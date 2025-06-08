Сделано в СССР: изобретения, которыми пользуется весь мир

О временах СССР ходит много слухов и разговоров. Одни восхищаются тем временем, другие – его ругают. Но невозможно отрицать важность советских изобретений. Именно в Советском Союзе были сделаны важнейшие научные открытия. Теперь ими пользуется весь мир. А ведь если бы не научное развитие СССР, никто бы никогда о них не узнал.
1. Атомные разработки!
Атомная энергия, используемая на благо!
Энергия деления атомов, используемая в мирных целях впервые была зафиксирована именно в Советском Союзе. Еще на этапе разработок атомного оружия, ученые обратили внимание на то, что ее можно использовать и в мирных целях. Именно так появилась идея атомной электростанции, которая в итоге открылась в городе Обнинск. Это был первый экспериментальный объект, который работал на атомной энергии.
Удивительно, но на сегодняшний день во многих развитых странах работают атомные электростанции. Они считаются наиболее экологичными и безопасными в мире. Конечно же, при условии соблюдения всех техник безопасности. А ведь в далеком СССР, еще в 1954 году была запущена первая атомная электростанция. А ее идея пришла советским ученым и вовсе в 1945 году.
2. Глаукома и ее лечение!
Важное открытие для всего медицинского сообщества!
Именно советских врачей стоит благодарить за способ лечения такого серьезного заболевания, как глаукома. А ведь эта болезнь, вызывающее повышенное внутриглазное давление, многих приводила к слепоте. И получается, что советские врачи в буквальном смысле спасти тысячи жизней. В 1973 году советский врач С.Н. Федоров.ранней стадии болезни, дала удивительные результаты.
В том же году, другой советский офтальмолог предложил использовать при операции рубиновый лазер. Такой вариант позволял лечить зрение, без вскрытия глаза. Оба открытия стали применяться во всем мире и смогли спасти зрение миллионам людей. А ведь именно в СССР впервые были проведены эти операции.
3. Управление космическим кораблем!
Гагарин мог сам управлять космическим кораблем1
Даже в современном мире пилотируемые космические корабли – большая редкость. Чаще всего экипаж лишь следит за правильной работой космического корабля. В экстренных случаях они могут совершить посадку или стыковку. А вот во времена Советского Союза ученым удалось собрать частично пилотируемый космический корабль.
Речь идет о первом советском космическом корабле «Восток 1». Именно на нем полетел в космос Юрий Гагарин. И на всякий случай у него с собой был конверт, в котором были спрятаны комбинации управления космическим кораблем. То есть в теории, он мог лично управлять космическим кораблем еще в 1961 году, а современные зарубежные ученые до сих пор не могут на это решиться.
4. Первые пересадки сердца!
Демидов еще студентом начал изучать пересадку сердца!
Студент третьекурсник из Советского Союза создал полностью искусственное сердце в 1937 году. Этот небольшой насос с клапанами смог сделать настоящий прорыв в науке. Он даже пересадил искусственное сердце собаке, и она смогла прожить с ним пару часов. Настоящий шок для того времени.
А уже после войны, этот ученый по фамилии Демихов начал активно изучать вопрос трансплантации при Академии медицинских наук. И уже в 1946 году он пересадил сердце от одной собаки другой. Животные смогли прожить пару дней, после операции. Но это был оглушительный успех и прорыв для всего медицинского сообщества.
5. Советский компьютер!
Новаторы цифровых разработок в СССР!
Были в Советском Союзе и свои уникальные специалисты по электротехнике. Так в далеком 1948 году двое ученых создали прототип первого компьютера. Тогда они решили отправить заявку в Академию наук. А сами приступили к программированию своего устройства.
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