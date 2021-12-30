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Два в одном: религия и война – кафедральные соборы из пуль и оружия


Два в одном: война и религия. Скульптуры из оружия и пуль. Автор: Al Farrow.

Два в одном: война и религия. Скульптуры из оружия и пуль. Автор: Al Farrow.



А вы согласны с тем, что между религией и войной есть некая связь? К примеру, Аль Фарроу (Al Farrow) полностью и безоговорочно разделяет эту точку зрения, создавая уникальные скульптуры на религиозною тематику, собранные из оружия и пуль.

 

Несмотря на расхожие мнение, а работы Аля не остаются без внимания. Его кафедральные соборы созданные из пуль и старого оружия навевают тоску. Но именно благодаря этому материалу скульптору удается, как нельзя лучше передать и подчеркнуть формы строгой готики, где высоченные шпили, устремляясь в небо, производили неизгладимое впечатление, заставляя затаивать дыхание. Благодаря такому сочетанию, казалось бы, не сочетаемых вещей автор посредством своего творчества передаёт некое послание современному человеку, обращая внимание на то, что религии и войны идут рука об руку.


Необычные скульптуры, в которых религия граничит с войной. Автор: Al Farrow.

Необычные скульптуры, в которых религия граничит с войной. Автор: Al Farrow.

 


Из пуль Аль создаёт свои работы.

Из пуль Аль создаёт свои работы.

 


Собор. Автор: Al Farrow.

Собор. Автор: Al Farrow.

 


Храм. Автор: Al Farrow.

Храм. Автор: Al Farrow.

 


Распятие. Автор: Al Farrow.

Распятие. Автор: Al Farrow.

 


Работы Аля мало кого оставляют равнодушным.

Работы Аля мало кого оставляют равнодушным.

 


Величие. Автор: Al Farrow.

Величие. Автор: Al Farrow.

 


Стучите - и вам откроют. Автор: Al Farrow.

Стучите - и вам откроют.
Автор: Al Farrow.

 


Храм из пуль и оружия. Автор: Al Farrow.

Храм из пуль и оружия. Автор: Al Farrow.

 


Золотые купала. Автор: Al Farrow.

Золотые купала. Автор: Al Farrow.



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Два в одном: религия и война – кафедральные соборы из пуль и оружия

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Два в одном: религия и война – кафедральные соборы из пуль и оружияПодписаться на мой Instagram
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