Как «непотопляемая» леди Джессоп, выжила в 3 известнейших кораблекрушениях

Рождённая жить

Вайолет Констанс Джессоп в молодости.

Вайолетт Джессоп в молодости.

Первое кораблекрушение на «Олимпике»

«Олимпик» - трансатлантический лайнер. (Годы в эксплуатации 1911—1935).

Второе морское крушение на «Титанике»

«Титаник» - британский трансатлантический пассажирский пароход, второй лайнер класса «Олимпик» компании «White Star Line». Крупнейшее судно в мировой истории в 1912—1913 годах. (Введён в эксплуатацию - 2 апреля 1912, затонул - 15 апреля 1912 года.

Вайолетт Джессоп в молодости.

Третья катастрофа на лайнере «Британик»

«Британик» - лайнер-турбоход класса «Олимпик», госпитальное судно. (Введён в эксплуатацию - 23 декабря 1915, выведен из состава флота - 21 ноября 1916 года. Пассажировместимость - 3300 человек.

Вайолетт Джессоп - медсестра на лайнере «Британик».

Вайолетт Джессоп - медсестра на лайнере «Британик».

Послесловие

Вайолетт Констанс Джессоп - женщина, пережившая три кораблекрушения.

P.S.