайолетт Джессоп оказалась единственной из тех 20-ти человек сидевших в первых двух спасательных шлюпках, кто выжил во время спасательной операции. Всего во время крушения из-за паники и нарушения мер безопасности погибли три десятка человек. Более тысячи пассажиров корабля, были успешно спасены двумя британскими судами, пришедшими на помощь.
Вайолетт Джессоп - медсестра на лайнере «Британик».
Но и это еще не все чудеса, произошедшие с «непотопляемой» леди... Через несколько лет Вайолетт пошла к доктору, так как страдала от частой и сильной головной боли. Проведя полное обследование, врачи были весьма удивлены. Оказалось, женщина смогла пережить перелом черепа, полученный при ударе о киль корабля, причем без медицинского вмешательства.
Послесловие
После трех морских кораблекрушений выжившая стюардесса продолжила работать на пассажирских лайнерах, стремительно поднимаясь по карьерной лестнице. В последние годы она обслуживала лайнеры для обеспеченных людей и даже дважды совершила кругосветные путешествия. Общий ее трудовой стаж составил 42 года.
Вайолетт Констанс Джессоп - женщина, пережившая три кораблекрушения.
Выйдя на пенсию в 1950-м году, Вайолетт Джессоп поселилась в Англии в небольшом поселении Грэйт-Эшфилд, где и писала свои мемуары. Она стала настоящей находкой для всех исследователей кораблекрушений на «Титанике» и «Британике».
Платой за спасение стала неудачная личная жизнь нашей героини – на склоне лет Вайолетт была одинокой бездетной старушкой, главным развлечением которой стали беседы о «Титанике». Вайолетт Джессоп ушла из жизни 5 мая 1971 года, на 84 году жизни от сердечной недостаточности. Она так и осталась одной из самых загадочных личностей истории первой половины 20 века.
P.S.
Совсем недавно исполнилось 110 лет со дня грандиозной трагедии, произошедшей на британском лайнере «Титаник», обломки которого покоятся на глубине 3750 м. В настоящий момент подводные бактерии активно уничтожают то, что осталось от некогда крупнейшего трансатлантического лайнера. Некоторые специалисты считают даже то, что осталось, уже к 2050 году может, к сожалению, исчезнуть полностью.
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